Die Lage ist einzigartig und erst recht die Exklusivität der neuen Adelfas-Apartments: Der Interessent hat die Auswahl zwischen Penthäusern mit eigenen, 70 oder 115 Quadratmetern großen Dachterrassen oder Erdgeschosswohnungen mit 55 oder 85 Quadratmeter großen Privatgärten. Der bereits in Konstruktion befindliche und für 2024 einzugsbereite Neubaukomplex – dessen Namen ‚Adelfas‘ sich auf den überall blühenden Oleander bezieht – besteht aus neun freistehenden Wohneinheiten mit insgesamt 69 großzügigen Apartments.

Einziehen ins Naturparadies

Wie wäre es, um die Ecke von Mallorcas Traumstrand Nummer Eins in den eigenen vier Wänden zu urlauben oder gar zu leben? Die Platja d‘ es Trenc im Süden Mallorcas erstreckt sich als einer der längsten und unberührtesten Naturstrände über sechs Kilometer zwischen dem romantischen Fischerörtchen Sa Rápita und dem eher ruhigen Urlaubsort Colònia de Sant Jordi in der Gemeinde Campos. Der scheinbar endlose Strand ist weitgehend naturbelassen und wird von Dünen und Kiefernwäldern gesäumt. Die neue Anlage schmiegt sich bei Sa Rápita in die Landschaft ein, und ihre Einwohner können den Strand in wenigen Gehminuten zu Fuß erreichen.

Ein sonnenverwöhntes neues Domizil

Alle Wohnungen sind zwischen 94 und 115 Quadratmeter groß und bieten großzügige Terrassen. Das Sonnenlicht fällt dank durchgängiger Verglasung in die modernen Wohn- und Essbereiche. Zur Auswahl stehen Apartments mit zwei bis drei Doppelschlafzimmern. Von den jeweils zwei Badezimmern ist eines en suite. Alle Wohnungen sind mit einer komplett ausgestatten Küche einschließlich hochwertigem Equipment versehen. Nur die Entscheidung muss getroffen werden, ob man eine eigene Dachterrasse wünscht oder einen privaten Garten bevorzugt.

Kühlen und Heizen mit regenerativer Energie und Ladestationen für E-Autos

Die Architektur der Apartmentanlage besticht durch ihr dezentes, elegantes Erscheinungsbild, in schlichtem Weiß mit Aktzenten aus Natursteinelementen. Zukunftsweisend ist auch die energetische Versorgung des Neubaus: Die Apartments werden mit einem regenerativem Energiesystem gekühlt und geheizt. Das spart Energie und Kosten. Selbstverständlich verfügt Adelfas de Es Trenc über das in Spanien für Neubauten vorgeschriebene Energiezertifikat der Klasse A. Auch Solarstrom kommt zum Einsatz und zwar bei den Parkplätzen, die zu jedem Apartment gehören: Auf den Dächern der Außenparkplätze sind Solarpaneels montiert, was ermöglicht, dass jeder Parkplatz zusätzlich eine Ladestation für Elektroautos bietet. Die überdachten Parkplätze befinden sich am äußeren Rand der Grundstücksgrenze, sind durch ein Wegesystem aber bequem mit den Wohnblöcken vernetzt.

Sonnenterrassen und Salzwasserpool genießen

Ein weiteres Plus der neuen Anlage Adelfas de Es Trenc, ist das, worauf der Name bereits hinweist: Die gemeinschaftliche Gartenanlage mit mediterraner Pflanzenwelt, die die Gebäude weitläufig umgibt. Der große, in der Mitte liegende und so für alle Bewohner gleich gut erreichbare Swimming-Pool funktioniert auf umwelt- und hautfreundlicher Salzwasserbasis. Zusätzlich gibt es einen Pool für Kinder und Nichtschwimmer. Für die Sportfreunde unter den Anwohnern steht das neue, moderne Fitnessstudio mit den entsprechenden Geräten bereit. Nicht zu vergessen, die große Gemeinschaftsterrasse als Treffpunkt für die Nachbarschaft, zum Plaudern in den bequemen Clubsesseln und Chill-Out-Sofas oder zum Sonnenbaden auf weichen Liegen rund um den Pool.

Baden, segeln oder radeln

So ruhig das Umfeld ist, so attraktiv das Freizeitangebot, speziell für Menschen, die sich gerne bewegen. Das beginnt naheliegend mit den vielen Möglichkeiten des Wassersports: Segeln und Motorbootsport – ganz in der Nähe der Adelfas-Anlage sind die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol – Kajakfahren, SUP, Wasserski und ähnliches. Die Bedingungen für das Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen könnten besser nicht sein. Die Strände des Inselsüdens – und zwar alle, nicht nur der Es Trenc, sondern auch weitere angrenzende Strände wie die Platja de Ses Covetes oder Platja de Sa Ràpita – sind für ihre ausgezeichnete Wasserqualität und ein sanft abfallendes, in allen Blau- und Türkistönen karibikgleiches Meer bekannt. So, wie auch die Schönwettergarantie im äußersten Süden kein Geheimnis ist, zählt man hier doch die meisten Sonnenstunden. Die flache, ganzjährig grüne und nur dünn besiedelte Landschaft ist zudem ein Eldorado für Radfahrer, Wanderer, Spaziergänger, Pferdefreunde und andere Outdoor-Fans.

Viel zu entdecken auf dem Land und in den Dörfern

Trotz der Ländlichkeit der Gegend ist die Infrastruktur ganzjährig zum Leben geeignet. Das der Gemeinde namensgebende Dorf Campos ist lediglich zehn Minuten entfernt. Es ist zwar ein kleines Dorf, bietet außerhalb seiner Grenzen aber ausreichend Einkaufszentren, darunter Lidl, Eroski, Mercadona oder Müller, gleichfalls Ärzte- und Sportzentren, Schulen und Kindergarten und natürlich verschiedene Bars, Cafés und Restaurants. Wer die inseltypische Gastronomie entdecken möchte, wird in der Gegend mehr als fündig, wobei nahegelegene Dörfer wie Santanyí oder Ses Salines auch mit moderner, internationaler „Haut Cuisine“ überraschen. Ein definitives Highlight zum Probieren der typischen Inselspezialitäten sind grundsätzlich die regelmäßig stattfindenden, bäuerlichen Wochenmärkte der Umgebung. Wer Großstadtluft schnuppern möchte, der erreicht in einer guten halben Stunde Autofahrt Mallorcas lebendige und facettenreiche Hauptstadt Palma. Und wer in die Heimat fliegen möchte, fährt nur gut 20 Minuten zum Flughafen Son Sant Joan, wo der Wagen bequem stehen gelassen werden kann.

Für die, die das Besondere suchen

Im Süden Mallorcas geht es in erster Linie entspannt und gemächlich zu, als sei hier die Zeit stehen geblieben und die Welt noch in Ordnung. Die Strände erscheinen etwas einsamer, das Wasser etwas blauer und die Natur etwas intakter, so, als hätte sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Ideal für Menschen, die Natur, Meer und Ruhe genießen und ihren Traum vom Leben auf Mallorca in privilegierter Lage wahr werden lassen wollen. Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc bietet genau dafür diese selten gewordene und einmalige Gelegenheit. Kaum zu glauben, aber wahr! Anfragen und Infos unter: www.urnovabaleares.com / www.urnova.com/mallorca