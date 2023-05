Ein Mietendeckel für ganz Mallorca

Die Balearen-Regierung auf Mallorca will kurz vor den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai die Wohnungsproblematik noch einmal aktiv angehen. Nach der Verabschiedung des spanienweiten Wohnraumgesetzes Ende vergangener Woche muss in einem zweiten Schritt jetzt festgelegt werden, wie die Regelungen auf den Balearen umgesetzt werden. Das Gesetz sieht unter anderem einen Mietendeckel, einen neuen Mietpreisindex, Maßnahmen gegen Zwangsräumungen sowie auch Steuererleichterungen für Eigentümer vor, die ihre leerstehenden Wohnungen wieder vermieten.

