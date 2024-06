Experte über die Bausubstanz an der Playa de Palma: „Ein Unglück wie im Medusa Beach Club kann wieder passieren“

Wer mit offenen Augen an der Playa de Palma entlangspaziert, dem kann auch als Laie ganz anders werden. Nämlich dann, wenn er sich die Bausubstanz der Gebäude genauer anschaut. Hier ein Riss, dort ein verrosteter Eisenträger, der herausragt – viele der Häuser aus den 1950er- bis 1970er-Jahren haben ihre besten Zeiten hinter sich. Und werden häufig kaum oder gar nicht in Schuss gehalten.

An manchen Stellen, vor allem rund um die Diskothek Oberbayern wirkt es fast so, als müsste man das Gebiet angesichts des Zustandes der Betonträger weiträumig absperren. Was die Anwohner der Playa de Palma nach dem Einsturz der Terrasse des Medusa Beach Club bereits kritisiert haben, wollte die MZ mit einem Experten überprüfen. Der Bausachverständige Oliver Girharz von der Firma Matrol erklärt sich zu einer Begutachtung an der Playa bereit.

Verkleidung weggebrochen

Direkt am Treffpunkt hat er bereits ein erstes Sicherheitsrisiko ausgemacht. „Schauen Sie mal dort hoch an den Balkon, da ist die Verkleidung weggebrochen, und es kommen die Eisenarmierungen zum Vorschein“, sagt er und deutet auf ein mehrstöckiges Wohnhaus an der Strandpromenade auf Höhe des Carrer Milán.

Dort ist tatsächlich das Eisen in den Stahlbetonträgern am obersten Balkon zu sehen. Sie wurden vermutlich freigelegt, als Stücke der Verkleidung in die Tiefe stürzten. Noch kein unmittelbares Risiko für Leib und Leben, auf lange Sicht könnte es das aber werden.

Hier blättert der Putz ab und die Balkone müssen mit Netz abgesichert werden. | / Nele Bendgens

Die Gebäude, die nur wenige Meter vom Meer entfernt an der Promenade stehen, sind laut Girharz diejenigen, die das größte Risiko für Korrosion besitzen. „Die Gischt, vor allem im Winter, treibt viel Feuchtigkeit aufs Land. Und die greift den Beton an“, sagt er.

Sobald erste Risse im Beton entstehen, dringen Wasser, Salz und Sauerstoff in die Struktur ein. Das Eisen, das darunter liegt, setzt Rost an und weiten sich dadurch aus. „Wenn das Volumen des Eisens wächst, sprengt es die Betonteile weg. Dann müsste eigentlich dringend saniert werden“, so der Bausachverständige.

Riss allein führt nicht zum Einsturz

Beim Rundgang an der Playa de Palma in Richtung Nordwesten zeichnen sich an vielen Balkonen und Stützpfeilern Risse ab, wobei Girharz beruhigt: „Ein Riss allein führt noch nicht zum Einsturz eines Gebäudes.“ Es müssten schon mehrere Faktoren zusammenkommen, wie beim Medusa Beach Club. Dort sei es vermutlich eine Verkettung mehrerer Unglücksursachen gewesen, wie etwa die Überlastung der nicht für größere Menschenansammlungen gedachten Außenterrasse in Verbindung mit Baumängeln.

Vor dem Unglücksort liegen auch am Dienstagabend noch immer Trümmerteile, Einrichtungsgegenstände und Blumen. Ein Zaun hält Neugierige davon ab, sich dem Gebäude noch weiter zu nähern. Viele Urlauber und ein Kamerateam stehen vor der Absperrung. Girharz deutet auf die Stelle, an der das Terrassendach abgekracht ist. Mehrere Betonträger sind zu erkennen, die allesamt aussehen, als wären sie glatt durchgeschnitten worden. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, entfährt es dem Sachverständigen.

Am Boden dieses Balkons ist schon die Eisenarmierung sichtbar. / Nele Bendgens

Nicht immer herrsche freilich gleich akute Gefahr, dass Teile eines Gebäudes abstürzen oder gar einstürzen würde, wenn sich Betonteile lösten oder große Risse bildeten. Und je eher man mit Instandhaltungsarbeiten beginne, desto einfacher sei es, das Problem in den Griff zu bekommen. „Wenn erst einmal das Eisen freiliegt und rostet, dann hilft nur noch eine Betonsanierung“, sagt Girharz.

Dann müsse der Beton entfernt und das darunter liegende Eisen freigelegt werden. Das Eisen bekomme dann eine sogenannte Passivierung, einen besonderen Anstrich, der das Material vor weiterem Rost schützen soll. Darüber kommen weitere Schichten verschiedener Anstriche, bevor der Beton repariert wird.

Es wurde beim Beton gespart

Das Problem bei der billigen und schnellen Bauweise zu Beginn des Tourismusbooms in S’Arenal ist laut Girharz, dass beim Beton gespart wurde und dass rund um die Stahleinlage nur eine ungenügende Betonhülle eingeplant wurde.

Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde flächendeckend sogenannter Tonerdeschmelzzement verwendet. „Der trocknete zwar schnell und war daher für die hohe Nachfrage nach Neubauten zu dieser Zeit erst einmal gut geeignet. Später hat man aber festgestellt, dass dieser Zement Probleme mit Feuchtigkeit hat.“

Der Bausachverständige Oliver Girharz an der Playa de Palma. / Nele Bendgens

An dem Gebäudekomplex rund um die Diskothek Oberbayern und den Nachtclub „Búho Verde“ kommt Girharz nicht aus dem Staunen heraus. Ernsthaft saniert wurde hier offensichtlich seit vielen Jahren nichts. Von der Strandseite aus sieht man an nahezu allen Balkonen blaue Netze, die verhindern sollen, dass abbrechende Betonteile nach unten fallen und Menschen verletzen.

Wie von Nagern angeknabbert

Noch schlimmer sieht es auf der Rückseite aus, dort wo sich ein Parkplatz befindet. Quer über die Fläche ziehen sich Betonträger – manche von ihnen sehen aus, als wären sie von Nagern angeknabbert worden. Riesige Risse, an manchen Stellen sind die Träger nur noch halb so massiv wie einst. Blaue Netze und schwarze Kunststoffbänder so weit das Auge reicht. Und in der anschließenden überdachten Galerie ist teilweise die Verkleidung abgerissen, Betonträger werden sichtbar.

Dagegen wirken ein großer Riss im ersten Stock der Außenfassade an einer Café-Bar in der Nähe oder auch ein schlampig erneuerter Träger über einem Souvenirgeschäft beinahe wie eine Lappalie. Girharz ist nach dem zweistündigen Rundgang sichtlich verblüfft, in welch schlechtem Zustand viele der Häuser sind.

„Ein Unglück wie im Medusa Beach Club kann wieder passieren“, lautet sein Urteil. Auch wenn jetzt die Kontrollen nach der Tragödie verstärkt werden sollen. Bis sich die erste Aufregung gelegt hat und wieder Dienst nach Vorschrift gemacht wird – so zumindest seine Befürchtung.

