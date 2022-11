Schweizer Investoren machen in Palma de Mallorca aus früherem Kultlokal eine Luxusvilla

Einst genoss man in der Posada de Bellver und dem Paris-Texas in Palma de Mallorca ausgedehnte Abendessen, Konzerte oder Drinks. Nun baut die Schweizer Immobilienfirma Riva Balear das Haus im Stadviertel El Terreno (Carrer Bellver, 7)zu einer modernen Luxusvilla um.

Das Viertel hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Viele der zum Teil heruntergekommenen Häuser werden restauriert und teilweise von Ausländern gekauft. Auch das Immobilienprojekt von Camper an der nahegelegenen Plaça Gomila hat das Interesse von Investoren geweckt, die vor allem den Luxusmarkt im Auge haben.

La Posada de Bellver schloss vor etwa fünf Jahren. Kurz darauf wurde die Immobilie zum Verkauf angeboten. Zuvor beherbergte das Haus das Restaurant La Albada. Die angeschlossene Bar Paris-Texas war eigentlich die ehemalige Kutschengarage des Hauses. Sie ist, wie auf dem Bild zu sehen, bereits abgerissen worden. Bevor hier die Lokale einzogen, war die Posada del Bellver ein Wohnhaus.

Auch Hotels öffnen in dem Viertel

Das Interesse der Investoren an El Terreno zeigt sich auch anhand der Neueröffnungen von Hotels in dem Viertel, so etwa Can Quetglas, das Haus des Architekten Francesc Roca i Simó. Es handelt sich um ein Vier-Sterne-Hotel mit rund einem Dutzend Zimmern, bei dem die traditionelle Ästhetik der Fassade und der Innenräume erhalten geblieben ist. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Can Quetglas befindet sich nur wenige Meter vom Hostal Corona entfernt, das von schwedischen Investoren gekauft wurde, um es zu renovieren. Die Nordeuropäer haben das Gebäude für fünf Millionen Euro gekauft und wollen es in ein Boutique-Hotel umwandeln. /jk