Mehr als 1.000 Euro Miete pro Tag: Für diese Villen auf Mallorca gibt es sogar Wartelisten

Für alle, die es sich leisten können, Mieten von mehr als 1.000 Euro pro Nacht zu zahlen, ist Mallorca die richtige Insel. Auf dem hiesigen Markt an Super-Luxus-Immobilien gibt es Einfamilienhäuser, für die man mehr als 30.000 Euro pro Monat zahlen muss. In einigen Fällen sind es sogar 99.000 Euro pro Monat.

Für einige dieser Immobilien gibt es sogar Wartelisten, da die Nachfrage höher ist als das Angebot, wie der Vorsitzende des offiziellen Verbands der Immobilienmakler der Balearen (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares), José Miguel Artieda, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bemerkte.

Für diese Immobilien ist die Nachfrage besonders hoch

„Mallorca hat sich zu einer sehr attraktiven Insel für Super-Luxus entwickelt. Der Beweis: Mehr als die Hälfte der Gemeinden mit dem teuersten Immobilienmarkt Spaniens liegen auf den Balearen“, so Artieda. Besonders für Immobilien, die zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Monat kosten, sei die Nachfrage hoch. Laut Artieda gibt es eine beträchtliche Anzahl an vermögenden Menschen, die es sich erlauben können, diese Mieten zu zahlen, um einige Monate auf Mallorca verbringen zu können.

José Miguel Artieda. / B. Ramon

Mehr Nachfrage als Angebot

Er selbst habe vor Kurzem eine Familie als Kunden gehabt, die für einige Monate eine der besagten Villen gesucht hat, weil ihr eigenes Zuhause renoviert wurde. „Dabel handelte es sich nicht um eine Gruppe von 20 Personen, sondern eine normale Familie, die sich solche Ausgaben leisten kann, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken“, fügte er hinzu. Die Anzahl der Menschen, die auf Mallorca Immobilien in dieser Preisklasse suchen, übersteige das verfügbare Angebot.

Während es laut Natalia Bueno, der einstigen Präsidentin des Makler-Verbandes API, zunehmend mehr Besucher gebe, die exorbitante Preise zahlen können, sei es für die Bewohner zunehmend schwieriger, für die gestiegenen Mietpreise aufzukommen. „Das ist nicht gut, und so kommen nicht weiter“, beklagte sie.

Natalia Bueno. / DM

Großer Ansturm auf Wohnungen für 1.100 Euro im Monat

Erst kürzlich hatten Artieda und Bueno bemängelt, dass es jedes Mal zu einem extremen Ansturm an Interessenten kommt, wenn eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern zu einem Preis von bis zu 1.100 Euro pro Monat inseriert wird. Das Angebot an Immobilien in dieser Preisklasse sei sehr gering, die Nachfrage auch hier extrem hoch. Für entsprechende Wohnungen würden die Besitzer und Makler innerhalb von 48 Stunden über 200 Anfragen erhalten.

In Palma, aber auch Calvià sei es mittlerweile beinahe unmöglich, eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern für weniger als 1.000 Euro zu finden.

Balearen belegen zweiten Platz

Laut einem jüngsten Bericht der Immobilienplattform Fotocasa sind die Balearen in Sachen hohe Mietpreis auf Platz zwei der Autonomen Regionen Spaniens. Nur Madrid übertrifft die Inselgruppe noch. Für die Studie wurden die Preise herkömmlicher Immobilien untersucht, nicht die von Immobilien aus dem Luxussegment.

So hoch ist der durchschnittliche Mietpreis auf den Balearen

Laut der Studie liegt die Durchschnittsmiete auf den Inseln bei 1.447 Euro pro Monat (weit über den 1.100 Euro, die sich viele Familien schon nicht leisten können). Nur Madrid überholt die Balearen noch mit einer durchschnittlichen Miete von 1.577 Euro pro Monat. An dritter Stelle steht Katalonien mit 1.381 Euro. Der spanienweite Durchschnittswert liegt bei 1.012 Euro pro Monat.

Bei den Hauptstädten der einzelnen Autonomen Regionen liegt Palma mit 1.438 Euro pro Monat an vierter Stelle, hinter Barcelona mit 1.775, Madrid mit 1.682 und San Sebastián mit 1.559 Euro.

Bis zu 5.000 Euro pro Tag

Die eingangs genannten Mieten von 15.000 bis 20.000 Euro pro Monat für Luxus-Villen sind längst nicht die höchsten, die auf der Insel zu finden sind. Bei anderen Immobilien ist der Wert sogar mehr als doppelt so hoch und die Mieten bewegen sich zwischen 60.000 und 99.000 Euro pro Monat.

Das bedeutet, dass einige Menschen auf Mallorca offenbar bereit sind, im Durchschnitt mehr als 2.000 und sogar 3.000 Euro pro Nacht zu zahlen. An bestimmten Tagen oder zu bestimmten Jahreszeiten sind es sogar bis zu 5.000 Euro pro Tag.

Hier zahlt man am meisten

Zu den Gegenden mit den höchsten Mietpreisen gehören Porreres, Ses Salines, Andratx, Palmas Luxusviertel Son Vida, Pollença, Valldemossa und Port d'Andratx. Dort gibt es Villen, deren monatliche Mietpreise 40.000 Euro teils sogar übersteigen.

Für zumindest 20.000 Euro Mietpreis pro Monat finden sich Immobilien in verschiedenen Küstengebieten, etwa Alcúdia, Cala Santanyí, Bendinat oder Cala Rajada, aber auch in Orten im Landesinneren, wie Santa Maria del Camí oder Es Garrovers. /sw