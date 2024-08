Ihr Traumhaus in Spanien: Steuerfallen vermeiden und entspannt investieren

Der Traum vom eigenen Ferienhaus in Spanien wird für viele Realität. Ob als persönlicher Rückzugsort oder als rentable Mietimmobilie – die Chancen sind verlockend. Doch aufgepasst: Das spanische Steuersystem ist komplex und kann schnell zur Stolperfalle werden. Experten von IberianTax, Spezialisten für Nichtresidentensteuern, teilen einen umfassenden Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie Sie die wichtigsten Steuerfragen klären und böse Überraschungen vermeiden. Erfahren Sie, welche Steuern beim Kauf, Besitz und Verkauf Ihrer Immobilie in Spanien auf Sie zukommen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, bietet IberianTax eine zuverlässige Lösung für Eigentümer, um ihre Nichtresidentensteuern in Spanien zu deklarieren.

In Spanien gibt es verschiedene Steuern auf Immobilien, die Eigentümer kennen müssen. Diese umfassen die Grundsteuer, die Steuer auf den Immobilienerwerb und die Steuer auf den Verkauf von Immobilien. Erfahren Sie mehr über Ihre steuerlichen Pflichten. / Iberiantax

Steuern beim Immobilienkauf

Beim Erwerb einer Immobilie in Spanien fallen verschiedene Steuern an, abhängig davon, ob die Immobilie neu oder gebraucht ist.

A. Neue Immobilien

Mehrwertsteuer (VAT) : Beim Kauf einer neuen Immobilie fällt eine Mehrwertsteuer von 10% an. Dieser Satz gilt auch für bis zu zwei Parkplätze.

: Beim Kauf einer neuen Immobilie fällt eine Mehrwertsteuer von 10% an. Dieser Satz gilt auch für bis zu zwei Parkplätze. Stempelsteuer (AJD): Zusätzlich zur Mehrwertsteuer muss eine Stempelsteuer bezahlt werden. Der Satz variiert zwischen 0,5% und 1,5%, je nach Region. Auf den Balearen beträgt der Satz beispielsweise 1,5%.

Der Kauf einer Immobilie in Spanien bringt verschiedene steuerliche Überlegungen mit sich. Informieren Sie sich über die Steuern, die beim Kauf, Besitz und Verkauf einer Immobilie anfallen. / Iberiantax

B. Gebrauchte Immobilien

Grunderwerbsteuer (ITP): Für gebrauchte Immobilien fällt statt der Mehrwertsteuer die Grunderwerbsteuer an. Diese variiert je nach Region zwischen 6% und 10%. Zum Beispiel beträgt der Satz in Madrid typischerweise 6%, in Andalusien 7%, auf den Balearen zwischen 8% und 13%, in Katalonien bis zu 10%, und in der Comunidad Valenciana zwischen 8% und 10%.

Zusätzlich zu den Steuern gibt es weitere Kosten, die beim Kauf einer Immobilie anfallen:

Notargebühren : Diese fallen für die Beglaubigung der Kaufurkunde an und betragen in der Regel zwischen 0,2% und 0,5% des Kaufpreises.

: Diese fallen für die Beglaubigung der Kaufurkunde an und betragen in der Regel zwischen 0,2% und 0,5% des Kaufpreises. Grundbuchgebühren : Nach der Unterzeichnung der Urkunde muss diese im Grundbuch eingetragen werden. Die Gebühr basiert auf einer Skala und stellt normalerweise einen kleinen Prozentsatz des Kaufpreises dar (0,1% bis 0,25%).

: Nach der Unterzeichnung der Urkunde muss diese im Grundbuch eingetragen werden. Die Gebühr basiert auf einer Skala und stellt normalerweise einen kleinen Prozentsatz des Kaufpreises dar (0,1% bis 0,25%). Hypothekengebühren: Wenn der Kauf mit einer Hypothek finanziert wird, fallen zusätzliche Kosten an, wie die Bearbeitungsgebühr der Bank, die Immobilienbewertungsgebühr und manchmal auch eine Hypothekenversicherung.

Steuern während des Immobilienbesitzes

Der Besitz einer Immobilie in Spanien bringt fortlaufende Steuerpflichten mit sich. Dazu gehören sowohl nationale Steuern als auch lokale Steuern.

A. Nichtresidenten-Einkommensteuer

Unterstelltes Einkommen: Diese Steuer wird auf das potenzielle Mieteinkommen erhoben, das eine Immobilie generieren könnte, während sie leer steht. Sie basiert auf dem Katasterwert der Immobilie. Der Basiszinssatz beträgt 1,1% oder 2%, abhängig davon, ob der Katasterwert in den letzten 10 Jahren überprüft wurde. Der Steuersatz beträgt 19% für EU-Bürger und 24% für Nicht-EU-Bürger. Diese Steuer muss jährlich über das Steuerformular Modelo 210 deklariert werden. Für das Steuerjahr 2023 muss das unterstellte Einkommen beispielsweise bis Ende 2024 eingereicht werden.

