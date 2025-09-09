Neues Wohnmodell auf Mallorca ist Realität: Eigentum für unter 160.000 Euro

Die ersten zehn preislich gedeckelten Wohnungen auf Mallorca haben Eigentümer. Julia de Oliveira, Tomeu Pascual, Sara Bautista und Tatiana Eleeeva gehören zu den ersten, die in wenigen Wochen ihr neues Zuhause in Manacor beziehen werden – in einem Wohnkomplex, den der Bauträger Grup Amb Tu errichtet hat.

Es handelt sich dabei um das erste Wohnprojekt auf den Balearen im Rahmen des neuen Modells der preislich gedeckelten Wohnungen, die mindestens 30 Prozent unter dem Marktwert verkauft werden müssen und so gezielt Immobilienspekulation eindämmen sollen. Die Balearen-Regierung hatte dieses Modell eingeführt, um auf dem angespannten Immobilienmarkt auch Durchschnittsverdienern die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben.

Eine neue Chance für Normalverdiener

„Ich habe über ein Jahr lang gesucht – in Palma war es schlichtweg unmöglich“, erzählt Julia de Oliveira, 34, Verwaltungsangestellte. Zwar lebt sie derzeit noch in Palma, aber der geplante Umzug nach Manacor stellt für sie keine Hürde dar: „Ich arbeite oft im Homeoffice, also kann ich die Gelegenheit nutzen.“

Anfangs sei sie skeptisch gewesen: „Der Preis war so niedrig, dass ich nicht sicher war, ob das überhaupt real ist.“ Heute sagt sie überzeugt: „Ich finde es richtig, dass ich die Wohnung später nicht mit Gewinn verkaufen darf – genau darum geht es ja: keine Spekulation.“ Für sie sei der Kauf „eine Erleichterung – ich hatte schon geglaubt, dass ich auf Mallorca nie Eigentum erwerben könnte“.

Auch Tomeu Pascual, 55, aus Son Carrió ist durch Zufall auf das Angebot gestoßen: „Ich sah die Anzeige auf Social Media. Ich suchte eigentlich in Palma – aber die Preise dort sind einfach verrückt.“ Für seine neue Wohnung in der Avinguda del Tren in Manacor zahlt er 155.000 Euro – finanziert durch den Verkauf seines bisherigen Eigenheims in Vilafranca. „Mit einem normalen Gehalt wie meinem - ich arbeite in der Gastronomie - ist es fast unmöglich, hier eine Wohnung zu kaufen.“

Eigentum statt teure Miete

Sara Bautista, 35, Tierärztin aus Toledo, lebt seit neun Jahren auf Mallorca. „Schon damals dachte ich, kaufen wäre langfristig besser als mieten – aber selbst damals war das schwierig. Heute ist es undenkbar.“ Ihre Wohnung hat sie für 125.000 Euro gekauft. Dank der Finanzierung wird ihre monatliche Belastung rund 200 Euro unter ihrer bisherigen Miete liegen. „Eine Freundin hat mir den Link geschickt – ich habe sofort zugeschlagen. Wenn ich gezögert hätte, wäre die Gelegenheit weg gewesen.“

Tatiana Eleseeva, 31, kam vor rund zehn Jahren aus Russland nach Mallorca. Sie arbeitet für ein Übersetzungsunternehmen in Palma und hat ihre neue Wohnung für 160.000 Euro gekauft. Wie alle Apartments im Block verfügt sie über ein Doppelschlafzimmer, ein Bad, einen offenen Wohn- und Küchenbereich sowie einen kleinen Balkon.

„Anfangs dachte ich, das ist zu schön, um wahr zu sein“, sagt sie. In Palma habe sie Wohnungen zum selben Preis gesehen, diese dann aber entweder besetzt oder komplett renovierungsbedürftig. Für Alleinstehende ohne Kinder sei der Zugang zu Eigentum besonders schwer: „Wir bekommen kaum staatliche Unterstützung.“

Mehr als 9.000 Menschen auf der Warteliste

Alle vier Käuferinnen und Käufer sind sich einig: Ohne dieses neue Modell der Preisdeckelung wäre Eigentum für sie nicht möglich gewesen. „Ohne solche Projekte hat man hier kaum Chancen auf Wohneigentum“, bringt es Tatiana auf den Punkt.

Die Nachfrage ist entsprechend hoch: Mehr als 9.000 Menschen stehen derzeit auf der Warteliste für künftige Projekte von Grup Amb Tu, das aktuell 17 ähnliche Wohnanlagen auf den Balearen plant oder bereits umsetzt.

So kann man sich für die Wohnungen bewerben

Wer sich für eine Wohnung interessiert, kann sich direkt bei der Bauträgerfirma registrieren lassen (info@grupambtu.com, Tel.: 971-046 747) und dabei Ort und gewünschte Wohnungsgröße angeben. Bevorzugt werden Langzeitresidenten, Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, junge Menschen unter 35 Jahren sowie Personen, die Beruf und Studium verbinden.

In den kommenden Monaten sollen weitere Bewerbungsrunden starten. Falls die Nachfrage die verfügbaren Einheiten übersteigt, sind Verlosungen unter allen qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern geplant.

Das Ziel des Projekts ist klar: Eine neue, bezahlbare Wohnform für arbeitende Inselbewohner zu etablieren – als Mittelweg zwischen freiem Wohnungsmarkt und staatlich gefördertem Wohnbau. In einem zunehmend angespannten Immobilienmarkt könnte dieses Modell eine nachhaltige Lösung für viele Menschen sein, die bisher keinen Zugang zu Eigentum hatten. /jk

Abonnieren, um zu lesen