Die Bauarbeiten sind im vollen Gange und viele der Apartments bereits verkauft. Denn diese Anlage ist tatsächlich etwas sehr Besonders: Einen Steinwurf vom Naturstrand Es Trenc entfernt entstehen 94 und 115 Quadratmeter große Wohnungen. Der Es Trenc im Süden der Insel gilt als einer der schönsten Strände Mallorcas: Der sechs Kilometer weiße Sandstrand ist Teil des Naturschutzgebietes von Ses Salines. Nah am Meer und am Traumstrand – kein Wunder, dass diese Lage mehr als gefragt ist. Gönnen Sie sich ein Stück vom Paradies Mallorca.

Die Apartments in Meeresnähe sind bereits 2024 bezugsfertig

Die Architektur des Komplexes mit insgesamt 69 Wohneinheiten ist mediterran und fügt sich mit dezenten Natursteinelementen und der Grundfarbe Weiß harmonisch in die Landschaft ein. Die Anlage aus neun freistehenden Wohnblöcken halten ausreichend Abstand zueinander. Zur Auswahl stehen Erdgeschosswohnungen mit Privatgärten und Penthäuser mit individuellen Dachterrassen. Die Parterrewohnungen bieten einen eigenen, 55 oder 85 großen Garten, während die Penthouse-Wohnungen mit eigenen, zwischen 70 und 115 Quadratmetern großen Sonnendachterrassen aufwarten.

Die Aufteilung und Ausstattung ist bei beiden Varianten großzügig und qualitativ hochwertig: Alle Wohnungen haben zwei oder drei Doppelschlafzimmer, ein geräumiges Wohn- und Esszimmer, eine voll ausgestattete, moderne Neubauküche und zwei komfortable Bäder, davon eines en suite. Vor allem bestechen die großen Terrassen mit verglaster Fensterfront und bequemen Terrassenmöbeln.

Zwischen der salzigen Luft des Meeres und dem Duft des Oleanders

Der Name des Neubaukomplexes „Adelfas de Es Trenc“ würdigt die für Mallorca typischen Oleanderbüsche (Adelfas), die mit ihrem betörenden Duft die weitläufigen grünen Gemeinschaftsgärten – und anlangen füllen und deren Blüten in Rosa, Weiß und Pink leuchten und auch in den Privatgärten blühen. Während Ihr eigener Garten oder Ihre Dachterrasse Privatsphäre für Sie und Ihre Familie garantieren, können Sie Ihre Nachbarn am Gemeinschaftspool kennenlernen. Die Wohneinheiten gruppieren sich um einen großzügigen Salzwasser-Pool einschließlich eines Planschbeckens für die Kleinen.

Der Pool ist von einer großer Poolterrasse umgeben, die mit Sonnenliegen, Clubsesseln und Chill-Out-Sofas bestückt sind. Ein weiterer Gemeinschaftsbereich besteht aus einem Fitnessstudio, das exklusiv für die Anwohner ist. Zu jeder Wohnung gehört ein Parkplatz, der mit Solarstrom versorgt wird: Die Dächer der durch ein Wegesystem mit den einzelnen Blöcken verbundenen Außenparkplätze sind mit Solarzellen ausgestattet und bieten somit Ladestationen für Elektroautos.

Sparen mit einem nachhaltigen Energiekonzept

Ihr neues Mallorca-Domizil gehört zum kleinen, romantischen Küstenort Sa Ràpita. Wohnen am Meer bedeutet in diesem Falle auch ein umweltfreundliches, zukunftsweisendes Prinzip: Geheizt und gekühlt wird mit einem regenerativen Energiesystem, das den Eigentümern weniger Kosten durch einen sparsamen Energieverbrauch verspricht. Selbstverständlich verfügt jede Wohneinheit über das auf Mallorca vorgeschriebene Energiezertifikat der Klasse A. Diese Option einer derart exklusiven Neubauwohnung auf Mallorca bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsinsel an einem privilegierten und sonnenverwöhnten Ort nah am Wasser zu genießen.

Der Es Trenc zwischen Sa Ràpita und dem beliebten Sommerurlaubsort Colònia de Sant Jordi im Südosten ist zwar der längste, aber bei weitem nicht der einzige Strand in Ihrer Nähe: Die Platja de Ses Covetes und die Platja de Sa Ràpita zählen gleichfalls zu der Strand-verwöhnten Gemeinde Campos. Alle diese Sandstrände sind breit und bieten viel Platz. Sie fallen sanft in ein karibikgleiches Meer ab, das mit sämtlichen Blau- und Türkistönen verzaubert und im Süden meist ruhiger als anderswo ist. Dahinter verlaufen kilometerweit Dünenlandschaften und Kiefernwälder. Auch die unberührte Natur im Hinterland verzaubert dank intakter Wälder, weitläufiger Felder, grüner Wiesen und zahlreicher Wander- und Radwege.

Sonnenverwöhnte Wohn- und Urlaubslage

In dieser Ecke der Insel wirkt es zuweilen, als sei die Zeit stehen geblieben und die Sonne besonders verschwenderisch: Der flache Süden der Insel zeichnet sich durch besonders viele Sonnenstunden und ein angenehm mildes Klima aus. Entdecken Sie die traditionelle Gastronomie und mallorquinische Gastfreundschaft in den umliegenden Sandsteindörfern wie Santanyí, Campos, Ses Salines oder den gleichfalls von langen Sandstränden eingerahmten Ferienort Colònia de Sant Jordi mit seinem pittoresken Fischerhafen.

Trotz ihrer Ruhe überzeugt diese Region mit einer ganzjährig funktionierenden und kompletten Infrastruktur, die alles bietet, was Sie brauchen, um Ihr neues Zuhause auf Mallorca sorgenfrei zu genießen. Diese Küstenenklave ist zudem noch sehr attraktiv für Sportfreunde – mit ihren zahlreichen Sportangeboten zu Wasser oder zu Land. In der Nachbarschaft Ihres neuen Mallorca-Domizils liegt der Yachthafen von Sa Ràpita mit verschiedensten Wassersportmöglichkeiten. Auch auf ihre Kosten kommen auch Menschen, die gerne Wandern, Radfahren oder Tennisspielen.

Mit diesem Objekt bietet der Bauträger Urnova eine Lage, die kaum mehr zu toppen ist. Und es wird Sicherheit geboten: Urnova zählt seit über 30 Jahren zu den solidesten Immobilienentwicklern in Spanien mit Niederlassungen in Madrid und auf Mallorca sowie innovative Projekte spanien- und sogar weltweit. Die Adelfas de Es Trenc sind eine Einladung, sich ein persönliches und privilegiertes Stück Mallorca zu gönnen.

Noch Fragen? Ihr Interesse ist uns eine große Freude. Mehr Informationen finden Sie HIER.