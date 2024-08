Wie eine Werbeagentur und ein Luxushotel für Ihre Immobilie: Mayer & Dau

Wohlfühlen – das ist das Gefühl, was sich bei einem potentiellen Käufer einstellen sollte, wenn sie eine potentielle Immobilie besichtigen, aber auch schon, wenn sie die Büros der Immobilienfirma Mayer & Dau besuchen. Und es geht noch weiter, denn seine Kunden, ob Verkäufer oder Käufer, sollen umsorgt werden wie in einem Luxushotel, wo geschultes Personal dem Gast jeden Wunsch erfüllt. Das ist die Vorstellung von Gründer und Geschäftsführer Benjamin Dau und seinem Team, die am 14. August den Umzug der Filiale von Mayer & Dau in Cala Ratjada feierten.

Das Soft-Opening der neuen Filiale von Mayer & Dau in Cala Ratjada. / Mayer & Dau

Man hat sich damit nicht nur von knapp 100 Quadratmetern auf etwa 330 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, erweitert, sondern kann nun auch Hafenblick bieten, speziell von der als Lounge mit Bar eingerichteten Terrasse im ersten Stock. “In dieser wunderbaren Atmosphäre mit Blick auf Meer, Boote und Palmen lässt sich alles viel besser besprechen”, so Sabine Staegemeir, die Büroleiterin der Cala Ratjada-Filiale. Es ist die neunte Filiale der Firma insgesamt, sieben befinden sich im Nordwesten Deutschlands und Berlin, zwei auf Mallorca (Santa Ponsa und Cala Ratjada).

Sabine Staegemeir und Benjamin Dau. / Mayer & Dau

Perfektes Team & Effektivität

1990 wurde von Benjamin Daus Vater Hans das Bauunternehmen “Dau Bau” gestartet, 2009 hat der Sohn, ausgebildet als Hotel- und Immobilienkaufmann, die Immobilienfirma Mayer & Dau gegründet. Zur Unternehmensgruppe Dau Holding GmbH gehören mittlerweile weitere, auch eigenständig arbeitende Firmen, die sich der Hausverwaltung und der Reparatur widmen. “So können wir unseren Kunden – sowohl Käufern als auch Verkäufern – ideale Bedingungen zusätzlich zum eigentlichen Immobilienverkauf oder -kauf bieten”, meint Benjamin Dau. “Eine Firma ist nur so gut wie ihr Team. Das unsere, ob in Deutschland oder auf Mallorca, ist zusammengesetzt aus top ausgebildeten Spezialisten und Experten von Maklern, Sachverständigen bis hin zu Statikern und Architekten, zumeist mit langjähriger Erfahrung, die unsere Kunden perfekt beraten und ihnen zur Seite stehen, aber auch praktisch die wichtigen Wünsche, Veränderungen und Anpassungen umsetzen können.” Ein Netzwerk mit Anwälten, Notaren, Gutachtern, Handwerkern und weiteren Dienstleistern ergänzt das Portfolio und hilft den Käufern auch bei der Abwicklung und nach dem Kauf.

Soft-Opening von Mayer & Dau in Cala Ratjada: Rene Reuter von AKOS Sax & Events in Capdepera / Mayer & Dau

Hinzu kommt eine eigene Marketing-Abteilung und Werbeagentur samt Foto- und Videografen inklusive Drohnenfotografie, die etwa aufwändige Google Ads-Kampagnen schalten – ebenfalls seltener in der Branche. “Unsere effektive Marketing-Abteilung und unsere Bekanntheit in Deutschland hilft uns enorm, was natürlich besondes gut für den Verkäufer des Objekts ist. Viele zufriedene Kunden aus Deutschland wählen uns als Immobilienmakler ihres Vertrauens, wenn es darum geht, eine Immobilie auf Mallorca für die Eigennutzung oder als Investment anzuschaffen”, erläutert Benjamin Dau. Hinzu kommen spezielle Kooperationspartner in den USA, um das steigende Interesse von Amerikanern an Immobilien auf Mallorca entgegen zu kommen. “All dies steigert die Aufmerksamkeit für die betreffende Immobilie.”

Service wie im Luxushotel

Die Experten von Mayer & Dau begleiten und beraten ihre Kunden auch jenseits des Verkaufstermins bei wichtigen Behördengängen oder bei anfänglichen Alltagsproblemen. Diesen Servicegedanken hat sich Benjamin Dau aus der Luxushotellerie ein wenig “abgeguckt”, darüber hat er auch ein Buch geschrieben, denn viele Kriterien gelten in beiden Branchen wie Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Verbindlichkeit und Freundlichkeit.

Gebündelt von Benjamin Dau in einem Satz: „Für viele ist die Immobilie die größte Investition ihres Lebens, da können Sie die beste Beratung verlangen.“ Haus- oder Wohnungskauf, das sei verbunden mit großen Emotionen, da müsse man seine Kunden auch sehr individuell betrachten und empathisch sein, so Dau. “Es spielt dabei auch keine Rolle, ob es sich um ein normalpreisiges Objekt oder eine Luxusvilla handelt, denn jeder Kunde hat sein persönliches Budget und seine Traumvorstellung – wir versuchen jeden Kunden gleich zu behandeln, ihn intensiv und persönlich zu betreuen und ihn so bei diesem wichtigen Veränderungsprozess in seinem Leben zu begleiten.”