„Bleibt lieber weg“- Aktivistin fordert Zurückhaltung ausländischer Immobilienkäufer in Palma

Cristina Llorente (Palma, 1981) ist Architektin, Direktorin des auf den öffentlichen Raum spezialisierten Architekturbüros Arquitectives und Präsidentin der Vereinigung Palma XXI. Gemeinsam mit Magdalena González hat sie ein wundervolles Buch über Pere Garau geschrieben („Pere Garau: Biografia d’un barri“. Ínsula Literària, 23,75 Euro) Ebenso wie der Interviewer lebt sie selbst in dem bevölkerungsreichsten Viertel der Stadt.

Ich erwartete ein Buch über das multikulturelle Pere Garau, aber es ist eine Reise in die Vergangenheit. Warum?

Die Idee entsprang den Recherchen von Magdalena González. Ihre Großeltern waren Eigentümer des heutigen Hotel Nou Baleares, das damals ihr Wohnhaus war, und sie sammelte bereits seit Jahren Informationen über das Viertel und über ihre Familie. Wir wollten die Geschichte von Pere Garau festhalten, damit die schwindelerregenden städtischen und sozialen Veränderungen das kollektive Gedächtnis des Viertels nicht unter sich begraben. Verlieren wir die Erinnerung, verlieren wir die Seele.

In wenigen Worten erklärt: Was war Pere Garau einst?

Pere Garau war eines der Viertel, die im Zuge des Strebens nach einer „modernen Stadt“ entstanden. Die Stadtmauern waren abgerissen worden, und Palma „hatte sich von dem steinernen Gürtel befreit, der uns unterdrückte und den Gestank hielt“, wie es die Progressiven der Zeit ausdrückten. Das Viertel begann 1910 erschlossen zu werden, doch die ersten Immobilieninvestoren kamen erst Jahre später – sie zogen es zunächst vor, weiterhin in der Nähe des historischen Zentrums zu bauen. In dieser Zwischenzeit entstanden im Viertel die Fabriken: für Zementfliesen, Liköre, Schuhe, Textilien … Zu dieser Industrieschicht kam die kulturelle hinzu, mit einem reichen Spektrum an Intellektuellen und Künstlern, die ihre kreativen Spuren hinterließen. Später bestückten die Architekten die Straßen des Viertels mit wunderbaren Beispielen der verschiedenen Kunstströmungen des frühen 20. Jahrhunderts.

Pere Garau / MZ

Und was ist Pere Garau heute?

Ich würde sagen, es ist weiterhin eine Überlagerung von Schichten, die aus den verschiedenen Epochen stammen. Das Wichtigste ist zu vermeiden, dass die neuen Schichten die früheren auslöschen.

Für mich ist Pere Garau weiterhin ein Arbeiterviertel von Einwanderern, auch wenn sie von anderswoher stammen. Das Zusammenleben funktioniert einigermaßen, stimmen Sie zu?

Wie viele andere Orte wurde Pere Garau durch Migrationen geprägt: durch Menschen aus den Dörfern in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, durch Festlandspanier in den 70er-Jahren und durch Nicht-EU-Bürger ab den 2000er-Jahren. Bis jetzt hat das Zusammenleben funktioniert, mit Höhen und Tiefen. Hoffen wir, dass die aktuelle Migrationswelle – ich meine damit die Europäer aus dem Norden, denn auch sie sind Migranten – nicht das endgültige Zerbrechen dieses Zusammenlebens bedeutet und die Vertreibung der Menschen, die heute im Viertel wohnen.

"Es ist nicht ungewöhnlich, Artikel zu lesen – viele davon in ausländischen Medien –, die Pere Garau als das „Soho von Palma“ bezeichnen. Aber der Federgeruch des Standes mit lebenden Tieren an der Markthalle kann Synonym für Schmutz, Tierquälerei oder auch Authentizität sein – je nachdem, wer davon berichtet."

Lange herrschte vor allem ein Gefühl der Verwahrlosung. Wie erklären Sie sich, dass das Rathaus das Viertel so lange seinem Schicksal überließ – wie jetzt auch Son Gotleu?

Ich glaube, diese Aussage ist in Teilen Propaganda. Weder ist das Viertel – physisch wie sozial – so heruntergekommen, wie die Medien behaupten, noch zeigt das Rathaus Pere Garau gegenüber eine besondere Gleichgültigkeit. Bestimmte Viertel als „vulnerabel“· zu brandmarken, trägt nur zum Stigma bei, und das trägt nicht zur Entwicklung bei. Palma ist eine „Themenpark-Stadt“, und deshalb konzentriert die Verwaltung den Großteil ihrer Bemühungen auf das historische Zentrum, auf das, was man den Touristen zeigen muss. Die Viertel rund um den Innenstadtring wurden historisch hintenangestellt – städtebaulich, kulturell, in ihrer Ausstattung. Und Pere Garau ist da keine Ausnahme. Es fehlen Dienstleistungen, hochwertige öffentliche Räume, eine geplante und gepflegte Bepflanzung mit Bäumen … Es fehlt – wie in der Stadt insgesamt – ein ganzheitlicher, menschenzentrierter Blick.

