Direkt vom Bauträger: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc von URNOVA befindet sich in der Nähe des Meeres, an einem der schönsten Naturstrände im Süden der Insel. Das neue Mallorca-Domizils ist nur einen kurzen Spaziergang von der Platja de Es Trenc entfernt, einem einzigartigen, da beinahe unberührten, sechs Kilometer langen Sandstrand. Mit seinem kristallklaren Wasser und seinem feinen, sauberen Sand erinnert der Es Trenc an einen Ort in der Karibik. Aufgrund seiner Länge findet man hier auch im Sommer grundsätzlich noch ein ruhiges Plätzchen. Die Fertigstellung der Adelfas de Es Trenc-Anlage erfolgt noch in diesem Jahr – jetzt heißt es zugreifen, wenn man ein Stück vom Paradies Mallorca sein Eigen nennen möchte.

Lieber einen eigenen Garten oder lieber eine eigene Dachterrasse?

Der Name des Neubaukomplexes weist bereits auf das mediterrane Ambiente hin: Auf den Oleander (adelfas), der beinahe ganzjährig in Rosa, Rot und Weiß blühend die weitläufige Außenanlage ziert. Üppige Oleanderbüsche können aber auch in Ihren eigenen, privaten Garten oder auf Ihrer privaten Dachterrasse blühen: Als neuer Besitzer haben Sie die Wahl zwischen einer Dachterrasse von 70 oder 115 Quadratmetern oder einem privaten Garten von 60 oder 90 Quadratmetern. Die Wohnungen selbst variieren zwischen 123 und 156 Quadratmetern und bieten ein oder zwei Doppelschlafzimmer, sowie ein großes, helles Wohn- und Esszimmer, eine moderne Küche und zwei Badezimmer (eines davon en suite). Alle Wohnungen verfügen über große Terrassen, die viel Licht und Sonne in die großzügig geschnittenen Räume hereinlassen.

Nachhaltige Energieversorgung

Die Architektur des gesamten Komplexes fügt sich harmonisch in die flache, weite Landschaft des südlichen Mallorcas ein. Die Außenfassaden der neun freistehenden, einstöckigen Gebäude mit insgesamt 69 Wohnungen sind in dezentem Weiß gehalten und betonen den typisch mallorquinischen Charakter mit anteiliger Natursteinverkleidung. Die gesamte Anlage verfügt über das Energiezertifikat der Klasse A dank einer umweltfreundlichen Energieversorgung auf der Basis eines Wärmepumpensystems, was das ganze Jahr über angenehme Raumtemperaturen in den Wohnungen gewährleistet und die Stromkosten sinken lässt. Jede Wohnung besitzt zusätzlich einen eigenen Parkplatz mit Solarstrom Panels und einer Ladestation für Elektroautos. Die Parkplätze sind dezent am Rand der Anlage platziert und durch ein Wegenetz mit den einzelnen Gebäuden verbunden.

Für Naturliebhaber und Sportfreunde

Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc befindet sich in der Gemeinde Campos bei Sa Ràpita, einem kleinen verträumten Küstenort an der Südküste. Die Umgebung ist paradiesisch mit vielen Stränden und intakter Natur, darunter Pinienwälder, Dünen und Felder, die von Wander- und Radwegen durchzogen sind. In der Nähe liegen malerische Sandsteindörfer wie Campos, Santanyí, Ses Salines oder Felanitx. An den Küstenorten Ses Salines und Sa Ràpita befinden sich kleine Häfen mit guter Gastronomie und allen denkbaren Wassersportarten. Wer hier urlaubt und wohnt kann sich im Segeln, Tauchen, Motorbootfahren Stand Up Paddle oder Wasserski ausprobieren, vom Schwimmen und Schnorcheln in dem glasklaren Wasser ganz zu schweigen. Auch in den Monaten der Nebensaison ist das sportliche Angebot in der Umgebung groß, und im Winter lädt der Es Trenc zu ausgiebigen Spaziergängen am Meer ein. Wer möchte, braucht gar nicht vor die Tür gehen und kann sich dennoch sportlich betätigen: Die Adelfas de Es Trenc Anlage bietet einen großen Salzwasser-Swimmingpool mit Kinderbecken, ein modernes Fitnessstudio mit allen gängigen Geräten und Saunalandschaft sowie eine Gemeinschaftsterrasse mit bequemen Sonnenliegen und Außenmöbeln. Hier können Sie Ihre Nachbarschaft kennenlernen, sich abkühlen und schwimmen, sonnenbaden und relaxen.

Alles für den täglichen Bedarf vorhanden

Die Infrastruktur für den Alltag in Ihrem neuen mallorquinischen Zuhause ist ausgezeichnet und macht ein Leben rund ums Jahr sehr angenehm und abwechslungsreich. Im nahe gelegenen Campos gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, insbesondere alle gängigen großen Discounter am Ortsrand, außerdem hübsche Boutiquen, Schulen, Kindergärten, Ärztezentren, Auto- und Fahrradverleih sowie eine große Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés in der Nähe. In den Nachbardörfern Felanitx, Santanyí oder Ses Salines tauchen Sie in mallorquinische Lebensart ein, entdecken einheimische Küche und genießen ruhiges Dorfleben. Der Flughafen Son Sant Joan und die attraktive und quirlige Inselhauptstadt Palma sind nur eine kurze, in etwa halbstündige Autofahrt entfernt.

Ein Leben am begehrten Urlaubsort

Das milde Klima, die ruhigen Dörfer, das weite Land und die endlosen Strände werden Ihnen das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Sie werden Ihr neues Leben im Süden nicht mehr missen wollen. Das neue Mallorca-Domizil Adelfas de Es Trenc bietet eine hohe Lebensqualität und Komfort in einem authentischen Stück Inselparadies. Neubauprojekte so nah in Küstennähe sind überaus selten. Daher sollten Sie diese Chance nicht verpassen – noch in diesem Jahr werden die begehrten Schlüssel übergeben. Dann steht Ihnen nichts mehr im Wege, um einzuziehen und Ihr neues Leben auf Mallorca zu genießen.

Alle Informationen: HIER