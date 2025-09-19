Betreiber von Immobilienscout24 kauft Plattformen in Spanien
Scout24 expandiert nach Spanien und will mit Fotocasa und Habitaclia neue Nutzer erreichen. Jeden Monat suchen dort mehr als acht Millionen Menschen nach Immobilien
Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend in München mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT.
Acht MIllionen monatlich aktive Nutzer
Die spanischen Plattformen haben Scout24 zufolge mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Namen weitergeführt, hieß es. Den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailURL kopieren
- Nach Vertrauensbruch gegenüber Peggy Jerofke: 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel feiert seinen 57. Geburtstag alleine in Deutschland
- Wetterumschwung erwartet: Zum Herbstanfang wird es kühler und regnerisch auf Mallorca
- Nach Brand in Deutschem Eck: War´s das endgültig mit dem eigenen Lokal von Lorenz Büffel?
- Diese deutschsprachigen Promis können Sie gerade auf Mallorca antreffen
- Ich bringe dich und deinen Sohn um': Messer-Attacke in Cala Ratjada
- Deutscher Polizist misshandelte jahrelang seine Frau – Festnahme in Cala Ratjada
- Lkw bleibt im Zentrum von Son Servera stecken – Fahrer neunmal über Alkoholgrenze
- Erst die Party, dann Besuch aus Dubai: T Golf Calviâ feiert mit Diskretion Geburtstag