Ihr eigenes Paradies auf Mallorca wartet – sichern Sie sich Ihr Zuhause in Adelfas de Es Trenc!

Genießen Sie modernen Wohnkomfort inmitten der unberührten Natur Südostmallorcas. Die neue Anlage liegt nahe des ruhigen Küstenortes Sa Ràpita in der Gemeinde Campos und verbindet Idylle mit Komfort. Nur wenige Minuten trennen Sie von der sechs Kilometer langen Platja de Es Trenc – einem der letzten naturbelassenen Strände Mallorcas. Feiner Sand, geschützte Dünen und türkisblaues Wasser schaffen karibikähnliches Flair für Sonnenanbeter, Naturliebhaber und alle, die Ruhe und Erholung am Meer suchen. Sie haben die seltene Chance, Ihr mediterranes Traumdomizil direkt vom Entwickler zu erwerben: Mit über 35 Jahren Erfahrung steht der Bauträger Urnova für hochwertige, exklusive Immobilien auf Mallorca und dem spanischen Festland.

Durchdachtes, naturnahes Wohnkonzept

Die Anlage erstreckt sich über 36.600 m², davon sind 15.000 m² Grünflächen. Sie haben die Wahl zwischen Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten oder eleganten Penthouses mit großzügigen Dachterrassen. Die Bruttogrundflächen liegen zwischen 123 und 156 m², ergänzt durch private Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder eigene Gärten von 60 bis 90 m². Jede Wohnung bietet großzügige Terrassen, zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder (eines en suite), einen offenen Wohn-Ess-Bereich und eine Nolte-Küche und modernen Geräten.

Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc - Ideal für Ihr neues Zuhause / Urnova

Nachhaltige Energieversorgung und moderner Komfort

Eine aerothermische Wärmepumpe sorgt für kostensparendes Heizen und Kühlen und sommers wie winters für ein angenehmes Raumklima. Ihr privater Stellplatz mit Solarpanels zur Einrichtung einer E-Ladestation sowie ein separater Abstellraum für Fahrräder befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Die freistehenden, einstöckigen Häuser bieten maximale Privatsphäre, Video-Gegensprechanlagen und Alarmanlagen sorgen für Sicherheit. Im Herzen der Anlage laden ein 33 × 14 m großer Salzwasserpool mit Kinderbereich, ein modernes Fitnessstudio und eine Sauna zum Entspannen ein.

Entspannt: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Mediterrane Gärten voller Leben

Die gemeinschaftlichen Grünflächen sind traumhaft gestaltet und mit typischen Mittelmeerpflanzen wie Olivenbäumen, Rosmarin und Oleander bepflanzt. Die Gartenbereiche sind nachhaltig und ressourcenschonend angelegt. Rund um den Pool lockt – das „Green Element“ – mit tropischen Pflanzen und Palmen zahlreiche Vogelarten an. Der Name Adelfas de Es Trenc leitet sich vom blühenden Oleander ab, der die Anlage das ganze Jahr über in Rosatönen schmückt.

Exklusiver Flair : Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Aktiv leben und Natur genießen

Der Südosten Mallorcas bietet beste Freizeitbedingungen und die Lage von Adelfas de Es Trenc ist ein wahres Paradies für Sportfreunde und Aktivurlauber: Wassersport, Wandern, Radfahren, Tennis und Reiten, alles ist möglich und in der Nähe. Lange Sandstrände wie Es Trenc, der Strand von Ses Covetes oder die Platja de Sa Ràpita bieten viel Platz für Ruhe und Erholung. Segeln, Kajak, Stand-Up-Paddling oder Motorboottouren sind an den nahegelegenen Yachthäfen Sa Ràpita und S’Estanyol möglich. Das milde Klima macht die Region zu einem perfekten Lebensmittelpunkt – ob für ein aktives ganzjähriges Leben oder entspannte Urlaubszeiten. Es heißt, dass im Süden der Insel die Sonne stets ein bisschen länger und öfter scheint als anderswo.

Ihr neues Zuhause: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Beste Infrastruktur in der Nähe

In der nahegelegenen Gemeindehauptstadt Campos finden Sie alle Annehmlichkeiten: Supermärkte, Wochenmarkt, Schulen, Ärzte, Restaurants, Cafés, Boutiquen, Auto- und Fahrradverleih sowie kulturelle Angebote. Kulinarisch verwöhnt die Region von traditionellen Tapas-Bars bis zu modernen Restaurants und – da nah am Meer – mit guter Fischküche. Hübsche Sandsteindörfer wie Santanyí oder auch bei Spaniern beliebte Urlaubsorte wie Colònia de Sant Jordi sind nur zwei von vielen erkundungswürdigen Ausflugszielen. Palma und der Flughafen sind in ca. 30 Minuten erreichbar, ebenso eine Busverbindung.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Sichern Sie sich Ihr mediterranes Domizil auf Mallorca

Zögern Sie nicht, bevor es zu spät ist, sondern erfüllen Sie sich Ihren Traum. Sie werden es nicht bereuen. Entdecken Sie unser Pilotprojekt online und überzeugen Sie sich von diesem einzigartigen Konzept zum Leben und Urlauben in außergewöhnlicher Lage, das keine Wünsche offenlässt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse, Infos und Kontakt unter:

www.urnovabaleares.com oder www.urnova.com/mallorca

Adelfas Es Trenc: Wohnanlage am Naturstrand. / Urnova

www.urnovabaleares.com

www.urnova.com/mallorca