„Wir wissen, was der Kunde sucht – bevor er es weiß“

Herr Dau, Ihre beruflichen Wurzeln liegen in der Luxushotellerie. Wie hat das Ihre Unternehmensphilosophie geprägt?

Ganz und gar. Ich habe darüber sogar ein Buch geschrieben: „Verkaufen wie die Luxushotellerie“. Genau diesen Anspruch leben wir bei Mayer & Dau. Achtsamkeit, Verbindlichkeit und exzellenter Service – all das übertragen wir auf das Immobiliengeschäft. Besichtigungstermine sind bei uns keine zufälligen Rundgänge, sondern emotional aufgebaute Erlebnisse, organisiert wie ein Bankett im Adlon – mit klaren Laufwegen, vorbereitetem Material und einem dramaturgischen Ablauf.

Was hat Sie vom Hotelgewerbe zum Immobiliensektor geführt?

Ich wollte schon immer verkaufen – aber nur Dinge, mit denen sich Menschen wohlfühlen. Und wo fühlen sich Menschen am wohlsten? Zu Hause und im Urlaub. Genau da liegt die emotionale Kraft von Immobilien. Mein Vater hat mir früh mitgegeben: Wer verkaufen will, muss zuhören. Das beherzige ich bis heute. Wir verkaufen nicht „Objekte“, sondern Lebensgefühl.

Das Büro von Mayer & Dau in Santa Ponça / Mayer & Dau

Wie sah der Anfang Ihres Unternehmens aus?

2009 habe ich meine erste Agentur in Bad Zwischenahn gegründet – über einem Aldi. Das war kein Gag, sondern Strategie: Jeder kennt Aldi. Auf meiner Visitenkarte stand tatsächlich „über Aldi“, das blieb hängen. So habe ich als 21-Jähriger schnell einen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Heute betreiben wir acht Standorte in Deutschland, unter anderem in Berlin-Grunewald, einer absoluten Toplage – sozusagen das Son Vida Berlins.

Und seit zwei Jahren auch auf Mallorca. Warum?

Mallorca ist für uns der Wachstumsmarkt Nummer eins in Europa. Unsere eigene Unternehmensberatung „Bedeutungswerk“ hat den Markt zwei Jahre lang analysiert. Auf dieser fundierten Grundlage haben wir zunächst in Cala Ratjada eröffnet, mittlerweile kamen Büros in Santa Ponça und Alcúdia dazu. Entscheidend war aber auch das Team: Mit Sabine Staegemeir haben wir eine ehemalige Luxushotellerie-Direktorin als Standortleiterin gewonnen – ein echter Glücksgriff.

Benjamin Dau im Gespräch mit Sabine Staegemeir / Mayer & Dau

Unterscheiden sich die Märkte auf Mallorca?

Absolut. In Santa Ponça ist unsere Zielgruppe eher britisch geprägt, unsere Kampagnen laufen dort vorrangig auf Englisch. Cala Ratjada ist deutsch dominiert, Alcúdia richtet sich stark an Familien. Jede Region braucht ihre eigene Ansprache – digital wie analog. Unsere hauseigene Agentur analysiert diese Zielgruppen exakt und erstellt maßgeschneiderte Kampagnen.

Was macht Mayer & Dau besonders?

Unser langfristiges Denken - und unser Anspruch an Qualität. Unsere Immobilienberater sind festangestellt, nicht provisionsgetriebene Handelsvertreter. Jeder kümmert sich um maximal 25 bis 30 Objekte, um eine hochqualitative Betreuung sicherzustellen. Gleichzeitig verstehen wir Online-Marketing auf einem Niveau, das viele Wettbewerber überfordert. Wir analysieren Nutzerverhalten, steuern Kampagnen in mehreren Sprachen und erzielen gezielte Reichweite, auch international.

Stichwort: Goodbye Deutschland.

Ja, wir sind regelmäßig in der Sendung zu sehen, als Makler, wenn es um Immobilien auf Mallorca geht. Das zeigt nicht nur Präsenz, sondern unterstreicht unsere Expertise. Und natürlich ist es ein riesiger Marketingeffekt, wenn wir mit Kandidaten wie Peggy & Steff oder Tamara & Marco vor der Kamera stehen.

Opening-Party Mallorca mit Peggy Jerofke und Steff Jerkel / Inya SchroÌder

Wie wichtig ist Online-Marketing im Immobilienbereich?

Es ist der Schlüssel zur modernen Kundenansprache. Unsere Experten arbeiten datenbasiert und vorausschauend. Deshalb wissen wir oft schon, was der Kunde sucht, bevor er es selbst weiß. So können wir Immobilien exakt dort platzieren, wo sie gesehen werden. Ob Google Ads, Meta-Kampagnen oder gezieltes Targeting: Unser Online-Team weiß, was es tut – und das macht uns heute so erfolgreich, auch über Grenzen hinweg.

Was bieten Sie über Kauf und Verkauf hinaus an?

Wir betreuen jährlich über 1.000 Mietverträge, bieten eine professionelle Vermietungsabwicklung und beraten institutionelle Investoren. Unsere eigene Unternehmensberatung optimiert alle internen Abläufe. Unser Anspruch lautet: Qualität in jedem Schritt – egal ob Vermietung oder Verkauf.

Das Büro von Mayer & Dau in Alcudia / Mayer & Dau

Wie entwickelt sich der Markt auf Mallorca?

Wir sehen weiter steigende Preise, vor allem im Nordosten der Insel, wo es noch Luft nach oben gibt. Mallorca ist international gefragt. Die Nachfrage aus den USA wächst rasant. Wir arbeiten mit Partnern in Amerika, aber beispielsweise auch in Polen zusammen, die unsere Immobilien dort vertreiben. Mallorca profitiert derzeit sehr vom „Marketingeffekt“ amerikanischer Promis. Starts wie Justin Bieber, Mark Zuckerberg oder Michael Jordan verlangen normalerweise viel Geld dafür, Werbung für Produkte zu machen – und sie alle machen Werbung für Mallorca, umsonst.

Welche Pläne verfolgen Sie für die Zukunft?

Wir wachsen strategisch. Dieses Jahr wird kein neues Büro mehr eröffnet, dafür Showrooms an Toplagen. Unser Ziel: präsent sein, ohne unnötige Fixkosten. Perspektivisch wollen wir unsere Standorte auf Mallorca weiter ausbauen – mit Bedacht und Fokus auf Qualität.

Benjamin Dau mit Dani Büchner / Mayer & Dau Immobilien Mallorca

Was steckt hinter Ihrer „GOAT“-Kampagne?

„GOAT“ steht für „Greatest of All Time“ – ein selbstbewusstes Motto, das wir mit Augenzwinkern nutzen. Die Kampagne bringt unsere Stärken auf den Punkt: durchdachtes Marketing, gezielte Kundenansprache, markante Werbung. Ob auf Bussen, online oder in Print – wir wollen auffallen, ohne aufdringlich zu sein. Und vor allem: die richtigen Kunden erreichen.

Ihr Unternehmen wächst – aber wie bleibt der Service persönlich?

Mit System. Unser „Fünf-Sterne-System“ basiert auf Prinzipien aus der Luxushotellerie. Jede Besichtigung ist geplant wie ein Hotelaufenthalt. Wir schreiben für jede Immobilie individuelle Kundenfragen und Antworten, bereiten kleine Aufmerksamkeiten vor – und setzen auf persönliche Ansprechpartner, die ihre Objekte wirklich kennen. Bei uns gibt es „Happy Manager“, die Eigentümer laufend betreuen und informieren. Service heißt für uns: Nähe, Transparenz, Wertschätzung.