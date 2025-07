Verwirrung im Bauwesen auf Mallorca: Großprojekte in Palma ohne Baulizenz möglich?

Große Verwirrung in der Baubranche auf Mallorca: Die Ratsversammlung in Palma hat am Freitag (25.7.) mit den Stimmen von PP und Vox einem Antrag letzterer Partei zugestimmt, nachdem größere, eigentlich lizenzpflichtige Bauvorhaben (obra mayor) ab sofort schon mit einer eigenverantwortlichen Erklärung (declaración responsable) gestartet werden dürfen. Dies würde auch Neubauten beinhalten. Ziel sei es, die langen Wartezeiten auf Baulizenzen zu verkürzen.

Rathaus rudert zurück

Die Bauträger reagierten mit starken Bedenken auf die Ankündigung. Kaum jemand würde die finanziellen Risiken tragen wollen, dass ein Gebäude nachträglich abgerissen werden muss. Am Dienstag schränkte das Rathaus die Ankündigung ein. Es gehe darum, einzelne Prozesse auf dem Weg zu einer Baulizenz durch eine eigenverantwortliche Erklärung zu beschleunigen, nicht die obra mayor als solche, so der für Städteplanung zuständige Dezernent Óscar Fidalgo. Die Neuregelung sei unsauber formuliert gewesen.

