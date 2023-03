Ein geschichtsträchtiges Gebäude auf Mallorca wechselt den Besitzer: Ein deutscher Investor hat das große Herrenhaus Can Massanet, das sich in einem ehemaligen Nobelviertel von Manacor an der Plaça de la Constitució befindet, erworben. Nun wird er das Haus sanieren, sodass darin hochwertige Wohnungen entstehen.

Die genauen finanziellen Einzelheiten des Geschäfts, das in den letzten Monaten vorbereitet und vor zwei Wochen mit der Unterzeichnung aller Verträge abgeschlossen wurde, sind noch nicht bekannt. Auf einem Immobilienportal wurde das Gebäude für einen Kaufpreis von 600.000 Euro angeboten. Also doch kein Stadthotel Die Möglichkeit, dass Can Massanet in ein Stadthotel umgewandelt wird, wie es vor einigen Jahren nach einem Projekt des Architekten Llorenç Brunet geplant war, ist damit nun endgültig vom Tisch. Und die Stadtverwaltung von Manacor hat eine weitere Gelegenheit verpasst, ein Stück lokaler Geschichte zu erwerben und damit selbst das Erscheinungsbild des etwas heruntergekommenen Ortskerns zu verbessern. "Das Haus war schon seit einiger Zeit auf dem Markt, und das Rathaus wusste davon. Ich nehme an, dass der Stadtrat andere Präferenzen hat, und das müssen wir auch verstehen", erklärt der Journalist Antoni Ferrer, dem Can Massanet bis vor vierzehn Tagen gehörte. "Nach den mir vorliegenden Informationen will die deutsche Familie, die das Haus gekauft hat, einen Teil renovieren, um ihn selbst zu nutzen, und den Rest zu Wohnungen umbauen - nach einem architektonischen Projekt, das bereits im Gange ist", sagt Ferrer. "Vor ein paar Jahren hätte es ein Stadthotel werden können, aber das Moratorium für neue Touristenunterkünfte hat das Vorhaben verhindert." Architektonische Bedeutung und illustre Geschichte Das Casal de Can Massanet in seiner heutigen Gestalt stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war der Wohnsitz des Tenors Àngel Massanet (1864-1908) und des Schriftstellers, Historikers und Journalisten Rafel Ferrer Massanet (1929-2006). Hier befanden sich auch das Büro, die Redaktion und die Werkstätten der Zeitschrift "Perlas y Cuevas" sowie eines der wichtigsten Archive zur Geschichte Manacors. Ende des 19. Jahrhunderts wurde am Herrenhaus unter der Leitung von Barceló Ruggaldier eine Reihe von Umbauarbeiten durchgeführt, wobei auch die Fassade neu gestaltet wurde. Der Keller stammt noch aus dem Jahr 1789, auf dem Dachboden befinden sich Graffiti vom Anfang des 20. Jahrhunderts. /bro