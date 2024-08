Zuhause im Süden Mallorcas nahe am Meer

Der Name „Adelfas de Es Trenc“ verweist auf die mediterrane Pflanzenpracht der Oleanderbüsche, die auf Spanisch „Adelfas“ genannt werden und die Gärten der Wohnanlage mit ihrem Duft erfüllen. Die Architektur fügt sich harmonisch in die Landschaft ein und passt sich dem Lebensstil im Süden der Insel an. Der Neubaukomplex besteht aus neun Wohnblöcken mit insgesamt 69 Wohnungen und besticht durch seine bemerkenswerte Lage: Ein kurzer Spaziergang bringt Sie zu einem der letzten und längsten Naturstrände der Insel. Der Strand Es Trenc erstreckt sich von Sa Ràpita im Nordwesten bis Colònia de Sant Jordi im Südosten als Teil des großen Naturschutzgebiets Ses Salines. Über sechs Kilometer Sand und Dünen, dahinter Kiefernwälder und davor ein türkisblaues Meer, das an die Karibik erinnert. Ein Paradies für alle, die Sonne, Sand und Wasser lieben.

Auswahl zwischen Dachterrasse und Privatgarten

Nicht nur die Lage überzeugt, sondern auch die Ausstattung. Käufer können zwischen einem eigenen Garten oder einer Dachterrasse wählen. Die neun freistehenden, hellen Gebäude sind einstöckig und tragen der mallorquinischen Bauweise Rechnung, indem Natursteinelemente Akzente setzen. Die Wohnflächen liegen zwischen 123 und 156 Quadratmetern. Die privaten Dachterrassen bieten 70 oder 115 Quadratmeter, die privaten Gärten 60 oder 90 Quadratmeter. Die Fertigstellung dieses exklusiven Neubaukomplexes wird noch in diesem Jahr erwartet.

Die Neubauanlage Adelfas am Es Trenc. / Urnova

Kostengünstige Energieversorgung und hochwertige Ausstattung

Auch die elegante und komfortable Innenausstattung ist bemerkenswert. Die großzügig geschnittenen Räume sind in zwei oder drei Doppelschlafzimmer unterteilt, wobei eines der zwei Bäder en suite ist. Alle Einheiten verfügen über helle, weitläufige Wohnzimmer mit Essbereich und einer modernen, hochwertigen Küche. Klimaanlagen und Heizungen werden mit nachhaltiger Energie durch ein Wärmepumpensystem versorgt, was für die Eigentümer ein sehr kostengünstiges Modell des Kühlens und Heizens darstellt. Besonders reizvoll sind die großen Terrassen mit Panoramaverglasung und mediterranen Außenmöbeln.

Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Salzwasserpool und Ladestationen für E-Autos

Rund um den großen Gemeinschaftspool mit hautschonendem Salzwasser und Kinderbecken stehen bequeme Sonnenliegen, Clubsessel und Chill-Out-Sofas für alle Eigentümer bereit. Die gemeinschaftliche Außenanlage mit Poolterrasse lädt zum Entspannen ein. Neben dem Schwimmen können sich die Bewohner im exklusiven Fitnessstudio mit neuen Sportgeräten sportlich betätigen. Jeder Eigentümer hat auch einen eigenen Parkplatz, ausgestattet mit Solarzellen zur Stromversorgung für Ladestationen von Elektroautos. Die Stellplätze liegen am Rand der Anlage und sind über ein Wegenetz schnell erreichbar, das durch den gemeinschaftlichen Garten mit Oleander und anderen typischen Mittelmeerpflanzen führt.

Weitläufig: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Umgeben von weiten langen Sandstränden

Eine Neubauwohnung auf Mallorca in dieser Lage verspricht, die schönsten Seiten der Insel zu genießen und sich in einer privilegierten, meeresnahen Umgebung niederzulassen. Im flachen Inselsüden scheint die Zeit stillzustehen, und der konstante Sonnenschein garantiert eine angenehme Beständigkeit und ein mildes Klima rund ums Jahr. Das Leben verläuft gemächlich und ruhig, wie in den umliegenden Dörfern Campos, Ses Salines, Santanyí oder Felanitx. Der Süden ist sonnenverwöhnt und reich an versteckten Buchten und langen Sandstränden. Neben dem längsten Strand Es Trenc gehören allein zur Gemeinde Campos noch weitere lange unbebaute Strände wie die Playa de Ses Covetes oder die Playa de Sa Ràpita.

Ihr neues Zuhause: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Für Sportliche und Genießer

Ein Paradies für Strandspaziergänger und Naturliebhaber, die gerne durch Wälder, Felder und Wiesen wandern. Die Gegend bietet vielfältige Wassersportmöglichkeiten, ist bei Radfahrern aufgrund ihrer flachen Ebene beliebt und bietet Sportarten wie Tennis, Squash und Reiten. In Sa Ràpita gibt es einen kleinen Yachthafen mit Boots- und Wassersportgeräteverleih sowie einem maritimen Restaurant. Die gute Küche, die mallorquinische Gastfreundschaft und die gute Infrastruktur im Landesinneren und an der Küste machen die neue Wohnung das ganze Jahr über nutzbar. Im nahe gelegenen Dorf Campos gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten mit großen Discountern am Ortsrand und Geschäfte und Boutiquen im hübschen Ortskern sowie Schulen, Kindergärten, Ärztezentren, Auto- und Fahrradverleih und allem wichtigem. Die gastronomische Auswahl im Umkreis mit mallorquinischen und internationalen Restaurants ist sehr vielseitig. Der Flughafen Son Sant Joan und die Inselhauptstadt Palma sind lediglich eine gute halbe Stunde Autofahrt entfernt.

Toll: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Aus zuverlässiger Hand

Der Bauträger URNOVA genießt einen guten Ruf und gehört seit über 30 Jahren zu den solidesten Immobilienentwicklern Spaniens. Mit Niederlassungen in Madrid und Mallorca ist er für innovative Projekte international gefragt. Diese einmalige Gelegenheit sollten Sie nicht verpassen: Modernes Wohnen in den Adelfas de Es Trenc ist nicht nur traumhaft schön, sondern auch zukunftsweisend. Die nachhaltige Energieversorgung und das auf Mallorca notwendige Energiezertifikat der Klasse A unterstreichen dies. Wer in der Nähe des Meeres urlauben und wohnen möchte, dem bietet sich mit Adelfas de Es Trenc eine selten gewordene Chance, ein einzigartiges Zuhause auf der Sonneninsel zu erwerben.

Weitere Informationen: Adelfas de Es Trenc