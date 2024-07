Immobilie auf Mallorca gekauft: Warum muss ich bitte eine Selbstnutzungssteuer zahlen?

Wer eine Immobilie auf Mallorca kauft, darf sich auf eine ganze Reihe spannende Steuerfragen freuen – insbesondere dann, wenn man den Hauptwohnsitz weiter in Deutschland behält. In der neuen Folge des Willipedia-Podcasts erklärt Steuerberater Christian Plattes (Plattes Group), was es mit der so genannten Selbstnutzungssteuer auf sich hat – und wie es sich mit der Abgabe verhält, wenn man die Wohnung oder das Haus in die Ferienvermietung gibt.

