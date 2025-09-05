Nutzen Sie die Gelegenheit – sichern Sie sich Ihr exklusives Zuhause auf Mallorca

Die moderne Wohnanlage steht für eine stabile und wertsteigernde Investition in einer erstklassigen Lage, umgeben von unberührter Natur und direkt am Meer. Adelfas de Es Trenc wird von dem renommierte Bauträger URNOVA realisiert und hat einen hohen architektonischen Anspruch. Seit über 35 Jahren setzt URNOVA hochklassige und exklusive Wohnprojekte in Spanien um und genießt auf Mallorca einen herausragenden Ruf. Mit dem Neubauprojekt Adelfas de Es Trenc schafft der Entwickler ein außergewöhnliches Wohnkonzept, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Dieses Projekt bietet Ihnen die einmalige Möglichkeit, Ihren Traum vom Leben am Mittelmeer direkt an der Küste zu verwirklichen.

Adelfas Es Trenc: Idyllische Wohnanlage im Süden der Insel. / Urnova

Ihr eigenes Zuhause in der Nähe des Naturstrands Es Trenc

Das Neubauprojekt befindet sich im malerischen Sa Ràpita, in der südlichen Gemeinde Campos. Nur wenige Minuten entfernt liegt die Platja de Es Trenc; dieser Strand ist Teil des geschützten Naturparks von Ses Salines ist. Der naturbelassene, sechs Kilometer lange Sandstrand ist von Dünen und duftenden Pinienwäldern umgeben. Das kristallklare, türkisfarbene Wasser ist meistens spiegelglatt und erinnert an die Karibik – ein wahres Paradies für Sonnenanbeter und Naturfreunde.

Die Anlage Adelfas de Es Trenc ist fertig gestellt - Sie können direkt einziehen und Ihren Traum vom Leben auf Mallorca verwirklichen / Urnova

Garten oder Dachterrasse für Ihre private Auszeit

Die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc bietet eine einzigartige Lebensqualität. Das innovative Architekturkonzept umfasst Erdgeschosswohnungen mit eigenen Gärten sowie Penthouse-Wohnungen mit großzügigen, privaten Dachterrassen. Auf rund 36.600 m² sind die freistehenden Wohngebäude in lockerer Anordnung verteilt. Mehr als 15.000 m² sind als grüne Flächen gestaltet. In der Mitte der Anlage befindet sich ein 33 x 14 Meter großer Salzwasserpool und ein Kinderbecken. Außerdem steht den Anwohnern ein modernes Fitnesscenter und eine elegante Sauna zur Verfügung. Die Gebäude sind von einer mediterranen Gartenlandschaft umgeben und bieten eine ruhige, private Atmosphäre. Der Name der Anlage – „Adelfas de Es Trenc“ – wurde vom Oleander inspiriert, der beinahe ganzjährig in verschiedenen Rosatönen und in weiß blüht. Die Gartenbereiche sind naturnah und ressourcenschonend gestaltet: Ein Teil ist im Stil traditioneller mallorquinischer Gärten mit Olivenbäumen, Rosmarin und weiteren typisch mediterranen Pflanzen angelegt, während der andere Bereich rund um den Pool – das „Green Element“ – mit exotischen Palmenarten und tropischen Pflanzen einen Hauch von Exotik vermittelt und zahlreiche Vogelarten anzieht.

Entspannt: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Nachhaltig und sicher wohnen und urlauben

Jede Wohnung umfasst zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei komplett ausgestattete Bäder (eins davon en suite), ein großzügiges Wohn- und Esszimmer und eine hochwertige Nolte-Küche. Große Terrassenflächen, ein aerothermisches Heiz- und Kühlsystem sowie eine durchdachte Raumaufteilung garantieren höchsten Wohnkomfort. Die Brutto-Grundfläche variiert je nach Wohnungstyp zwischen 123 m² und 156 m², ergänzt durch private Gärten von 60 oder 90 m² oder Dachterrassen von 70 bis 115 m². Ein privater Stellplatz mit Solarpanels zur Einrichtung einer E-Ladestation sowie ein separater Abstellraum für Fahrräder sind inklusive. Moderne Sicherheitssysteme, darunter Video-Gegensprechanlagen, sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Toll: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Ein Ort mit viel Natur und Sportmöglichkeiten

Die Lage der Wohnanlage im Süden Mallorcas ist ein wahres Paradies für Sportfreunde und Aktivurlauber: sei es zu Wasser, zu Fuß oder mit dem Rad. Die Umgebung bietet kilometerlange Sandstrände sowie zahlreiche Wander- und Radwege durch unberührte Natur und ursprüngliche Küstenlandschaften. Wer es gerne ruhig mag, findet in abgelegenen Buchten und weiten Stränden wie an der Platja de Ses Covetes oder der Platja de Sa Ràpita perfekte Entspannung fernab des Massentourismus. Besonders beliebt sind die vielen Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Stand-up-Paddling, Seekajak oder Motorbootfahren. Die nahegelegenen Yachthäfen Sa Ràpita und S’Estanyol zeichnen sich durch optimale Bedingungen und erstklassige Infrastruktur aus.

Ihr neues Zuhause: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Ganzjähriger Sonnenschein

Das mediterrane Klima mit viel Sonnenschein, selbst in den Wintermonaten, macht diese Region das ganze Jahr über besonders attraktiv. Die Gemeindehauptstadt Campos hat eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Supermärkten, aller Arten von Geschäften, Ärztezentren sowie Schulen und Kindergärten. Auch Leihstationen für Autos und Fahrräder befinden sich in der Nähe. Die Inselhauptstadt Palma sowie der Flughafen sind über die Schnellstraße mit dem Auto in nur 30 Minuten erreichbar.

Ihr neues Zuhause auf Mallorca - Adelfas de Es Trenc / Urnova

Erleben Sie unser Pilotprojekt online und entdecken Sie das einzigartige Wohnkonzept in außergewöhnlicher Lage. Zögern Sie nicht, bevor es zu spät ist, sondern erfüllen Sie sich Ihren Traum:

