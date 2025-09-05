Luxus-Makler macht dicht: Das steckt hinter dem Fall Neptunus International

Schon seit Monaten gehen Gerüchte auf Mallorca um, dass die Luxus-Immobilienfirma Neptunus International Insolvenz angemeldet hat. Selbst Brancheninsider wussten lange nicht, was es mit einem Stopp der Aktivitäten auf der Insel auf sich hat. Jetzt hat sich Neptunus International Immobilien direkt an die MZ gewandt – in Form der Geschäftsleitung des Steuerbüros, das auf Mallorca für die Firma arbeitet.

Ein leitender Mitarbeiter der Gestoría Servycon, der nicht genannt werden will, nimmt Stellung zu den für Außenstehende mitunter merkwürdig anmutenden Vorgängen in der Firma. „Neptunus International ist keineswegs insolvent. Die deutsche Eigentümerfamilie aus Berlin hat sich vielmehr dazu entschieden, das Geschäft auf Mallorca zu schließen“, sagt er in seinem Büro in Palma.

Seniorchef wünscht sich seinen Sohn in Berlin

Aus Alters- und Gesundheitsgründen strebe der Seniorchef Martin Gerl, der inzwischen 78 Jahre alt ist, die Nachfolgeregelung in seinem Unternehmen an. Der Wunsch des Firmenoberhaupts sei es gewesen, dass seine beiden Söhne die Geschäfte in Deutschland übernehmen. Dort umfasst das Unternehmen mehrere Geschäftssparten, darunter auch Immobilien.

Mit Martin Gerl junior war einer der Söhne verantwortlich für die Leitung des Immobilienbüros Neptunus International auf Mallorca. „Eine Weiterführung der Firma war mit den Zielen des Unternehmens in Deutschland aber nicht mehr vereinbar“, sagt der Mitarbeiter von Servycon. Deshalb habe man beschlossen, die eigenständige Firma Neptunus Inmuebles S.L. auf Mallorca zu schließen.

Eine Werbetafel von Neptunus International auf Mallorca im Sommer 2025. / Privat

2020 mit hohen Investitionen auf Mallorca gestartet

Der Seniorchef habe das anders geplant, als er 2020 das Geschäft mit hohen Investitionen auf Mallorca angeschoben habe. Aber private Umstände hätten zu einem Umdenken geführt. Bereits seit März befinde sich das Unternehmen in der Abwicklungsphase.

„Die Verantwortlichen rechnen damit, dass diese Abwicklung bis Jahresende abgeschlossen sein wird“, so der Gestoría-Mann. So lange würden auch weitere Verkäufe betreut, und Kunden könnten sich weiterhin mit Anliegen an das Büro am Passeig Mallorca in Palma wenden. Dort preist die Niederlassung von Neptunus International in Palma im Schaufenster weiterhin Luxusvillen an. Preise sind bei keiner der Anzeigen zu erkennen, aber dass es sich um Millionenobjekte handelt, ist auf den ersten Blick klar.

Mehr als 500 Immobilien im Portfolio

Da hängt zum Beispiel eine Anzeige für ein Natursteinhaus mit großem Pool in Santanyí. Wohnfläche: 600 Quadratmeter, Grundstück: mehr als 15.000 Quadratmeter. Oder die Annonce für ein Penthouse in Cas Català vor den Toren von Palma mit beeindruckendem Blick über die Bucht. Die Wohnfläche hier beträgt 317 Quadratmeter. An Kunden habe es nicht gemangelt, sagt der Gestoría-Mitarbeiter.

Das Geschäft sei „sehr erfolgreich“ gelaufen – etwas, das von anderen Immobilienunternehmern auf der Insel zumindest in Zweifel gezogen wird. Man habe mehr als 500 Luxusimmobilien im Portfolio gehabt. Neben zehn fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten weitere selbstständige Immobilienvermittler für Neptunus gearbeitet.

Von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen?

Laut Servycon sind Mitarbeiter frühzeitig auf die Abwicklung der Firma hingewiesen und „sämtliche Verträge ordnungsgemäß gekündigt“ worden. In Berichten einer früheren Angestellten hört sich das anders an. „Die Mitarbeiter sind von heute auf morgen rausgeschmissen worden“, sagt der MZ eine Frau, die für Neptunus gearbeitet hat. Sie wolle sich nicht weiter zu den Vorkommnissen in der Firma äußern, da sie mit dem Fall abgeschlossen habe. Unregelmäßigkeiten hätten sich allerdings „wie ein roter Faden durch den Geschäftsbetrieb gezogen“.

Die frühere Mitarbeiterin spielt damit auch auf die gescheiterte Eröffnung eines zweiten Büros von Neptunus International in Port d’Andratx an. Diese Niederlassung, so erklärt es der Mitarbeiter der Gestoría Servycon, sei lange geplant gewesen. „Als man dachte, alle Lizenzen zu haben, unterlief dem Architekturbüro ein Fehler.“

Rathaus Andratx verbietet Büronutzung

Dieser Fehler habe dazu geführt, dass die Gemeindeverwaltung von Andratx dem Unternehmen die Nutzung der Büroräume untersagte und Anfang Juli einen Zettel an die Tür hängte, auf dem darüber informiert wurde, dass die Firma ihre Aktivitäten „einstellen“ müsse. Es fehle eine Genehmigung. Welche genau, wollte man der MZ im Rathaus von Andratx nicht verraten. Das sei eine Privatangelegenheit, hieß es.

Das Büro, das angemietet war, soll nun weitervermietet werden. Die Niederlassung am Passeig Mallorca sei Eigentum der Firma und werde nach der Abwicklung verkauft. Die Kunden sollen nach Wunsch der Firmenchefs an ein anderes Immobilienunternehmen auf der Insel weitergegeben werden. Welches, steht noch nicht endgültig fest.

