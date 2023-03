Nach Anzeige von deutschen Nachbarn: Palma de Mallorca stoppt Bauarbeiten im Nobelviertel Son Vida wegen Lärmbelästigung

Nun also doch: Die Stadt Palma de Mallorca stoppt die Bauarbeiten an zwei Luxusimmobilien im Nobelviertel Son Vida, nachdem ein Richter festgestellt hatte, dass die Lärmbelästigung an der Baustelle deutlich über das zumutbare Maß hinausgehen und die Einstellung der Arbeiten verfügt hatte.

