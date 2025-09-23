Größter Immobilienbetrug in der Geschichte Mallorcas: Hauptangeklagter bricht in Tränen aus

Im Mammutprozess um den mutmaßlich größten Immobilienbetrug auf Mallorca hat der Hauptangeklagte Carlos García Roldán, bekannt als „Charly“, am Montag (22.9.) vorm Obersten Landgericht in Palma alle Vorwürfe vehement zurückgewiesen. „Ich bin unschuldig, ich habe niemanden betrogen“, erklärte der 40-Jährige, dem unter anderem Betrug in besonders schwerem Fall, Urkundenfälschung, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vorgeworfen werden.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 16 Jahren und sechs Monaten. García Roldán soll mit seiner Firma Lujo Casa rund 240 Käufer von angeblichen Neubauprojekten auf Mallorca zwischen 2015 und 2016 um insgesamt über drei Millionen Euro gebracht haben. Die Immobilien existierten in vielen Fällen nie.

„Ich habe hunderte Häuser gebaut“

„Ich habe seit 2001 zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert“, verteidigte sich der Angeklagte. Es sei immer transparent gewesen, dass die Käufer die Bauvorhaben vorfinanzieren sollten. „Wenn der Käufer oder die Bank nicht mitmacht, funktioniert das System nicht“, sagte García Roldán. „Ich habe niemanden belogen, alle wussten Bescheid über die Risiken.“

Er habe allein mit dem Verkauf von Bestandsimmobilien eine halbe Million Euro verdient, so „Charly“. Auch seine teuren Casino-Besuche, die laut Ermittlungen aus Firmengeldern bezahlt wurden, rechtfertigte er: „Ich bin fast täglich ins Casino gegangen – das war der einzige Ort, an dem man Bargeld bekommt. Niemals habe ich dort Geld verspielt.“

WhatsApp-Gruppe als Auslöser der Eskalation?

Besonders kritisch äußerte sich García Roldán über eine WhatsApp-Gruppe, in der sich betroffene Kunden organisiert hatten. „Plötzlich wollten alle ihr Geld zurück. Ich habe versucht, es jedem zu erstatten – mehr als 30 Personen habe ich zurückgezahlt.“

Auch ein Streit mit seiner Bank soll laut dem Angeklagten dazu geführt haben, dass Projekte nicht realisiert werden konnten: „In Barcelona habe ich viele Projekte mit der Bank gemacht. Ich hatte eine mündliche Finanzierungszusage ohne Limit, solange es Käufer gibt.“

Flucht nach Kolumbien „aus Angst“

Emotional wurde es gegen Ende seiner rund zweieinhalbstündigen Aussage, als der Angeklagte über seine Flucht nach Kolumbien sprach. Diese sei aus Angst geschehen: „Ein Mann kam mit einer Pistole in mein Büro und bedrohte mich. Ich konnte ihn nicht identifizieren. Danach funktionierte mein Kopf nicht mehr richtig.“ Er bereue seine Entscheidung, geflohen zu sein: „Ich hätte besser Insolvenz anmelden sollen.“

Zum Schluss zeigte sich der mutmaßliche Drahtzieher der Lujo-Casa-Affäre sichtlich aufgewühlt und brach in Tränen aus: „Ich wollte immer zurückkommen. Die Presse hat mich schon lange verurteilt. Ich kann heute kein Geschäft mehr eröffnen. Mein Leben und das meiner Familie ist zerstört.“

Die Ermittlungen gegen Lujo Casa und Carlos García Roldán laufen seit mehreren Jahren. Neben dem Hauptangeklagten sind weitere Personen involviert, darunter auch Geschäftspartner und frühere Mitarbeiter. Der Ausgang des Verfahrens wird mit Spannung erwartet – nicht zuletzt von den vielen Betroffenen, die bis heute auf ihr Geld warten.

Abonnieren, um zu lesen