Und das mitten in der Wohnungskrise auf Mallorca: "Bad Bank" Sareb sitzt auf 50 bebaubaren Grundstücken

Die im Zuge der Wirtschaftskrise im Jahr 2012 gegründete Bad Bank Sareb besitzt 50 unbebaute Grundstücke auf Mallorca und den Nachbarinseln, auf denen 583 Wohnungen entstehen könnten. Das ergab eine Studie des Forschungsinstituts Funcas. Demnach gibt es auf den Balearen 40 weitere unbebaute Grundstücke, bei denen die Sareb als Hypothekengläubiger auftritt. Das bedeutet, sollten die Zahlungen ausfallen, könnten diese Parzellen ebenfalls der Bad Bank zufallen. Wie viele Grundstücke dort gebaut werden könnten, ist nicht bekannt.

Die Autoren der Studie kommen zum Schluss, dass die großen Probleme auf dem Wohnungsmarkt in Spanien nicht am Mangel an Grundstücken liegen, sondern in der „Unfähigkeit, den enormen ungenutzten Bestand, der aus der Krise geerbt und von Institutionen wie der Sareb verwaltet wird, dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen“.

Scharfe Kritik

Scharfe Kritik kam vom Verband der ausländischen Immobilienmakler Abini. Das jahrelange Zurückhalten bebaubarer Flächen stelle eine „Beschlagnahmung von Wohnungen und Grundstücken“ dar. Nach Ansicht von Abini habe die Sareb in Absprache mit Investmentfonds gehandelt – zum Nachteil der Balearen-Bewohner. Der Maklerverband betonte, dass diese Blockade in einem Gebiet, in dem die Knappheit an bebaubarem Land seit mehr als einem Jahrzehnt ein chronisches Problem darstellt, inakzeptabel sei.

Der Verband forderte, die Grundstücke unverzüglich für Bauprojekte freizugeben – und dass exklusiv Wohnungen für die Bewohner der Inseln entstehen. Es gehe jetzt vor allem darum, Entscheidungen für das Gemeinwohl zu fällen.

