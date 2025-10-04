Mallorca droht massives Wachstum – Kleine Dörfer wie Son Macià könnten sich verdreifachen

Die Gemeinde Manacor auf Mallorca könnte in den kommenden Jahren um bis zu 24.000 Menschen wachsen – sollte ein umstrittenes Gesetz der konservativen Balearen-Regierung umgesetzt werden. Besonders stark betroffen wäre das beschauliche Dorf Son Macià, das seine heutige Bevölkerung von knapp 800 auf mehr als 2.000 Einwohner verdreifachen könnte.

Was steckt hinter dem Gesetz?

Konkret geht es um sogenannte „Áreas de Transición“, Übergangszonen zwischen Stadtgebiet und ländlichem Raum. Ursprünglich wurden sie eingeführt, um Siedlungen nicht unkontrolliert ausufern zu lassen und Flächen für öffentliche Infrastruktur freizuhalten. Wie beispielsweise für die Wasserverorgung oder Kläranlagen. Doch mit dem neuen Dekret 4/2025 wurde die Nutzung dieser Zonen geändert: Künftig sollen dort auch Wohnbauten mit hoher Dichte möglich sein – bis zu 180 Einwohner pro Hektar in Gemeinden wie Manacor, Inca oder Llucmajor. In Palma sogar bis zu 225.

Protest von Umweltschützern – Zurückhaltung in Manacor

Kritik kommt unter anderem vom Umweltverband GOB sowie der Plattform „Mallorca per Viure, No per Especular“ (Mallorca zum Leben, nicht zur Spekulation). Sie warnen: Das Gesetz diene vor allem Investoren und Spekulanten, biete aber keine echte Lösung für die Wohnungsnot auf der Insel. Zwar ist vorgesehen, dass 50 Prozent der neuen Wohnungen als „Viviendas de Precio Limitado“ (preisgebundener Wohnraum) entstehen – doch die andere Hälfte würde dem freien Markt überlassen.

Das Rathaus von Manacor (Més-Esquerra, PSOE und AIPC) hat bereits erklärt, dass sie vorerst keine dieser Übergangszonen umsetzen will. Doch Umweltschützer befürchten, dass ein zukünftiger Politikwechsel die Flächen doch zur Bebauung freigeben könnte – mit erheblichen Folgen für das Landschaftsbild und den Charakter kleiner Ortschaften wie Son Macià.

252.000 neue Wohneinheiten möglich?

Laut einer Studie des Geografen Gabriel Garcies könnten auf Mallorca durch das neue Gesetz über 250.000 neue Wohneinheiten entstehen – vor allem in landwirtschaftlich genutzten oder bewaldeten Gebieten, die bisher als nicht bebaubar galten. In sieben besonders betroffenen Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern könnte dies zu einem Bevölkerungsanstieg von bis zu 37 Prozent führen – ohne dass bisher konkrete Umwelt- oder Infrastrukturstudien vorliegen. Mit dem Gesetz soll die Wohnungsnot auf der Insel bekämpft werden.

