Eine seltene Gelegenheit für Inselfreunde, die nah am Wasser leben möchten: Die neue Anlage des Bauträgers URNOVA mit dem Namen Adelfas de Es Trenc befindet sich bei Sa Ràpita im Süden Mallorcas. Nur ein paar Minuten zu Fuß sind es zur Platja d‘ es Trenc, dem Traumstrand schlechthin, da einer der längsten und unberührtesten Naturstrände inselweit. Die Fertigstellung dieses qualitativ sehr hochwertigen und umweltfreundlich gebauten Neubaukomplexes ist bereits für 2024 geplant.

Lieber einen eigenen Garten oder eine Dachterrasse?

Zur Auswahl stehen zwei Varianten von Wohnungen: Penthäuser mit eigenen Dachterrassen und großen Balkonterrassen und Erdgeschosswohnungen mit Privatgärten und ebensolchen großen Terrassen sowie mit zwei oder drei Doppelschlafzimmern. Alle Luxusapartments verfügen einen großzügigen Wohn- und Essbereich, eine komplett ausgestattete, moderne Küche und zwei luxuriöse Badezimmer, davon eines en suite. Viel Glas sorgt für eine helle und sonnige Atmosphäre. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 94 und 115 Quadratmetern. Die Dachterrassen der Penthäuser bieten entweder 70 oder 115 Quadratmeter Fläche und die Privatgärten der Erdgeschosswohnungen 55 oder 85 Quadratmeter. Insgesamt 69 Apartments sind auf neun freistehende Wohneinheiten verteilt, deren Architektur in elegantem weißem Design gehalten ist, verziert mit dezenten Natursteinelementen.

Umgeben vom Duft des Oleanders

Der Name der Anlage spielt auf die weiß- und rosarot blühenden, üppigen Oleanderbüsche an, die in der mediterranen Pflanzenpracht der gemeinschaftlichen Gartenanlage dominieren. Inmitten des Gartens und umgeben von den Wohneinheiten liegt ein großer Salzwasserpool mit Kinderbecken. Wer sich sonnen möchte, hat die Wahl: entweder auf der eigenen (Dach-)Terrasse oder im eigenen Garten oder eben hier auf der Gemeinschaftsterrasse am Pool. Letztere ist mit bequemen Sonnenliegen und komfortablen Terrassenmobiliar wie Liegen, Chillout-Sessels oder Sofas sowie Sonnenschutz bestückt. Und wer sich nicht nur im Pool sportlich betätigen möchte, kann dies in dem ebenfalls nagelneuen und den Anwohnern vorenthaltenem Fitnessstudio tun.

Nachhaltige Energieversorgung

Jeder Wohnungseigentümer nennt über einen überdachten Parkplatz sein Eigen, welcher der zeitgemäßen Mobilität Rechnung trägt: Die Dächer der Außenparkplätze sind mit Solarfeldern bedeckt und mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Sie liegen am äußeren Rand der Anlage, sind aber über schmale Wege mit den Apartments vernetzt. In den Adelfas de Es Trenc werden noch weitere umweltfreundliche Kriterien berücksichtigt: Eine nachhaltige Wärmegewinnung dient zum Kühlen sowie zum Heizen und Luftentfeuchten der Klimaanlagen. Als erneuerbare Energie klassifiziert, ist dieses System eine umweltschonende und preiswerte Art der Energieversorgung. Weiterhin können alle Wohnungen das auf Mallorca benötigte Energiezertifikat der Klasse A nachweisen.

Strände, Wassersport und Radfahren

Das neue Mallorca-Domizil liegt in einer traumhaften Enklave an der südlichen Küste bei Sa Ràpita in der Gemeinde von Campos: Abgesehen vom über sechs Kilometer langen Strand Es Trenc gehören noch diverse andere lange Sandstrände zur Gemeinde, wie die Platja de Ses Covetes oder die Platja de Sa Ràpita. Gleichfalls fast um die Ecke der Adelfas-Anlage befinden sich die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol, die eine attraktive Adresse für Wassersportfreunde sind. An den Küsten des Südens ist schlichtweg alles möglich: Segeln, Motorbootfahren, See-Kajak, Wasserski, Stand Up Paddle, Tauchen oder einfach nur Schnorcheln und Schwimmen – in einem Meer, das wie die Karibik anmutet und gerne mit dieser verglichen wird.

Sind die Strände der Insel ein Paradies für ruhe- und erholungssuchende Menschen und Sonnenanbeter, so gilt das besonders für Mallorcas Süden: Hier werden die meisten Sonnenstunden und beständiges Schönwetter gezählt und das Wasser ist entsprechend ruhig und sanft. Doch auch andere Outdooraktivitäten sind beliebt, besonders das Radfahren, da die Gegend sehr flach ist und folglich auch das Laufen und Wandern. Nicht nur die endlos wirkenden umliegenden Strände, ihre angrenzenden Dünen und Kiefernwälder laden zu ausgiebigen Strandspaziergängen ein, sondern auch viele Feld- und Wanderwege durch das von Landwirtschaft geprägte Landesinnere. Gleichfalls sind verschiedene Reit- sowie Tennis- und Paddle-Möglichkeiten vorhanden.

Auf dem Land und doch schnell am Flughafen

Von der Adelfas-Anlage ist es lediglich eine gute halbe Stunde Fahrtweg bis in die Inselhauptstadt Palma und nur gut 20 Minuten zu Palmas Flughafen Son Sant Joan. Campos, das Gemeindezentrum, ist keine zehn Minuten entfernt. Am Ortstrand liegen Einkaufszentren wie Mercadona, Eroski, Lidl und Müller und im Ort sind Ärztehäuser und Sportzentren, Schulen und Kindergarten sowie Restaurants, Bars und Cafés vorhanden. Auch die umliegenden traditionellen Sandsteindörfer wie Santanyí und Ses Salines und ihre Buchten oder der bei Einheimischen gefragte Urlaubsort Colònia de Sant Jordi sind eine Entdeckung wert. Es erwarten Sandstrände, ruhiges Dorfleben, traditionelle Wochenmärkte und eine vielseitige einheimische wie auch internationale Gastronomie.

