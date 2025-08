Ihr persönliches Paradies auf Mallorca erwartet Sie – nutzen Sie die Chance!

Leben, wo andere Urlaub machen – in unmittelbarer Nähe zum Naturparadies Es Trenc: Erleben Sie modernes Wohnen inmitten unberührter Natur im Südosten Mallorcas. Der Standort nahe des malerischen Küstenortes Sa Ràpita in der Gemeinde Campos vereint Ruhe und Komfort auf perfekte Weise. Die moderne Architektur der Anlage passt sich in die Landschaft ein und befindet sich nur wenige Gehminuten von einem der letzten unberührten Strände entfernt. Der sechs Kilometer lange Strand von Es Trenc gehört zum Naturschutzgebiet von Ses Salines und besticht durch seinen feinen Sand, die Dünenlandschaft und das kristallklare, hellblaue Wasser – ein ideales Ziel für Naturliebhaber und Sonnenanbeter.

Ihr neues Zuhause auf Mallorca - Adelfas de Es Trenc / Urnova

Ein innovatives, naturverbundenes Wohnkonzept

Die Anlage Adelfas de Es Trenc überzeugt mit hochwertiger Ausstattung und einer besonders privaten Raumaufteilung: Zur Auswahl stehen großzügige Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten oder elegante Penthäuser mit großzügigen Dachterrassen. Die freistehenden Wohnhäuser sind optimal verteilt, wobei ein starkes Augenmerk auf Privatsphäre und Sicherheit gelegt wird. Video-Gegensprechanlagen und andere Systeme sorgen für zusätzlichen Schutz und Komfort. Die Wohnungen verfügen über zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder, wovon ein Bad en suite ist, sowie ein offenes Wohn-Ess-Konzept mit exklusiver Nolte-Küche und großzügige Terrassen. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine aerothermische Wärmepumpe, die beim Kühlen und Heizen hilft, Kosten und Energie zu sparen. Je nach Wohnung betragen die Bruttogrundflächen 123 bzw. 156 m², ergänzt durch Dachterrassen von 70 oder 115 m² oder Privatgärten mit 60 oder 90 m². Stellplätze mit Solarpanels und E-Ladestation sowie ein Fahrradraum sind ebenfalls enthalten.

Die Wohnanlage Adelfas wartet auf Ihren Einzug / Urnova

Inmitten einer grünen Oase

Auf dem weitläufigen Grundstück von 36.600 m² sind 15.000 m² als grüne Oase gestaltet. Der Komplex bietet einen 33 x 14 m großen Salzwasserpool mit Kinderbereich, ein gut ausgestattetes Fitnessstudio und eine moderne Sauna. Der Name „Adelfas de Es Trenc“ leitet sich vom ganzjährig blühenden Oleander ab. Die Gärten sind mediterran gestaltet und zeichnen sich durch einen geringen Wasserverbrauch aus: Ein landestypischer Bereich mit Olivenbäumen, Rosmarin und Oleander sowie ein „Green Element“ rund um den Pool mit tropischen Pflanzen und Palmen, die viele Vögel anlocken.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Natur, Bewegung, Lebensfreude

Ob Wassersport, Wandern oder Radfahren – der Süden Mallorcas bietet hervorragende Bedingungen für aktive Freizeitgestaltung. Lange Sandstrände und idyllische Buchten, sowie Wander-, Rad- und Reitwege durch Wälder und Dünenlandschaften laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. Die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol bieten vielfältige Möglichkeiten, das Meer aktiv zu erleben: Segeln, Kajak, Stand-up-Paddling oder Motorbootfahren. Für Ruhesuchende hält die Region ebenfalls ideale Rückzugsmöglichkeiten bereit. An den langen Stränden wie der Platja d’Es Trenc, der Platja de Ses Covetes und der Platja de Sa Ràpita findet sich auch im Sommer ausreichend Platz und Erholung.

Entspannt: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Das milde Klima und viel Sonnenschein das ganze Jahr über macht die Region zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt. In Campos, nur wenige Minuten entfernt, sind alle wichtigen Einrichtungen wie Geschäfte, Supermärkte, Wochenmärkte, Schulen, Ärzte, Fahrrad- und Autoverleihe und vieles mehr vorhanden. Darüber hinaus ist die Gegend bekannt für ihr vielfältiges gastronomisches Angebot, von traditionellen Bars und Cafés bis hin zu modernen Restaurants mit mallorquinischer oder internationaler Küche. Palma und der Flughafen sind in nur rund 30 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Adelfas Es Trenc: Idyllische Wohnanlage im Süden der Insel. / Urnova

Das Neubauprojekt Adelfas de Es Trenc ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, den mediterranen Lebenstraum direkt vom Entwickler zu verwirklichen. Der erfahrene Bauträger URNOVA blickt auf über 35 Jahre erfolgreicher Projekterfahrung zurück und ist in Spanien, besonders auf Mallorca, für höchste Qualität und Exklusivität bekannt. Lernen Sie dieses exklusive Projekt in einer selten gewordenen Lage kennen und lassen Sie sich von der Lebens- und Wohnqualität überzeugen.

Entdecken Sie unser Pilotprojekt auf unserer Webseite!

Kontakt und Infos unter:

www.urnovabaleares.com / www.urnova.com/mallorca