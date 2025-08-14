Eine Finca, viele Katzen – und das Drama um eine besetzte Immobilie auf Mallorca

Eine weitläufige Finca, abseits der Stadt, ruhig gelegen und perfekt geeignet, um dort nicht nur selbst zu wohnen, sondern auch herrenlosen Straßenkatzen ein Zuhause zu bieten. „Das ist schon lange mein Traum“, sagt Natasha Retzmann. Ein Traum, der sich eigentlich im vergangenen November erfüllte, als sie und ihr Partner Chris Hicks den Kaufvertrag für eine Finca bei Inca unterschrieben. Seitdem sind neun Monate vergangen, und weder das Paar noch die Tiere konnten einziehen. Denn das Anwesen wird besetzt, von einer Familie mit zwei kleinen Kindern, die von den Sozialdiensten als besonders verletzlich eingestuft wird. Eine verzwickte Situation – für alle Beteiligten.

Unschlagbarer Preis

„Als wir die Immobilie von der Bank gekauft haben, wussten wir, dass okupas darin wohnen. Wir wussten auch, dass sie als vulnerabel gelten, weil der Vater krank und nicht erwerbsfähig ist“, so die Britin. Dennoch habe man sich für den Kauf entschieden. Der Preis von weniger als 200.000 Euro sei unschlagbar gewesen. „Andere vergleichbare Immobilien hätten wir uns niemals leisten können und wir wussten, dass bereits Anzeige gegen die Besetzer vorlag. Wir dachten, es würde sich klären“, so Retzmann. Sie klingt anders als viele andere Betroffene, mit denen die MZ in den vergangenen Jahren über Hausbesetzer-Probleme gesprochen hat. Nicht wütend, nicht rachsüchtig, dafür betroffen und ehrlich besorgt.

„In keinem Moment war oder ist es unsere Absicht, die Familie einfach auf die Straße zu setzen. Wir wollen Lösungen finden, die für alle gut sind“, betont Retzmann. Immer wieder habe sie anfangs den Kontakt zu den Besetzern gesucht. „Die Mutter hat uns gesagt, dass sie arbeitet und bereit wäre, 500 Euro Miete im Monat zu zahlen, aber das konnte ich nicht akzeptieren – sonst wäre es ja ein legales Mietverhältnis und wir würden nie selbst einziehen können“, so die Britin, die seit 2013 auf der Insel lebt und lange selbstständig im Vermietungsgeschäft tätig war. Immer wieder fielen ihr im Laufe der Jahre die teils verwahrlosten Straßenkatzen auf. Sie begann, sich in mehreren Kolonien zu engagieren und hilft mittlerweile mehr als 100 Katzen durch Essen, Kastration und medizinische Versorgung.

„Es sind Tiere, die sonst keiner haben will.“ Vier davon, sowie zwei Hunde, leben gemeinsam mit dem britischen Paar in der kleinen Wohnung in Lloseta, in der sie gezwungenermaßen noch immer ausharren. Doch eigentlich möchte sie auch die anderen Tiere mit auf die Finca nehmen, dort Verschläge bauen, die sie vor Hitze und Kälte schützen und ihnen im großen Außenbereich Auslauf in sicherem Umfeld geben. Zehn Tiere seien in den vergangenen Monaten bereits gestorben – durch nicht korrekt behandelte Krankheiten oder Giftköder. Unter ihrer Obhut auf der Finca, ist sich Retzmann sicher, wäre das nicht passiert.

„Ich will den Tieren, um die sich sonst niemand kümmert, ein besseres Leben bieten. Deshalb haben wir sehr hart dafür gearbeitet, uns den Fincakauf leisten zu können“, so die 48-Jährige. Auch die jahrelange Pflege der Straßenkatzen habe ihren Preis: Insgesamt 65.000 Euro, schätzt das Paar, habe es in den vergangenen 15 Jahren bereits für die Tiere ausgegeben. Die aktuelle Situation drohe ihr nun das Genick zu brechen. Langsam aber sicher ginge ihr letztes Erspartes nun Monat für Monat vom Konto ab. Dabei stünde ihre gesamte Existenz auf dem Spiel.„Wir haben die Finca-Hypothek zu bezahlen und müssen gleichzeitig die Kosten für unsere jetzige Wohnung stemmen. Das können wir nicht mehr lange. Und was soll ich dann machen? Selbst eine okupa werden, obwohl ich doch ein eigenes Haus gekauft habe?“

Kontakt gekappt

Um die Besetzer-Familie zu unterstützen und unter menschlichen Bedingungen zum Auszug bewegen, habe sie mehrere Versuche gestartet. „Ich habe ihnen Geld geboten, ich habe ihnen Möbel für eine neue Wohnung geboten, denn mein Mann arbeitet in einem Umzugsunternehmen und kann günstig an Mobiliar kommen. Ich habe auch angeboten, sie im Kontakt mit den Sozialbehörden zu unterstützen. Aber nichts davon war ihnen recht und irgendwann hat die Mutter den Kontakt zu uns quasi gekappt.“

Im zuständigen Rathaus von Inca vertröste man Retzmann seit Monaten. „Espera“ sei das Wort, das sie am meisten zu hören bekommen habe. Was Retzmann bereits herausgefunden hat: Neben einer möglichen zivilrechtlichen Klage durch die Anzeige vom Vorbesitzer könne womöglich auch strafrechtlich gegen die Hausbesetzer vorgegangen werden. Wie die Nachforschungen der hochumstrittenen Räumungsfirma "Desokupa" ergaben, die die Britin beauftragt hat, soll die Besetzerfamilie illegale Stromleitungen unter dem Haus verlegt haben. „Das ist eine ernsthafte Brandgefahr. Nicht nur für mein Haus, sondern auch für die kleinen Kinder, die dort wohnen“, so Retzmann. „Meiner Meinung nach müssten die Sozialbehörden da wegen des Kindeswohls schon lange einschreiten. Ich weiß ja, dass die Mühlen hier oft etwas langsamer mahlen, aber es gibt Grenzen“, findet sie. Und die würden in diesem Fall überschritten.

Lösung für alle

Abgesehen davon, betont sie wieder, wolle sie ja auch gar nicht auf eine Zwangsräumung hinaus. „Es muss doch möglich sein, eine Lösung zu finden, die für alle gut ist.“ In den sozialen Medien redet sie viel über den Fall, versucht, immer beide Seiten darzustellen. Auch in der Hoffnung, dass sich jemand melden könnte, der der Familie eine alternative günstige Bleibe bieten möchte. „Ich weiß ja, wie schlimm die Situation auf dem Mietmarkt ist, gerade für Familien mit Kindern und Hunden. Sie haben kaum eine Chance etwas zu finden, erst recht nichts, was annähernd so ideal ist, wie meine Finca. Aber auch für die Straßenkatzen sehe ich keine Alternative – und schließlich ist es mein Haus.“

Noch ist sie nicht so weit, ihren Traum zu begraben und die Finca wieder zu verkaufen. „Zumal sie vermutlich ohnehin niemand kaufen will, solange die Besetzer darin sind“, glaubt Retzmann. Und eine Lösung könne das auch nicht sein. „Ich würde mir mehr Unterstützung von den Behörden wünschen.“ Für sie selbst und für die okupa-Familie. „Und etwas mehr Verantwortungsbewusstsein der Eltern – trotz ihrer schwierigen Situation.“

