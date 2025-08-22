Neben Mallorcas größter Geistersiedlung: Weitere Urbanisation bei Cala Romàntica geplant

Jahrzehntelang war es ein Streitthema, jetzt steht fest: Auf Mallorca wird eine weitere Neubausieldung entstehen. Das Rathaus von Manacor hat den Bau von 77 Einfamilienhäusern auf Grundstücken von je 800 Quadratmetern in einem Küstengebiet zwischen Punta Reina und s’Estany d’en Mas abgesegnet. Nicht weit entfernt von der Geistersiedlung bei Cala Romàntica, deren Verfall es immer wieder in die Schlagzeilen schaffte.

Lange Geschichte

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich bei der nun genehmigten, künftigen Urbanisation um ein Gebiet, das bereits seit dem Jahr 2004 als bebaubar gilt. Die Geschichte der umstrittenen Baugenehmigung reicht jedoch bis Dezember 1979 zurück - einer Zeit, in der auf Mallorca noch munter drauflos gebaut wurde und Landschafts- und Umweltschutz deutlich weniger Gewicht hatten als heute. Damals war der erste Teilbebauungsplan für das Gebiet genehmigt worden, ohne dass es konkrete Projekte gab.

Seitdem sind 46 Jahre und zehn Bürgermeister verschiedenster politischer Richtungen vergangen. Keiner von ihnen konnte oder wollte das Verfahren stoppen. Vor allem deshalb, weil die Baurechte anerkannt sind und ein Rückzieher eine Millionenentschädigung nach sich ziehen würde, die die Gemeinde nicht tragen könnte. Die Zahlungen wären für die Gemeinde "untragbar". "Uns sind Hände und Füße gebunden", so der einstige konservative Bürgermeister Toni Pastor schon vor 13 Jahren. Damals hatte das Rathaus entschieden, dass statt einer zunächst geplanten Hotelzone Einfamilienhäuser in der Gegend entstehen dürften.

Manacors aktueller Bürgermeister von der linksgrünen Regionalpartei Més, Miquel Oliver, wollte sich trotz mehrfacher Kontaktversuche des "Diario de Mallorca" nicht zu der jüngsten Entscheidung der Stadtverwaltung äußern. Diese hat nun einem konkreten Bauprojekt grünes Licht erteilt.

Umstrittenes Projekt

Zuständig für die Entwicklung des zehn Hektar großen Baugebiets ist ab sofort der Madrider Bauträger Tuinar Plots & Houses SL. Das Unternehmen plant ebenerdige Chalets mit einem zusätzlichen Stockwerk. Der Architekt Rafael de las Heras Serrano entwarf die Anlage mit einer Gesamtfläche von 103.288 Quadratmetern mitten im mediterranen Buschland.

Schon seit 2012 bekannt wurde, dass früher oder später Einfamilienhäuser in der Gegend entstehen werden, sorgt das Thema für Kontroversen in der Bevölkerung. Mehrmals erhoben Anwohner des angrenzenden Baugebiets Einspruch - sie kritisieren, dass es keine hinreichenden Zufahrtsmöglichkeiten zur neuen Siedlung gebe. In den vergangenen Jahren wies der Stadtrat diese Einsprüche jedoch nach und nach ab - und besiegelte nun die alten Pläne.

Dennoch zeigt sich das Rathaus darum bemüht, die Kritiker zu beschwichtigen. Wie es heißt, wolle sich die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Núria Hinojosa, bald mit dem Bauträger und den Anwohnern treffen, um eine "Lösung für die Konflikte" zu finden.

Erinnerungen an die Geistersiedlung nebenan

Die städtebauliche Debatte in s’Estany d’en Mas (Cala Romàntica) ist nicht zu verstehen, ohne an das ökologische Scheitern des Projekts Terràpolis zu erinnern: 2006 hatte der Bauträge Terràpolis SA in unmittelbarer Nähe zu der jetzt geplanten Siedlung bereits damit begonnen, eine andere Urbanisation zu errichten. 2008 ging die Firma Pleite, elf Chalets direkt am Meer sowie 189 im Landesinneren blieben unvollendet und verfielen. Die Geistersiedlung Cala Romàntica wurde mit den Jahren zu einem traurigen Symbol für die Auswüchse der Immobilienkrise. Erst 16 Jahre später, im Jahr 2020, beantragte der katalanische Bauträger Bidder Newco, zumindest 45 der 189 Chalets fertigstellen zu dürfen, die sich am Rand der Schlucht befanden. Die Genehmigung wurde erteilt.

Drei Jahre später, nach einem neuen Eigentümerwechsel, beantragte die nun zuständige Madrider Holding Cranborne Invest SL eine Verlängerung der Baufrist um 18 Monate. Heute vermarktet der Bauträger Sonneil die Chalets – einige davon mit privatem Pool – unter dem Namen Sunrise Bay Residences. Die Villen stehen zu Preisen zwischen 387.000 und 842.000 Euro zum Verkauf. Letzten Angaben zufolge sollen sie im zweiten Quartal 2026 vollständig fertiggestellt sein.

