Rathaus Palma sperrt vier Gebäude an der Playa de Palma wegen Einsturzgefahr

Die Stadt Palma hat am Dienstag (3.9.) die Bilanz ihrer Gebäudekontrollen an der Playa de Palma nach dem tragischen Einsturz des Medusa Beach Club, bei dem Ende Mai vier Menschen ums Leben kamen, vorgestellt. Insgesamt wurden im Juli 68 Häuser geprüft, die sich in unmittelbarer Nähe des eingestürzten Lokals befinden. Demnach wurde das Gebiet zwischen dem Carrer Na Gabriela und dem Sturzbach Torrent dels Jueus ins Visier genommen. Als Begründung wurde angegeben, dass es in dieser Zone besonders viele ältere Gebäude gibt.

So lauten die Ergebnisse der Prüfungen

Der für Stadtplanung zuständige Dezernent Óscar Fidalgo erklärte, bei 15 geprüften Immobilien habe man keine Probleme, bei 49 Häusern kleinere Mängel festgestellt. Vier Gebäude allerdings wiesen so schwere Probleme auf, dass die Bewohner die Häuser wegen Einsturzgefahr verlassen mussten. Darunter war ein Haus in erster Meereslinie im Carrer Cartago, in dem sich im Untergeschoss ein Restaurant befindet. Rund anderthalb Wochen später waren die schweren Mängel behoben. Bei den 49 Gebäuden, an denen leichte Mängel festgestellt wurden, handelte es sich bei 30 Prozent um Elemente, die von der Fassade abzubrechen drohten. In den anderen Fällen betrafen die Probleme die Statik.

Mitarbeiter der Stadt versiegeln das gerade eröffnete Lokal Laguna Playa im ehemaligen Medusa Beach Club. / Ingo Wohlfeil

Fidalgo betonte, dass es sich bei den im Juli durchgeführten Kontrollen an der Playa keineswegs um die einzigen Gebäudeprüfungen in dieser Zeit im Stadtgebiet gehandelt habe. Die Inspekteure des Rathauses überprüften regelmäßig und ständig die Gebäude in Palma, um sich zu vergewissern, dass alles den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Teileinsturz im Carrer Blanquerna

Tatsächlich war es Ende Juli zu einem Teileinsturz eines Wohnhauses in der Fußgängerzone Carrer Blanquerna im Zentrum von Palma gekommen. Der Boden im Erdgeschoss bracht weg. Eine Frau wurde leicht verletzt. Das Gebäude sowie ein Nachbarhaus wurden gesperrt. Die Bewohner mussten sich andere Unterkünfte suchen.