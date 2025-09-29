Mit Anzug und Zahnspange: Das ist Mallorcas jüngster Immobilienmakler

Von zu Hause ausziehen und dann noch in ein fremdes Land, ist schon ein großer Schritt. Wenn sich die Veränderung zudem nur wenige Tage vorher ankündigt und man noch dazu erst 16 Jahre alt ist, muss man besonders abenteuerlustig oder ambitioniert sein. Das ist Mischa Kostev definitiv. Noch bis März 2026 macht der Jugendliche mit russisch-deutschen Wurzeln ein Praktikum im Immobilienbüro Redhawk Real Estate im Zentrum von Palma.

Den Makler-Sprech hat er schon drauf: „Mallorca hat einen der spannendsten und dynamischsten Immobilienmärkte, auch durch die vielen internationalen Interessenten, die sich hier niederlassen wollen, die hohe Nachfrage und die politischen Entscheidungen etwa zu Ferienvermietungslizenzen“, sagt er. „Die Konkurrenz unter den Maklern ist groß. Man muss also aktiv bleiben, um hier bestehen zu können“, begründet der 16-Jährige, der seit Kurzem seinen Realschulabschluss hat, seine Entscheidung. Der Immobilienmarkt in Deutschland sei im Gegensatz dazu eher stabil und langweilig.

Dort interessierte ihn die Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Doch auf sie bewerben sich auch viele Schulabgänger, die ihm etwas voraus haben: einen Autoführerschein. Also schmiedete er einen anderen Plan: dass er ihnen künftig etwas voraus hat – Praxiserfahrung und Kontakte in der Branche. „Ich will mein Alter nutzen. Während andere erst mit Anfang 20 anfangen, richtig in dem Beruf zu arbeiten, will ich da schon ein running system haben“, so Kostev. Auf LinkedIn bezeichnet er sich als „Mallorcas jüngster Immobilien-Praktikant“. Seine Mission: „Lernen von den Besten, Netzwerke aufbauen und meine erste Immobilie kaufen und aufwerten. Ich will nicht irgendwann erfolgreich sein – ich starte jetzt“, heißt es dort.

So bügelt man also Hemden

Arrogant wirkt der 16-Jährige im MZ-Interview nicht in seinem selbst gebügelten Hemd – auch das Bügeln musste er auf die Schnelle erst einmal lernen. Eher ehrgeizig und klar. Doch nicht alles kann man als Minderjähriger wie andere Praktikanten einfach so alleine machen. Kostev ist noch nicht Vertrags-mündig, was ihn beispielsweise auf der Suche nach einer eigenen Bleibe auf Mallorca vor besondere Herausforderungen gestellt hat: „Mein Vater ist mit mir hierhergeflogen, um den Mietvertrag zu unterschreiben“, sagt er. Der Vater sei Unternehmer und würde ihn bei seinem Auslandsprojekt sehr unterstützen. Nur durch ihn etwa kann er sich die Miete von 1.300 Euro für sein Mallorca-Zuhause leisten. „Mein Vater sieht es als Investition in meine Zukunft.“

Einen ersten Einblick in die Besonderheiten des hiesigen Immobilienmarktes mit seinen überteuerten Mietpreisen, knappem Angebot und teils seltsamen Maklern oder Eigentümern konnte Kostev in den ersten Wochen schon bekommen. Auch in seiner Freizeit auf der Insel spaziert er gerne durch die Stadt, will sich am liebsten schon jetzt „ganz ohne Google Maps zurechtfinden“, wie er sagt.

Immerhin: Ein Großteil der Immobilien, die Redhawk Real Estate betreut, befindet sich im Zentrum von Palma. Es ist also ein überschaubarer Markt, von dem er sich schnell ein Bild machen dürfte, da er auch direkt vor Ort wohnt und arbeitet. Bei den großen bekannten deutschen Immobilienunternehmen der Insel habe sich der 16-Jährige bewusst nicht beworben. Alles Strategie. Denn je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr Verantwortung muss oder darf man meistens übernehmen. Der Plan scheint für Kostev aufzugehen. Bei Redhawk Real Estate arbeiten nur seine Chefin und er. So mancher Kunde schaue schon mal verdutzt, wenn er den Zahnspangenträger in dem Immobilienbüro im Carrer Concepció antrifft. „Ob dieser junge Mann wirklich hier arbeitet?“, denken sich wohl viele.

„Später auch verhandeln“

Gerade zumindest tut er das, übernimmt Telefonate, betreut englisch- und deutschsprachige Kunden (Spanisch kann er noch nicht), pflegt Datenbanken, sucht neue Objekte, beantwortet Anfragen auf Idealista, macht Instagram-Posts oder fertigt Aushänge an. „Später soll ich auch verhandeln dürfen“, sagt er.

Bereits an seinem ersten Praktikumstag durfte er mit zu einer Besichtigung. „Aufgeregt war ich nicht. Ich fand es interessant, habe etwa auf die Körpersprache und den Tonfall geachtet“, erinnert er sich. Die erste Besichtigung einer Immobilie war es für Kostev genau genommen nicht. „Ich war schon mit neun oder zehn Jahren mit meinem Vater bei einer dabei“, erinnert sich der Jugendliche. Damals hatte sein Vater ein ehemaliges Bürogebäude in Herzogenaurach besichtigt, nicht weit weg von der zweiten Heimat der Familie – Nürnberg. Es wurde zu einem Wohngebäude umgebaut. Der Vater kaufte später eine Wohnung darin. „Es war noch eine komplette Baustelle. Ich weiß noch, dass ich mich schon damals gefragt habe, wie man daraus Gewinne ziehen soll“, erinnert sich Kostev. Der Besuch habe seine Berufsentscheidung sehr geprägt.

Für das Ende seines Mallorca-Praktikums hat er ein Ziel: „Ich will kein leerer Name sein. Man soll mich nachschauen können.“ Klingt ein bisschen so wie der Plan von TV-Makler Marcel Remus, der sich in der Branche vom Quereinsteiger zur Promi-Marke hochgearbeitet hat. „Ich habe ihn bei LinkedIn schon angeschrieben, warte derzeit noch auf eine Antwort von ihm“, sagt Kostev.

