Eines der bekanntesten Immobilienunternehmen auf Mallorca ändert seinen Namen: Aus Minkner & Partner wird Minkner & Bonitz. Damit vollziehen die Unternehmensgründer Edith und Lutz Minkner einen weiteren Schritt in dem schon seit Jahren eingeleiteten Generationenwechsel.

Der neue Namensgeber, Marvin Bonitz, war nach zehn Jahren Unternehmenszugehörigkeit bereits 2021 als Partner aufgenommen worden. "Diese Partnerschaft findet jetzt auch Ausdruck in der Änderung des Firmennamens", heißt es in einer Mitteilung von Montag (6.3.).

Handelsregister und Steuernummer bleiben unverändert

Ansonsten bleibe es dasselbe Unternehmen, mit derselben Nummer im Handelsregister, derselben Steuernummer, denselben Gesellschaftern, denselben Geschäftsführern und derselben Unternehmensphilosophie, versichert Minkner & Bonitz. Lutz Minkner kümmere sich um den Bereich Strukturen und Finanzen, Marvin Bonitz um Vertrieb und Entwicklung und Edith Minkner um Soziale Verantwortung.

Marvin Bonitz absolvierte nach dem spanischen Schulabschluss in Marbella Trainee-Stationen in verschiedenen Unternehmen der Immobilienwirtschaft, bevor er bei Minkner & Partner einstieg. Er stehe für die zweite Generation des Unternehmens und habe ein Bündel von Innovationen auf seinem Tisch, die er umsetzen würde, heißt es in der Mitteilung. Zunächst müsse die Marketingabteilung an einem umfassenden Relaunch des Außenauftritts arbeiten. Das Ergebnis werde dann bei dem traditionellen Pfingstempfang der Minkners in Santa Ponça vorgestellt.