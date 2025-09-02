Wegen Bauens ohne Lizenz: 1,1 Millionen Euro Strafe für das Hotel Formentor auf Mallorca

Das Rathaus von Pollença hat gegen den Bauträger Inmobiliaria Formentor eine Strafe von 1,1 Millionen Euro verhängt, weil das Hotel Formentor im Norden von Mallorca ohne Baugenehmigung errichtet wurde. Der Umweltschutzverband Gob begrüßte am Dienstag (2.9.) den Sanktionsbescheid in einer Mitteilung: Dies sei eine Bestätigung der Tatsache, dass der Bau illegal erfolgte.

Sanktionen reichen dem Gob nicht aus

Der Gob hatte bereits im Mai 2023 Anzeige wegen der Bauarbeiten am Hotel erstattet, die seiner Ansicht nach ohne die erforderliche städtische Baugenehmigung auf einem nicht erschlossenen Grundstück durchgeführt wurden. Nun hat die Gemeinde eine ursprüngliche Geldstrafe in Höhe von 1,9 Millionen Euro auf eine endgültige Strafe von 1,15 Millionen Euro reduziert.

Zwar bewertete der Verband die Verhängung der Sanktion positiv und begrüßte, dass die Schwere des Verstoßes anerkannt wurde. Die Umweltschützer bedauern jedoch, dass die Bauarbeiten nicht endgültig gestoppt wurden und das Hotel trotz "aller Fehlentwicklungen und illegalen Bauarbeiten" derzeit geöffnet und voll in Betrieb ist. Eine finanzielle Sanktion, so hoch sie auch sein mag, könne nicht die Pflicht ersetzen, sich an die städtebaulichen und umweltrechtlichen Vorschriften zu halten, so der Gob.

Immer wieder Ärger um das Hotel Formentor

Am 16. August 2024 hatte das legendäre, historische Hotel Formentor als Resort der exklusiven US-Hotelkette Four Seasons wiedereröffnet. Seit 2021 war es von Grund auf renoviert worden. Die Bauarbeiter haben es bis auf ein Gerippe abgetragen, woraufhin das Madrider Architekturstudio Lamela es in den alten Dimensionen und mit fast der alten äußeren Erscheinung neu aufgebaut hat.

Doch immer wieder gab es Ärger mit den Genehmigungen und lautstarke Proteste von Umweltschützern. Bereits zwei Wochen nach der Eröffnung im vergangenen Jahr fand eine Inspektion statt, und das Rathaus Pollença forderte die Betreiber des Hotels Formentor daraufhin schriftlich auf, umgehend die Arbeiten an den von der Gemeinde als illegal eingeschätzten Anbauten einzustellen. Zuletzt sorgte das Hotel im März 2025 für Aufregung, da es offenbar ohne Erlaubnis Jeeptouren für seine Kunden zur geschützten Cala Murta angeboten hatte. /bro

