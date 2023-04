Nach einer Einigung in Madrid für ein neues Wohnraumgesetz stellt sich die Linksregierung auf den Balearen auf die Einführung einer Mietpreisbremse ein, mit der gegen die bestehende Wohnungsnot angegangen werden soll. So haben Ende vergangener Woche die Regionalparteien EH Bildu und Esquerra Republicana de Catalunya der linken Minderheitsregierung ihre Unterstützung bei dem Gesetzesprojekt angekündigt, das nun noch vor den Regionalwahlen am 28. Mai im spanischen Parlament verabschiedet werden soll.