Welche Rolle spielt Pere Garau in der Politik?

Ich denke, es ist eine Art Zuckerl. Weil es so viel zu tun gibt, können sich Politiker hier viele Medaillen anheften. Wenn dabei der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Absicht, sich eine Medaille umzuhängen, können sie sich so viele verdienen, wie sie wollen.

Als ich vor 18 Jahren in dieses Viertel zog, runzelte ein Kollege die Stirn: Das passe nicht zu meinem vermeintlichen Status. Jetzt ist das nicht mehr so. Was ist seither geschehen?

Die gleiche Propaganda, die das Viertel stigmatisiert, kann es auch zum coolsten Viertel der Stadt machen. Es ist nicht ungewöhnlich, Artikel zu lesen – viele davon in ausländischen Medien –, die Pere Garau als das „Soho von Palma“ bezeichnen. Aber der Federgeruch des Standes mit lebenden Tieren an der Markthalle kann Synonym für Schmutz, Tierquälerei oder auch Authentizität sein – je nachdem, wer davon berichtet.

Wir sprechen nicht von Nationalitäten, sondern von Kaufkraft. Das Verbot sollte einerseits für diejenigen gelten, die eine Wohnung als Zweitwohnsitz kaufen und sie einen Großteil des Jahres leer stehen lassen. Andererseits könnte ein maximales Einkommensniveau für den Kauf von Immobilien durch Ausländer festgelegt werden.

In welcher Phase der Gentrifizierung befinden wir uns?

Gentrifizierung ist ein unvermeidlicher städtischer Prozess. Viertel gentrifizieren, wenn eingegriffen wird, zum Beispiel, wenn ihre Straßen verkehrsberuhigt werden, aber auch, wenn sie dem Vergessen überlassen werden, denn auch Verfall zieht Investoren und Heuschreckenfonds an. Das Problem kommt, wenn es parallel zu den Verbesserungen keine Verwaltungsmaßnahmen gibt, die darauf abzielen, die negativen Auswirkungen abzuwenden – die steigenden Preise von Wohnungen und Geschäftsräumen oder die Ersetzung des traditionellen Handels durch ein globalisiertes Angebot. In Pere Garau geht die Gentrifizierung ihren Weg wie im Rest der Stadt. Als ich vor neun Jahren ins Viertel zog, fragte ich mich, ob ich selbst eine Gentrifiziererin wäre. Die Schließung der Immobilienagentur und des Feinkostladens in der Markthalle mag ein Hinweis darauf sein, dass noch ein wenig Spielraum ist.

Was müsste geschehen, um die Verdrängung der einkommensschwächeren Bevölkerung zu vermeiden?

Es bräuchte eine mutige Politik. Im Bereich Wohnen etwa die Verhängung strenger Strafen gegen illegale Ferienvermietung, die Begrenzung von Miet- und Verkaufspreisen, Anreize für die Sanierung leer stehender Wohnungen, um sie dem Mietmarkt zu erschwinglichen Preisen zuzuführen, oder – und das ist wahrscheinlich das Umstrittenste – ein Kaufverbot für Ausländer unter bestimmten Bedingungen. Was den Handel betrifft, gibt es bereits erprobte und funktionierende Initiativen, wie die der Stadtverwaltung von Barcelona, die Erdgeschosslokale kauft, um sie lokalen Unternehmen zu sehr günstigen Bedingungen zu überlassen.

Die Markthalle war schon immer ein Indikator für die Dynamiken des Viertels. Das Profil der Geschäfte ist ein Spiegelbild der Bevölkerung.

Würde so ein Kaufverbot auch für Chinesen oder Kolumbianer gelten, also den Arbeitsmigranten?

Das kommt darauf an. Wir sprechen nicht von Nationalitäten, sondern von Kaufkraft. Das Verbot sollte einerseits für diejenigen gelten, die eine Wohnung als Zweitwohnsitz kaufen und sie einen Großteil des Jahres leer stehen lassen. Andererseits könnte ein maximales Einkommensniveau für den Kauf von Immobilien durch Ausländer festgelegt werden. Die Idee ist, zu vermeiden, dass Wohnen zu einem Luxusgut statt zu einem Grundrecht wird, die Spekulation mit Wohnraum als Finanzanlage zu kontrollieren und zu versuchen, die Preissteigerungen zu bremsen. Angesichts des grundlegenden Prinzips des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU sind dies vorerst aber nicht mehr als Luftschlösser.

Welche Rolle können Vereinigungen wie Flipau amb Pere Garau oder der Anwohnerverband spielen?

