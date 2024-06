Direkt vom Bauträger: Eine einzigartige Chance, am Meer zu leben

Der Verkauf erfolgt wird direkt über den Bauträger URNOVA: In der südlichen Region Campos, entsteht mit der Anlage Adelfas de Es Trenc ein selten gewordenes Neubauprojekt, das noch in diesem Jahr bezugsfertig sein soll. Jetzt heißt es nicht zu zögern, sondern aktiv zu werden.

Naturparadies Inselsüden

Das neue Mallorca-Domizil befindet sich in der Nähe des Naturstrandes Es Trenc und des idyllischen Fischerdorfs Sa Ràpita. Der Name „Adelfas de Es Trenc“ bezieht sich auf die prachtvolle mediterrane Vegetation, insbesondere die duftenden Oleanderbüsche, die die Gärten der Wohnanlage schmücken. Die Architektur harmoniert perfekt mit der umliegenden Landschaft und ist an den südländischen Lebensstil angepasst. Der Neubaukomplex umfasst neun Wohnblöcke mit insgesamt 69 Wohnungen, alle nur einen kurzen Spaziergang vom langen und unberührten Naturstrand Es Trenc entfernt. Dieser erstreckt sich von Sa Ràpita bis zum Ferienort Colònia de Sant Jordi und ist Teil des Naturschutzgebietes von Ses Salines. Hier finden sich sechs Kilometer reiner Sandstrand, flankiert von Dünen und Kiefernwäldern, vor dem Hintergrund eines endlosen, türkisblauen Meeres.

Die Neubauanlage Adelfas am Es Trenc. / Urnova

Die eigenen vier Wände mit Dachterrasse oder Garten

Die Ausstattung der Wohnanlage lässt keine Wünsche offen. Käufer haben die Wahl zwischen einem privaten Garten oder einer Dachterrasse. Die einstöckigen, freistehenden Gebäude reflektieren die traditionelle Bauweise Mallorcas mit natürlichen Steinelementen. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gärten, während die Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen ausgestattet sind und zusätzlichen Raum zum Entspannen und Genießen bieten. Die Wohnflächen sind zwischen 123 und 156 Quadratmetern groß. Die privaten Dachterrassen verfügen über 70 oder 115 Quadratmeter und die privaten Gärten über 60 oder 90 Quadratmeter. Die Fertigstellung des exklusiven Komplexes ist für noch für dieses Jahr geplant, sodass die Wohnungen bald bezugsfertig sein werden.

Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Luxuriöse Ausstattung innen wie außen

Die Innenausstattung der Wohnungen ist hochwertig und komfortabel, mit großzügigen Räumen, die zwei oder drei Doppelschlafzimmer umfassen, wobei eines der zwei Badezimmer en suite ist. Jede Einheit verfügt über ein großes, helles Wohnzimmer mit Essbereich und einer modernen Küche. Die Klimaanlage und Heizung basieren auf regenerativer Energie durch Wärmepumpen, was die Energiekosten für die Eigentümer deutlich senkt und zur Nachhaltigkeit der Anlage beiträgt. Wohn- und Schlafzimmer gehen auf große Terrassen mit Panoramaverglasung, mediterranen Outdoor-Möbeln und schönen Ausblicken ins Grüne hinaus. Die Anlage bietet einen großen Gemeinschaftspool mit hautschonendem Salzwasser, ein Kinderbecken und eine großzügige Poolterrasse mit bequemen Liegestühlen. Ein exklusives Fitnessstudio mit modernen Geräten und einer Sauna steht exklusiv für die Bewohner bereit. Zu jeder Wohnung gehört ein Parkplatz, deren Dächer mit Solarzellen ausgestattet sind, die Ladestationen für Elektroautos mit Solarstrom versorgen. Wege durch den Garten, der mit Oleander und anderen mediterranen Pflanzen bepflanzt ist, führen zu den einzelnen Wohnblöcken und zu den Parkplätzen.

Weitläufig: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Sport und Bewegung unter freiem Himmel zu jeder Jahreszeit

Die Lage im sonnenverwöhnten Süden Mallorca bietet ideale Bedingungen für ein entspanntes Leben in der Nähe von langen Sandstränden, versteckten Buchten und malerischen Dörfern wie Ses Salines, Campos, Santanyí oder Felanitx. Die Region ist für ihr auch in den Wintermonaten mildes und freundliches Klima bekannt und bietet vielfältige Möglichkeiten für Wassersport, Radfahren, Tennis oder Reiten. Nicht nur in den Sommermonaten, sondern auch in der Nebensaison und in den Wintermonaten locken die verschiedensten Sport- und Bewegungsangebote. Das Meer ist hier meistens ruhig und glasklar. In der Nähe der Adelfas de Es Trenc-Anlage befinden sich zudem zwei kleine Yachthäfen – in S´Estanyol und in Sa Ràpita – mit maritimen Restaurants. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, und die lokale Gastfreundschaft sowie die gute Küche machen das Leben hier besonders angenehm.

Ihr neues Zuhause: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Alles, was das Herz begehrt

Im nahe gelegenen Dorf Campos gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, insbesondere alle gängigen großen Discounter am Ortsrand, viele Geschäfte, Boutiquen, Schulen, Kindergärten, Ärztezentren, Auto- und Fahrradverleih und alles was man zum Leben unter mallorquinischem Himmel benötigt. Die Auswahl an gastronomischen Highlights mallorquinischer sowie internationaler Gastronomie und traditioneller Bars und Cafés im näheren und weiteren Umfeld ist äußerst abwechslungsreich. Der Flughafen Son Sant Joan und die Inselhauptstadt Palma sind nur gute halbe Stunde Autofahrt entfernt.

Toll: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Seriöser und erfahrener Bauträger

Mit über 30 Jahren Erfahrung zählt URNOVA zu den renommiertesten Immobilienentwicklern Spaniens und bietet mit Adelfas de Es Trenc ein modernes und nachhaltiges Wohnkonzept an einem der schönsten Orte Mallorcas. Wer in der Nähe des Meeres wohnen möchte, dem bietet sich hier eine unvergleichlich attraktive Möglichkeit, ein Zuhause auf der Sonneninsel zu erwerben – für sich, für die Familie oder um Freunde und Bekannte einzuladen. Sei es, um zu urlauben oder ganz hier zu leben, vor allem aber, um zu genießen.

Entspannt: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Alle Infos: ADELFAS