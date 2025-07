Französisches Paar wirft Mieter mit Gewalt aus der Wohnung – Polizei schreitet ein

Die Nationalpolizei hat ein französisches Paar und einen Mitarbeiter eines Räumungsunternehmens festgenommen, nachdem sie einen Mieter gewaltsam aus seiner Wohnung in Palma entfernt hatten. Die Verdächtigen drangen in das Zimmer des Betroffenen ein, zwangen ihn zum Verlassen, trugen seine Sachen ins Treppenhaus und tauschten das Türschloss aus. Sie gaben an, dass der Mann die Miete nicht mehr bezahlt habe und es Konflikte mit Mitbewohnern und Nachbarn gegeben habe. Ihnen wird Hausfriedensbruch und Nötigung vorgeworfen. Nach ihrer Vernehmung durch den Haftrichter wurden sie am Freitag (25.7.) auf freien Fuß gesetzt.

Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen (24.7.) in einem Gebäude in der Calle Indústria. Ein 41-jähriger Argentinier rief den Notruf 091 an und erklärte, dass die Eigentümer der Wohnung, in der er seit eineinhalb Monaten ein Zimmer gemietet habe, gemeinsam mit drei „großgewachsenen und kräftigen“ Männern erschienen seien, die laut eigener Aussage zu einem Räumungsunternehmen gehörten.

Mit Gewalt hinausgeworfen

Die Polizisten trafen in der Wohnung drei Personen an: die Eigentümer, ein französisches Paar im Alter von 57 und 59 Jahren mit Wohnsitz in Calvià, sowie einen 37-jährigen rumänischen Mitarbeiter des Räumungsunternehmens. Die Eigentümer erklärten den Beamten, dass die Wohnung zimmerweise zu je 400 Euro vermietet sei. Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, sei einer der Mieter und habe die Miete nicht mehr gezahlt, sagten sie. Deshalb hätten sie beschlossen, ein Räumungsunternehmen zu beauftragen, um ihn mit Gewalt aus der Wohnung zu entfernen.

Schloss ausgetauscht

Der Mitarbeiter des Räumungsunternehmens gab an, dass es sein erster Arbeitstag gewesen sei. Er sagte, seine Vorgesetzten hätten ihn mit zwei Kollegen zu der Wohnung geschickt, um den Mieter zu entfernen. Er konnte jedoch weder den Namen seiner Chefs noch den Firmennamen nennen. Er behauptete, der Mieter habe ihn während des Einsatzes bedroht, machte aber keine genauen Angaben dazu. Die Beamten befragten auch eine andere Mieterin der Wohnung, die den Austausch des Türschlosses bestätigte.

Auf freiem Fuß

Die Polizei nahm schließlich das Eigentümerpaar sowie den Mitarbeiter des Räumungsunternehmens wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung fest, da sie ohne Genehmigung in die Wohnung eingedrungen waren und das Türschloss ausgetauscht hatten. Die drei Verdächtigen wurden zur Vernehmung auf das Polizeirevier gebracht und Freita (25.7.) dem Ermittlungsgericht Nummer 5 in Palma, das Bereitschaft hatte, vorgeführt. Alle machten von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch und wurden unter Auflagen freigelassen, wie Justizkreise mitteilten. /slr