Das Gemeinschaftsgefüge ist unerlässlich, um den Zusammenhalt der Viertel zu bewahren. Wie Jane Jacobs sagte: Es sind die Menschen – und nicht so sehr die Stadtplaner –, die die Städte bauen. Das Engagement dieser Vereinigungen zur Stärkung von Identität und Zugehörigkeit ist mitentscheidend.

Ist es gut, dass die Markthalle auch immer mehr Urlauber anzieht? Definitiv nicht. Ich verstehe, dass es für Geschäftsleute verlockend sein mag, aber ich halte es für einen Fehler, den wirtschaftlichen Gewinn als einzigen Fortschrittsfaktor zu betrachten.

Vieles im Viertel dreht sich um die Markthalle. Wie sehen Sie ihre jüngste Entwicklung?

Sie war schon immer ein Indikator für die Dynamiken des Viertels. Das Profil der Geschäfte ist ein Spiegelbild der Bevölkerung. Seit ich in Pere Garau wohne, haben mich mehrere Alarmsignale aufgeschreckt: der Feinkostladen, die Immobilienagentur, das Fischkonservengeschäft mit Chips für 6 Euro … Das sind Bewegungen, die ahnen lassen, dass sich etwas verändert. Doch, wie ich bereits sagte: Die ersten beiden haben geschlossen. Beim dritten sieht man noch immer Einheimische, die ihren Wermut trinken. Wir werden das weiter beobachten.

Ist es gut, dass die Markthalle auch immer mehr Urlauber anzieht?

Definitiv nicht. Ich verstehe, dass es für Geschäftsleute verlockend sein mag, aber ich halte es für einen Fehler, den wirtschaftlichen Gewinn als einzigen Fortschrittsfaktor zu betrachten. Und genau das tut der Tourismus: Er verwandelt die Städte in ein Produkt, das dem Kapital verkauft wird. Der gnadenlose Kapitalismus verschärft nur die Ungleichheiten, und das führt nicht zu einer Verbesserung, sondern tötet letztlich die Städte.

Was halten Sie von der Eröffnung immer neuer Kunstgalerien?

Die Diversifizierung des Angebots stellt an sich kein schwerwiegendes Problem dar. Es gibt zum Beispiel auch ein erstes Franchise-Lokal im Viertel: ein Café, das an der Plaça de les Columnes Açaí-Bowls anbietet. Das Problem beginnt, wenn diese Art von Geschäften, die nicht für die Menschen des Viertels gedacht sind, überhandnimmt und die traditionellen ersetzt.

Sehen wir die Gentrifizierung mal von einer anderen Seite: Profitieren nicht die vielen kleinen Eigentümer, die es im Viertel noch gibt, von dem Wertgewinn ihrer Wohnungen?

Hier gilt das Gleiche wie bei der Markthalle. Wirtschaftlicher Gewinn ist nicht alles, zumal, wenn man sich nach einem etwaigen Verkauf keine andere Bleibe mehr leisten kann.

Und trägt die Gentrifizierung nicht zum Erhalt des Viertels bei?

Was zum Erhalt des Viertels beiträgt, ist, dass sich die Bewohner der Bedeutung des Erhalts bewusst werden – das erreicht man durch Pädagogik. Hinzu kommen die Maßnahmen, die die Verwaltung zum Erhalt ergreifen müsste. Sie handelt jedoch nicht mit der nötigen Entschlossenheit, um die Vorschriften durchzusetzen.

Was würden Sie einem unserer Leser sagen, der sich in das Viertel verliebt hat und den Kauf einer Wohnung erwägt?

Bleibt lieber weg! Das klingt fies, ich weiß. Meinungen wie meine rufen viele Gegenstimmen hervor: Wie können wir es nur wagen, ein Tourismusmodell zu kritisieren, „von dem wir doch alle leben“. Aber meiner Ansicht nach ist dieses Modell tödlich. Wirtschaftlich, sozial und ökologisch … Gut, ich versuche, meine Aussage abzuschwächen. Wenn Ihre Leser partout kommen wollen, sollen sie Wohnungen zu überhöhten Preisen ablehnen. Sie sollen sich darüber informieren, wie hoch die Kaufkraft der durchschnittlichen Mallorquiner ist – falls es die überhaupt noch gibt –, und nicht die eigene Kaufkraft einsetzen, um sie zu überbieten.

Am Samstag feierten Sie das hundertjährige Bestehen der Cent Cases. Was lehren uns diese Häuser?

Die Kraft der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit. Sie erzählen von Mühe, von Hoffnungen, von Geduld und Vertrauen. Sie berichten von den Leben von Menschen, die an ein Projekt glaubten und gemeinsam nicht nur ein Ensemble von Häusern bauten, sondern auch eine große Familie. Ses Cent Cases sind Teil unserer Erinnerung, der Erinnerung des Viertels.

