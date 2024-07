Adelfas de Es Trenc – Leben und Urlaub im Inselsüden am Meer

Ein Paradies für Meeresliebhaber

Adelfas de Es Trenc von URNOVA bietet eine einzigartige Möglichkeit, nahe am Meer zu leben. Die Anlage liegt in fußläufiger Entfernung zum Platja d’es Trenc Strand – einer der natürlichsten und längsten Strände der Insel, der zu einem großflächigen Naturpark gehört. Der sechs Kilometer reine und unbebaute Sandstrand bietet nichts als Sonne, Meer, Dünen und Kiefernwälder. Ihr zukünftiges Zuhause befindet sich in Sa Ràpita, Gemeinde Campos, im Süden Mallorcas. Die Wohnungen bald bezugsfertig sein werden, da diese hochwertige und außergewöhnliche Wohnanlage noch dieses Jahr fertiggestellt sein wird.

Umgeben von Oleanderblüten – im eigenen Garten oder auf der Dachterrasse

Der Name der Anlage verweist auf die üppigen Oleanderblüten („Adelfas“) beinahe rund ums Jahr in rosa, rot und weiß in den mediterranen Gärten blühen. Der Komplex umfasst 69 moderne Wohnungen in neun eleganten Gebäuden mit lokalen Natursteinakzenten. Die mediterrane Architektur schmiegt sich in die flache, grüne Landschaft ein und ist an ein Leben im Süden angepasst. Wählen Sie zwischen Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen oder Erdgeschosswohnungen mit eigenen Gärten. Jede Wohnung verfügt über großzügige Terrassen, einen geräumigen Wohn- und Essbereich, eine moderne Nolte-Küche und zwei hochwertige Bäder, eines en suite. Die lichtdurchfluteten Wohnungen haben Größen von 123 bis 156 Quadratmetern. Die privaten Dachterrassen bieten zwischen 70 oder 115 Quadratmeter Fläche und die privaten Gärten zwischen 60 oder 90 Quadratmeter.

Energieeffizientes mediterranes Wohnen

Die Anlage erfüllt alle Anforderungen an erneuerbare Energien und bietet eine umweltfreundliche Energieversorgung. Die Klimaanlage und Heizung arbeiten mit regenerativer Energie durch Wärmepumpen, was die Energiekosten für die Eigentümer reduziert und die Anlage nachhaltig macht. Alle Wohnungen haben ein Energieeffizienz-Zertifikat der Klasse A. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Stellplatz mit Solaranlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Ein Salzwasserpool mit Kinderbecken in der Mitte der Anlage, eine großzügige Gemeinschaftsterrasse mit bequemem Outdoor-Möbeln zum Sonnenbaden und Relaxen und ein modernes Fitnessstudio mit einer Sauna, das ausschließlich für die Anwohner ist, runden das Angebot ab. Mit über 30 Jahren Erfahrung gehört der Bauträger URNOVA zu den renommiertesten Immobilienentwicklern Spaniens und hat mit Adelfas de Es Trenc ein modernes und nachhaltiges Wohnkonzept in einer der schönsten Gegend und an einem noch sehr ruhigen Ort ins Leben gerufen.

Freizeitaktivitäten in Meeresnähe

Die Region ist ein Paradies für Sonnenanbeter und Wassersportler. In der Nähe liegen weitere zauberhafte Buchten und Strände wie Platja de Ses Covetes und Platja de Sa Ràpita. Das ruhige, türkisfarbene Meer lädt zum Schwimmen, Tauchen und Schnorcheln ein. In der Nachbarschaft befinden sich die kleinen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol mit verschiedensten Wassersportangeboten. Die Umgebung ist ideal zum Radfahren, Laufen und Wandern. Im Winter sind lange Strandspaziergänge und Reitausflüge möglich. Auch Fußball-, Tennis- und Paddle-Plätze sind in der Nachbarschaft vorhanden. Das Klima Mallorcas ist auch im Winter mild und besonders für Outdoorsport rund ums Jahr geeignet. Es heißt, dass hier im Süden der Insel die meisten Sonnenstunden gezählt werden und das Meer besonders ruhig ist. Das südliche Landesinnere ist eher dünn besiedelt, sehr flach und von grünen, weiten Feldern und einer beständigen Ruhe und Gemächlichkeit gekennzeichnet.

Hohe Lebensqualität und schnelle Stadtanbindung

Adelfas de Es Trenc ist ideal als Feriendomizil oder für den ganzjährigen Wohnkomfort. In etwas mehr als einer halben Stunde erreichen Sie die Hauptstadt Palma und noch schneller den Flughafen. Das Zentrum von Campos ist nur zehn Minuten entfernt und bietet vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Dazu zählen große Supermärkte am Ortsrand, viele schöne Geschäfte und Boutiquen, ebenso wie Schulen, Kindergärten, Ärztezentren, Auto- und Fahrradverleih und alles was zum Leben unter mallorquinischer Sonne gebraucht wird. Die charmanten Dörfer Santanyí, Felanitx, Ses Salines oder Colònia de Sant Jordi laden zum Verweilen, Erkunden und Genießen ihrer kulinarischen Vielfalt ein. Tauchen Sie ins Dorfleben ein: Ob auf den wöchentlichen Bauernmärkten, in kleinen Cafés, urigen Kneipen oder gemütlichen Restaurants – überall entdecken Sie mallorquinische Gastlichkeit! Auch an Kultur- und Freizeitangeboten mangelt es in mallorquinischen Dörfern nicht.

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Leben und Urlauben auf der Sonnenseite Mallorcas mit Adelfas de Es Trenc. Leben Sie dort, wo andere Urlaub machen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