Wenn Sie eine Immobilie in Spanien besitzen, müssen Sie als Nichtresident bestimmte Steuern zahlen. Informieren Sie sich über Ihre Pflichten und wie Sie Ihre Steuererklärung korrekt einreichen. / Iberiantax

Mieteinnahmensteuer: Diese Steuer gilt für Nichtresidenten, die ihre Immobilie vermieten. EU-Bürger können die mit der Vermietung verbundenen Kosten von ihrem Einkommen abziehen, und der Steuersatz beträgt 19% auf das Nettoeinkommen. Nicht-EU-Bürger können keine Ausgaben abziehen und werden mit einem Satz von 24% auf das Bruttoeinkommen besteuert. Die Mieteinnahmen müssen ebenfalls über das Steuerformular Modelo 210 deklariert werden, jedoch innerhalb der ersten 20 Tage des auf das Steuerjahr folgenden Januars. Für Mieteinnahmen im Jahr 2024 muss die Steuer also bis zum 20. Januar 2025 deklariert werden.

B. Vermögensteuer

Die Vermögensteuer variiert je nach Region. Zum Beispiel beträgt der Freibetrag auf den Balearen 3.000.000 €, mit Steuersätzen von 0,28% bis 3,45%.

C. Steuer auf große Vermögen

Diese Steuer gilt für Personen mit einem Nettovermögen in Spanien von über 3.000.000 €. Der Steuersatz reicht von 1,7% bis 3,5%, abhängig vom gesamten Nettovermögen. Wenn die Steuer auf große Vermögen anwendbar ist, wird die bereits gezahlte Vermögensteuer von der Steuer auf große Vermögen abgezogen.

Viele Nichtresidenten müssen ihre Steuererklärung aus dem Ausland einreichen. Erfahren Sie, wie IberianTax Ihnen dabei helfen kann, den Prozess einfach und schnell abzuwickeln. / Iberiantax

D. Lokale Steuern

Zusätzlich zu den nationalen Steuern müssen Nichtresidenten auch lokale Steuern zahlen. Diese decken verschiedene kommunale Dienstleistungen ab und gewährleisten die Instandhaltung der örtlichen Gemeinschaft.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Diese jährliche Grundsteuer basiert auf dem Katasterwert der Immobilie und dient der Finanzierung lokaler Dienstleistungen und Infrastrukturen.



Andere lokale Dienstleistungen: Dazu gehören Gebühren für Müllabfuhr und Abfallmanagement.

Steuern beim Immobilienverkauf

Beim Verkauf einer Immobilie in Spanien müssen mehrere Steuern berücksichtigt werden:

A. Nichtresidenten-Einkommensteuer: Kapitalertragssteuer

Diese Steuer wird auf den Gewinn aus dem Verkauf erhoben. Der Gewinn wird als Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis berechnet. Der Steuersatz beträgt 19% des Gewinns. Wenn der Verkäufer ein Nichtresident ist, muss der Käufer 3% des Verkaufspreises einbehalten, um die potenzielle Kapitalertragssteuer abzudecken.

Mit der richtigen Unterstützung kann die Steuererklärung für Immobilienbesitzer in Spanien stressfrei sein. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuerpflichten effizient und ohne unnötige Komplikationen erfüllen können. / Iberiantax

B. Plusvalía Municipal

Diese lokale Steuer wird auf die Wertsteigerung des städtischen Bodens seit dessen Erwerb erhoben. Sie wird von den Ayuntamientos (Gemeindeverwaltungen) erhoben und muss beim Verkauf einer Immobilie gezahlt werden, wenn der Wert des Bodens seit dem Kauf gestiegen ist.

Zusätzlich zu diesen Steuern sollten auch Gebühren für Rechtsdienstleistungen, Immobilienmakler und andere Fachleute eingeplant werden, die am Verkaufsprozess beteiligt sind.

Der Erwerb einer Immobilie auf Mallorca kann steuerlich komplex sein. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten steuerlichen Aspekte, die beim Kauf einer Immobilie auf den Balearen zu beachten sind. / Iberiantax

Das Navigieren im spanischen Steuersystem kann komplex sein, besonders für Nichtresidenten. Dieser Leitfaden bietet Ihnen klare Informationen, um Ihre Investition effektiv zu verwalten und unvorhergesehene Ausgaben zu vermeiden.

