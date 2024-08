Anzahlungen für Immobilien eingesammelt und behalten: 14 Jahre Haft für Betrügerpaar auf Mallorca

Ein Gericht in Palma hat ein Paar wegen eines Immobilienbetrugs zu insgesamt 14 Jahren Haft verurteilt. Der Betrug fand zwischen 2020 und 2022 in Palmas Einwandererviertel Son Gotleu statt.

Das Gericht verhängte gegen die Hauptangeklagte Milagros H.H., die als Immobilienmaklerin tätig war, eine Strafe von sieben Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 14 Monaten mit einem Tagessatz von neun Euro wegen schweren Betrugs. Gegen ihren Lebensgefährten Miguel Ángel M.G. erging dieselbe Strafe.

16 Geschädigte

Beide werden 16 Geschädigte mit rund einer halben Million Euro entschädigen müssen, weil sie sie beim Verkauf von Wohnungen in Vierteln wie Son Gotleu, es Rafal und Verge de Lluc getäuscht haben.

Die beiden Angeklagten vor Gericht. / B. Ramon

Freigesprochen hat das Gericht hingegen die Tochter des Ehepaars, einen Vermittler sowie die von dem Paar am 20. Oktober 2020 gegründete Gesellschaft, deren Geschäftszweck die Vermietung, der An- und Verkauf von Immobilien zum Zwecke des Weiterverkaufs sowie die Vermittlung von Immobilien war.

Gericht hebt hohen Schaden hervor

Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft für die beiden Hauptangeklagten gefordert. Das Gericht betonte in der Urteilsbegründung vor allem den hohen Schaden, den das Paar verursacht hatte sowie die Vielzahl der Geschädigten. Auch dass die nun Verurteilten innerhalb von nur wenigen Monaten den hohen Betrag zusammengesammelt hatten, war dem Gericht eine eigene Erwähnung wert.

Darüber hinaus unterstreicht das Gericht, dass die von den beiden gegründete Gesellschaft „keine Aktivität, kein Vermögen und keinen eigenen Gewinn hatte". Die Gesellschaft sei ad hoc und bereits mit der Absicht, die Betrügereien zu begehen, gegründet worden.

Laut dem bisland nicht rechtskräftigen Urteil handelten Milagros H.H. (41) und ihr Partner Miguel Ángel M.G. (51) gemeinsam und gewinnorientiert. Er war der alleinige Verwalter der von ihnen gegründeten Immobiliengesellschaft, während sie die Bevollmächtigte war.

So lief der Betrug ab

Milagros H. H. wandte sich in der Regel an Interessenten, die an einem Wohnungskauf interessiert waren. Andere kamen auf die Maklerin zu, weil sie von ihrer jahrelangen Erfahrung im Immobiliensektor wussten. Die Frau bot ihnen an, Wohnungen in Palma zu erschwinglichen Preisen zu kaufen oder eine Hypothek zu bekommen.

Milagros H. H. zeigte den Menschen die Objekte, die für sie in Frage kamen, und vereinbarte dann mit ihnen die Anzahlung eines Teils des vereinbarten Preises oder der Kosten für die Einrichtung der Hypothek.

Opfer vor allem sozial schwache Menschen

Auf diese Weise glaubten die potenziellen Käufer, dass sie sich die Immobilie gesichert hatten. Die Angeklagte hatte in Wirklichkeit aber nicht die Absicht, diese Wohnungen zu verkaufen oder die Hypotheken für den Erwerb der Wohnungen aufzunehmen. Ihr einziges Ziel bestand laut Gericht darin, „von den Zahlungen der Betroffenen zu profitieren“.

Eines der Opfer verlor 147.000 Euro, ein anderes 103.000 Euro und wurde obdachlos. Bei vielen der Opfer handelte es sich um sozial schwache Menschen mit begrenzten Mitteln. Das Paar setzte sich Anfang 2022 ab und das Geld verschwand. /jk

Abonnieren, um zu lesen