Bekannte Villa am Strand von Palma de Mallorca: Erst blau, dann weiß, jetzt zu verkaufen

Würden Sie knapp sieben Millionen Euro für eine Villa auf Mallorca ausgeben, die zwar direkt an der Strandpromenade steht, an der aber an sonnigen Wochenenden Tausende von palmesanos vorbeispazieren? Und vor der neuerdings Wohnwagen parken? Diese Frage stellen sich vor allem die Einheimischen in Palmas Viertel Ciutat Jardí, seit das lange Zeit als Hotel Azul Playa bekannte Gebäude am westlichen Ende des Strandes zum Verkauf steht. Das rund 90 Jahre alte Haus, das so gut wie jeder Bürger von Palma kennt, wird auf dem Portal idealista von verschiedenen Immobilienfirmen für 6,9 Millionen Euro zum Kauf angeboten.

Und schlecht sieht es nicht aus im Inneren. Auf den Fotos sieht man großzügige Räumlichkeiten, eine Küche mit Meerblick, einen Pool, einen Whirlpool und eine finnische Sauna samt Dusche. Käufer bekommen mehr als 660 Quadratmeter Wohnfläche sowie weitere 600 Quadratmeter Außenfläche mit mehreren Balkonen, Terrasse und Dachterrasse mit unverbaubarem Meerblick. Das Haus verfügt sowohl im ersten als auch im zweiten Stock über jeweils zwei Apartments, jedes mit Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer. Obendrauf gibt es laut einer der Annoncen noch eine Lizenz zur Ferienvermietung für bis zu zehn Personen. Auch wenn an diesem Donnerstagnachmittag nur wenige Spaziergänger und Radfahrer an der Promenade unterwegs sind, zieht das Haus beständig interessierte Blicke auf sich. Durch einen Artikel im „Diario de Mallorca“ ist bekannt geworden, dass es verkauft werden soll. Camper müssen weichen Den Maklern ist die Präsenz der Wohnmobile direkt vor dem Haus offensichtlich ein Dorn im Auge. Zumindest werden die Fahrer der Camper vor jedem Besichtigungstermin aufgefordert, ihre Stellplätze zu wechseln und aus dem Blickfeld zu verschwinden. Ein junger Mann, der in seinem Wohnmobil direkt vor dem Haus sitzt, bestätigt der MZ: „Wir tun den Maklern dann den Gefallen und drehen eine Runde.“ Zwei ältere Damen in Begleitung eines Herrn gehen an der Villa vorbei. Sie leben alle in der Nähe und kennen das Haus seit Jahrzehnten. Lange Zeit sei es ein Hotel gewesen, habe zur Portofino-Gruppe gehört, berichtet eine der Frauen. „Die, die noch ein Hotel in einer ähnlich auffälligen Farbe an der anderen Seite des Strandes haben“, fügt sie noch hinzu. Haus wurde 1932 erbaut Der Historiker Pedro Galiana, der selbst in Ciutat Jardí lebt, hat sich mit der Geschichte des Viertels eingehender befasst. In einem Buch, das kurz vor der Veröffentlichung steht, erklärt er den Ursprung des Hauses: Erbaut wurde es im Jahre 1932 vom Sohn des Bauträgers Josep Tous Ferrer, und dieser wiederum hatte Ciutat Jardí zu Beginn des Jahrhunderts auch erschlossen. Später ging das Haus in den Besitz des Luftwaffen-Obersts Sebastián Virto über, der sich vor allem im Sommer hier aufhielt und nach einer Erweiterung das nun sehr großzügige Anwesen zum 1. Januar 1956 zunächst in ein Zwei-Sterne-Hostel umwandelte. In der ersten Zeit nannte er es Playa Azul. Dann aber musste er das Gästehaus im Jahr 1968 in Azul Playa umbenennen, weil es am Paseo Marítimo ein paar Kilometer weiter westlich bereits ein Hotel mit demselben Namen gab. Später übernahm die Kette Urban Rustic Hotels Der Betreiber der Bar Cala Canta ein paar Meter entfernt kann sich noch erinnern. Er ist hier geboren. „Seit ich denken kann, war das Haus ein Hotel, also mindestens 45 bis 50 Jahre lang.“ Dann stand es zunächst ein paar Jahre leer, bevor es die Kette Urban Rustic Hotels (UR Hotels) übernahm. Die Eröffnung des in frischem Blau gestrichenen Hauses im Juni 2007 wurde unter anderem mit einer 16-seitigen Sonderbeilage im „Diario de Mallorca“ gefeiert. Der tiefe Blauton an der Fassade sollte das Haus mit dem Meer verschmelzen, hieß es damals. 17 Zimmer hatte die Unterkunft, nachdem sie UR Hotels renoviert hatte. Darüber hinaus gab es auch ein Restaurant mit Sonnenterrasse Richtung Meer. Dann allerdings taten sich Probleme mit der Lizenz auf. Das Hotel schloss 2015 und hatte danach keine Genehmigung mehr für den Gästebetrieb. Preis zu hoch gegriffen? Ein „Deutscher oder Schweizer“ habe das Haus danach besessen, und ihm habe er ein Kaufangebot unterbreitet, berichtet der Betreiber der Bar Cala Canta. „Ich wollte dort ein Restaurant einrichten, aber kein exklusives, wie es schon so viele gibt, sondern eines, das die Leute aus dem Viertel auch bezahlen können.“ Mehr als drei Millionen Euro habe er seinerzeit dem Eigentümer geboten. Dieser aber habe abgewunken. „Dabei war das Angebot damals wirklich gut“, sagt der Mann. Heute soll das Haus für mehr als das Doppelte den oder die Besitzer wechseln. Nach Meinung mancher Anwohner ist der Preis zu hoch gegriffen. „Für die Hälfte kann man sich eine Insel auf den Bahamas zulegen“, lästert etwa der Betreiber der Bar Cala Canta. Joan Forteza, Präsident der Anwohnervereinigung Coll d’en Rebassa, zu der auch die Siedlung Ciutat Jardí gehört, macht eine andere Rechnung auf. „Wenn man sich das genau anschaut, kann man aus jedem Stockwerk zwei oder drei Apartments gewinnen“, sagt er. „Und wenn man jedes für zwei Millionen Euro verkauft, dann hat man ein Bombengeschäft gemacht.“