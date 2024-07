Wegen nachträglicher Legalisierung: Preise für Fincas auf Mallorca schießen in die Höhe

Das Dekret der konservativen Landesregierung auf Mallorca, das die nachträgliche Legalisierung von Schwarzbauten im ländlichen Raum vorsieht, hat bereits Konsequenzen: Viele Besitzer von ganz oder teilweise illegalen Bauten auf dem Land, deren Verstöße aber verjährt sind, versuchen nun, ihre Objekte loszuwerden und schlagen auf den ohnehin hohen Verkaufspreis noch die Kosten für die Legalisierung oben drauf.

Die Preise für Fincas und andere Anwesen im ländlichen Gebiet auf der Insel gehen dementsprechend durch die Decke. "Kleine Landhäuser mit einer Fläche von 45 Quadratmetern, die innen komplett renoviert werden müssen, werden jetzt für 120.000 Euro verkauft", berichtet der Chef einer Immobilienagentur in der Inselmitte.

Zusätzliche Kosten in fünfstelliger Höhe

Die Kosten für die Legalisierung im ländlichen Raum belaufen sich laut Aussagen von Architekten und auf Immobilienrecht spezialisierten Anwälten zwischen 25.000 und 40.000 Euro für ein Haus von etwa 200 Quadratmetern Fläche. Auch Julià Sansó, Rechtsanwalt und Immobilienberater, hat die Erfahrung gemacht, dass die Gesetzesänderung die Preise auf dem Land explodieren lässt.

"Das Dekret hilft, den ausländischen Markt zu erschließen, der wählerischer ist", sagt Sansó. Einheimische Käufer hätten häufig weniger Probleme damit, eine Immobilie zu erwerben, die nicht zu hundert Prozent legal sei. "Ausländische Käufer dagegen wollen, dass alle Unterlagen in Ordnung sind", erklärt Sansó. Immobilienkäufern aus dem Ausland komme es nicht so sehr darauf an, etwas mehr zu bezahlen, solange das Haus rechtlich einwandfrei sei.

Neue Möglichkeiten für Verkäufer

"Es gibt Eigentümer, die erkannt haben, dass sie jetzt eine Käufergruppe ansprechen können, die ihnen bisher verwehrt war. Früher trauten sie sich nicht, ihre Immobilie an einen Ausländer zu verkaufen, und jetzt sehen sie, dass ihnen alle Türen offen stehen", sagt Sansó.

Die Möglichkeit der nachträglichen Legalisierung stößt sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern auf großes Interesse. Architekten und Anwälte berichten übereinstimmend, dass sie viele Anrufe von Kunden erhalten.

Vor allem an der Küste und im Gebirge

Tomeu Cifre etwa, ein Architekt mit Büro in Pollença, erklärt, dass vor allem in den Küstengemeinden sowie rund um die Serra de Tramuntana viele Häuser für das außerordentliche Legalisierungsverfahren in Frage kommen könnten. Dabei handelt es sich vor allem um Bauten aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren.

"Wir haben viele Anfragen nach Information erhalten, meist von Mallorquinern", berichtet Cifre. Die Leute seien verunsichert. Viele wüssten nicht, wie das genau Verfahren abläuft, oder möchten wissen, wie teuer eine Legalisierung für sie ist. "Wenn die Kosten sehr hoch sind, lohnt es sich für die Leute meistens nicht", sagt Cifre.

Aufschwung einer ganzen Branche

Das Dekret hat zum Aufschwung einer ganzen Branche geführt. Unternehmen, die sich etwa auf Topografie, Immobilienplanung, Fotografie oder Immobilienbau spezialisiert haben, sind plötzlich gefragter denn je. Auch auf Raumplanung und Immobilienrecht spezialisierte Anwaltskanzleien oder Makler mit Schwerpunkt auf Objekten im ländlichen Raum verzeichnen mehr Arbeit.

Mit Slogans wie "Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Immobilie zu legalisieren" oder "Haben Sie eine illegale Immobilie? Wir legalisieren sie" werben diese Unternehmen vor allem in kleineren Dörfern um potenzielle Kunden.

Eigentümer mit Problemen des Nachweises

"Mit der Amnestie hat sich eine wichtige Marktlücke aufgetan", gibt auch Rechtsanwalt Julià Sansó zu. Allerdings könnten nicht alle Gebäude im ländlichen Raum von dem außerordentlichen Legalisierungsverfahren profitieren. "Manche Eigentümer werden Probleme haben, die Verjährung gegenüber den Behörden nachzuweisen, da sie kaum Unterlagen über das Objekt haben", so Sansó.

Auch die Architektin Aina Roig, die rund um Manacor, Santa Margalida und Sant Llorenç tätig ist, glaubt, dass es für viele Eigentümer schwierig sein wird, eine Verjährung der illegalen Bautätigkeit nachzuweisen.

So mancher schreckt davor zurück

Roig weist außerdem darauf hin, dass es Eigentümer gibt, die vor der möglichen Legalisierung ihrer Häuser zurückschrecken. "Wenn man den Leuten erklärt, dass sie für die Legalisierung Eingriffe vornehmen müssen, zögern einige." Doch in vielen Fälle müsse man schon aus Sicherheitsgründen aktiv werden.

Noch seien auch Fragen offen. Beispielsweise warte man noch auf die Kriterien zum verbesserten Umweltschutz, die angekündigt waren und etwa die Lichtverschmutzung verringern oder die Energie- und Wassereffizienz der Häuser erhöhen sollten. Roig rechnet damit, dass jede Gemeinde ihre eigenen Kriterien haben wird, was die Arbeit verkomplizieren werde.

