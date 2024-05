Erfolgreiche Kampagne in Cala Ratjada: Bürgerinitiative verhindert Großbauprojekt in Sa Pedruscada

Bürgerinitiativen können mehr als nur symbolische Wirkung haben. Das hat sich jetzt in der idyllischen Küstensiedlung Sa Pedruscada bei Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca gezeigt. Nach monatelangen Bemühungen haben es die Anwohner geschafft, ein großes Bauprojekt zu verhindern, das ihrer Meinung nach das Bild der Siedlung gestört und die Infrastruktur überstrapaziert hätte.

Konkret geht es um ein rund 22.000 Quadratmeter großes Grundstück, nur eine Minute vom malerischen Strand von Sa Pedruscada entfernt. Hier wollte der Bauträger TM Grupo Inmobiliario 16 Einfamilienhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser (eines mit 19 Wohnungen, das andere mit 23 Wohnungen) errichten. Als die Pläne im vergangenen Herbst bekannt wurden, gründete sich die Bürgerinitiative "Salvem Sa Pedruscada" ("Retten wir Sa Pedruscada"), die sich vor allem an den geplanten drei- und vierstöckigen Mehrfamilienhäusern störte. Möglich wären solche Bauten dort: Anders als im Rest der Siedlung, wo maximal zweistöckige Einfamilienhäuser stehen, ist die Bebauung von bis zu vier Stockwerken auf besagtem Grundstück aufgrund einer in den 1980er Jahren festgelegten Sonderregelung erlaubt.

Auf dem Grundstück werden wohl doch keine vierstöckigen Mehrfamilienhäuser entstehen / Biel Capó

Unterstützung vom Rathaus

Doch damit wollten sich die aufgebrachten Anwohner nicht abspeisen lassen. Schnell sammelten sie im vergangenen Herbst Unterschriften gegen das Bauvorhaben, und legten auch finanziell zusammen, um einen Fachanwalt damit zu beauftragen, zu prüfen, inwiefern die Pläne doch noch vereitelt werden könnten. Mehrmals setzten sie sich zudem mit den Verantwortlichen im Rathaus zusammen - und stießen dort auf Verständnis.

Eine Umwidmung des Grundstücks hätte die Gemeinde Capdepera wohl mehrere Millionen Euro Entschädigungszahlungen gekostet - Kosten, die sich das Rathaus nicht hätte leisten können. Um den Anwohner trotzdem zu helfen, kündigte die Gemeindeverwaltung stattdessen an, mittelfristig in der Gegend nur solche Baugenehmigungen zu erteilen, die sich auf zweistöckige Gebäude beziehen. Alle anderen Bauvorhaben könnten frühestens ab Dezember beginnen. "Der Bauträger merkte, dass ihm von Seiten der Gemeinde Steine in den Weg gelegt würden, wenn er an seinem ursprünglichen Vorhaben festhielt.

Deshalb setzte er sich schließlich mit unserem Anwalt zusammen und lenkte ein - auch, um schnellstmöglich mit dem Bauen beginnen zu können und nicht bis nächstes Jahr warten zu müssen", so eine der Initiatorinnen der Bürgerinitiative zur MZ. Nun sollen statt vierstöckigen Häusern zweistöckige Reihenhäuser sowie Bungalows auf dem Grundstück entstehen. "Und all das mit viel Grün drumherum. Damit können wir leben. Es ist toll, dass wir das erreicht haben."