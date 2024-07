Für 22,5 Millionen Euro: Luxus-Villa mit privater Anlegestelle für bis zu 130 Meter lange Yacht und Bootshaus in Andratx steht zum Verkauf

In Port d'Andratx steht derzeit eine ganz besonderer Immobilien-"Schatz" zum Verkauf: Die Luxusvilla namens One La Mola, die für 22,5 Millionen Euro ausgeschrieben ist, verfügt über einen privaten Steg mit Zugang zur Cala Marmassen und bietet zudem die Möglichkeit, eine Yacht mit bis zu 130 Metern Länge in unmittelbarer Nähe festzumachen.

Die Immobilienfirma Engel & Völkers hatte die Anzeige mit Fotos und einer Beschreibung der Immobilie dieser Tage in seinen sozialen Netzwerken verbreitet.

Dem Immobilienunternehmen zufolge handelt es sich bei One La Mola um „einen neuen Standard des luxuriösen Wohnens, der den hedonistischen Lebensstil einer Villa mit einem sich ständig verändernden Blick auf das Mittelmeer verbindet“.

Die Ausstattung

Das Anwesen verfügt über sechs Schlafzimmer und acht Bäder sowie eine Dachterrasse, Fußbodenheizung, Klimaanlagen, einen Jacuzzi und einen Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessraum. Auch ein Weinkeller sowie mehrere Pools, ein Aufzug, eine Doppelgarage sowie Grillplätze warten auf potenzielle Käufer.

„'One La Mola'“ ist ein wunderschönes, modernes Anwesen, in dem man die Natur in frischen Gärten genießen und von ruhevollen Terrassen aus den Horizont betrachten und in den Pools mit dem Mittelmeer verschmelzen kann“, heißt es in der Anzeige weiter. Die Wohnfläche beträgt 1.063 Quadratmeter, die Grundstücksfläche 2.000 Quadratmeter.

Auf dem Anwesen gibt es mehrere Pools. / Engel & Völkers

Die Besonderheiten

Das Besondere an der Immobilie ist jedoch zweifellos der private Bootssteg und das Bootshaus. Direkt vor der Gartentür befinde sich ein exklusiver Privatsteg, der Zugang zur Cala Marmassen verschaffe. Es ist einer der wenigen Orte auf Mallorca, an dem man eine 130 Meter lange Yacht direkt vor seinem Haus ankern kann, bestätigt auch Hans Lenz, der Managing Director für Engel & Völkers im Südwesten von Mallorca. Über zehn Jahre lang habe der Eigentümer dafür gekämpft, eine Genehmigung für die Renovierung der Anlegestelle zu bekommen. Für die Neueinrichtung eines solchen Bootsanlegers bekomme man heutzutage gar keine mehr, weiß Lenz.

Bei Engel & Völkers ist die Villa für 22,5 Millionen Euro ausgeschrieben. / Engel & Völkers

Auch deswegen seien Immobilien mit einer derartigen Anlegestelle sehr selten. "In Port d'Andratx kenne ich keine in dieser Größe", so Lenz. "Wir haben die Anzeige nur auf Instagram veröffentlicht und sie hat hohe Wellen geschlagen", sagt er weiter.

Die Luxusimmobilie mit Baujahr 1970 liegt in erster Meereslinie auf der Halbinsel La Mola. Weitere Informationen zur Ausstattung der Luxusimmobilie finden Sie hier.