So diskutierten deutsche Urlauber bei der Kundgebung in Palma mit den Demonstranten

Am Rande der Demonstration gegen die Auswirkungen des Massentourismus und vor allem die Wohnungsnot ist es in Palma zu spontanen Debatten zwischen Urlaubern und Demonstranten gekommen. So steht Aktivist Carles kurz nach 21 Uhr am Paseo del Borne und trägt ein Banner vor dem Bauch, auf dem zu lesen ist: „Vielen Dank für Ihren Besuch! Wir freuen uns schon darauf, Sie wiederzusehen – im Jahr 2026, bitte.“ Eine Anspielung darauf, bitte im kommenden Jahr nicht schon wieder Mallorca als Reiseziel zu wählen.

Ein älteres deutsches Urlauberpaar schleicht um Carles herum und versteht zunächst nicht, was es mit der Botschaft auf sich hat. Nach einer kurzen Erklärung fragt der Deutsche, ob Carles nun gegen ihn als Urlauber sei. „Nein, unser Protest richtet sich nicht gegen Sie als Personen. Wir sind gegen die Fülle an negativen Folgen, die der Massentourismus für die Insel mit sich bringt“, verteidigt sich Carles teilweise sogar auf gebrochenem Deutsch.

Aktivist Carles hat sich mit seinem Plakat auf Deutsch hinter einer Fernsehkamera aufgebaut. / Johannes Krayer

Das Problem gebe es "in Deutschland auch"

Die Frau zeigt sich verständnisvoll: „Ich kann das gut nachvollziehen. Heute haben drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen gelegen, die Stadt war richtig voll.“ Carles kommt in Schwung und beklagt sich über die hohen Preise, die das Leben auf der Insel für ihn zu einer Herausforderung machen.

Der deutsche Urlauber, noch immer skeptisch, antwortet: „Das Problem haben wir in Deutschland aber auch.“ Endgültiges Verständnis kann der Mann für die Probleme der Mallorquiner nicht aufbringen, anders als seine Frau. Aber zumindest ist die Debatte eröffnet.

Nationalpolizei sorgt für kurze Konfusion

Auch ein paar Meter weiter, wo osteuropäische Urlauber eine Nationalpolizistin ansprechen und sich nach dem Grund der Kundgebung erkundigen. „Das ist eine Demo gegen den Tourismus“, erklärt die Polizistin auf Englisch. Wahrscheinlich reicht ihr Wortschatz nicht aus, um die Komplexität der Gemengelage darzustellen. Die Urlauber runzeln die Stirn und sind merklich irritiert.

Sofort ist Karen, eine junge Frau zur Stelle, und ruft: „Nein, wir sind nicht gegen den Tourismus.“ Die Urlauber lauschen ihren Ausführungen und nicken. Karen spricht gutes Englisch, ist in Deià aufgewachsen und lebt heute mehr schlecht als recht in Valldemossa. „In diesen Orten ist es inzwischen quasi unmöglich, sich eine Wohnung leisten zu können“, sagt sie.

