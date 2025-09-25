Im alten Krankenhaus von Sóller sollen Sozialwohnungen entstehen

In winzigen Schritten wird auf Mallorca gegen die Wohnungsnot vorgegangen: Der Gemeinderat von Sóller hat am Mittwoch (24.9.) beschlossen, das ehemalige Krankenhauses an das balearische Wohnungsinstitut Ibavi abzutreten. Entstehen sollen dort zehn Sozialwohnungen zur Miete. Die Initiative wurde mit den Stimmen von PP, Seny und PSOE angenommen. Die Fraktion von Més per Sóller stimmte dagegen.

Die Übergabe betrifft laut einem Bericht des "Diario de Mallorca" das gesamte Gebäude mit Ausnahme des Erdgeschosses – dieses umfasst 440 Quadratmeter und bleibt weiterhin im Besitz der Gemeinde. Es soll für Büros und andere Einrichtungen der Gemeindeverwaltung genutzt werden.

Més per Sóller stimmt dagegen

Während der Debatte über die Abtretung verteidigte Gemeinderat Juan Antonio Lorente das Vorhaben, Sozialwohnungen zu bauen. Die Sozialisten der oppositionellen PSOE begründete ihre Zustimmung damit, dass auf diese Weise öffentlich verwalteter Wohnraum entsteht. Jaume Mateu betonte, dass es sich um ein Projekt handle, das den sozialen Wohnungsbau in Sóller voranbringe.

Auch Sebastià Aguiló von der lokalen Gruppierung Seny äußerte sich zustimmend, verwies jedoch auf die problematische Parkplatzsituation im Stadtzentrum. Die neuen Wohnungen werden ohne eigene Stellplätze geplant.

Alternativvorschläge

Anders positionierte sich Laura Celià, Sprecherin von Més per Sóller. Sie sprach sich entschieden gegen die Übertragung aus und plädierte für einen anderen Ansatz zur Lösung der Wohnraumkrise. Ihr Vorschlag: eine stärkere Besteuerung dauerhaft leerstehender Immobilien, höhere Abgaben für Zweitwohnsitze sowie Anreize für Eigentümer, langfristige Mietverträge anzubieten. „Kommunales Eigentum zu verschenken gefährdet unsere Zukunft – am Ende stehen wir ohne öffentliche Gebäude da“, kritisierte Celià.

Juan Antonio Lorente und Sozialdezernentin Llum Castañer von der Gemeinderegierung verwiesen hingegen auf die klare soziale Zielsetzung des Projekts. Mit den zehn geplanten Sozialwohnungen im ehemaligen Krankenhaus komme man einem dringenden Bedarf nach. Sie ergänzen die bereits vorgesehenen elf Wohnungen im früheren Kino Fantasio sowie 24 weitere, die auf der Plaça de les Teixidores entstehen sollen. /jk