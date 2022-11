Tourismusminister Iago Negueruela hatte schon vor einigen Wochen für eine Beschränkung des Immobilienerwerbs durch Nicht-Residenten plädiert, jetzt hat Ministerpräsidentin Francina Armengol nachgelegt. Am Dienstag (22.11.) erklärte sie im Parlament, dass die Balearen-Regierung an der Umsetzung einer solchen Maßnahme arbeite. Armengol erklärte, in der Regierung sei man sich äußerst bewusst darüber, wie schwierig es ist, auf den Inseln an bezahlbaren Wohnraum zu kommen.

Die Ministerpräsidentin hofft bei der Umsetzung des Vorhabens auf die spanische EU-Ratspräsidentschaft, die im Juli 2023 beginnt. Sie erklärte, es sei eine gute Gelegenheit, um den Fall der Balearen auf EU-Ebene zu diskutieren. Andere spanische Regionen halten sich zurück Allerdings stehen die Balearen mit der Initiative ziemlich alleine da. Obwohl auch in anderen spanischen Regionen eine angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt herrscht, hat sich noch keine andere Autonomieregion dem Vorschlag angeschlossen. Aus der Region Valencia hieß es zumindest, dass man eine derartige Maßnahme nicht von vornherein ausschließen solle. Nach Angaben des spanischen Ministeriums für Stadtentwicklung wurden auf den Balearen im zweiten Quartal 2022 rund 28 Prozent der verkauften Immobilien an Nicht-Residenten veräußert. Davon waren 97,6 Prozent Ausländer. Am meisten kaufen Nicht-Residenten in Alicante Auf den Kanaren wurden im gleichen Zeitraum 23,4 Prozent der Immobilien an Nicht-Ansässige verkauft, in der Region Valencia rund 21 Prozent. Allerdings lagen die Werte in manchen Provinzen deutlich höher. In Alicante etwa wurden 36,5 Prozent der Immobilien an Nicht-Residenten verkauft. In Malaga waren es 29,9 Prozent. Santa Cruz auf Teneriffa kommt auf rund 26 Prozent. Eine solche Beschränkung, die etwa vorsehen könnte, dass man eine bestimmte Anzahl Jahre auf den Inseln gelebt haben muss, bevor man kaufen darf, gilt aktuell als nur schwer mit EU-Recht vereinbar. Befürworter der Maßnahme halten mit Beispielen in Dänemark und Finnland dagegen, wo schon seit Jahren ähnliche Bedingungen für den Hauskauf bestehen.