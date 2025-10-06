Trotz der hohen Preise: Mallorca-Immobilien so begehrt wie eh und je

Die Immobilienpreise in Spanien und besonders auf Mallorca ziehen weiter an. Spanienweit gab es laut dem Immobiliengutachter Tinsa im dritten Quartal 2025 einen Preisanstieg von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf den Balearen sind es 14,8 Prozent. Mallorca liegt gemeinsam mit Madrid damit sogar über dem Preisniveau der Immobilienblase Mitte der 2000er-Jahre. Selbst wenn man die Inflation herausrechnet, bleibt im Jahresvergleich ein Preisanstieg in Höhe von 8,6 Prozent übrig. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen, die Insel bleibt für kaufkräftige Investoren attraktiv.

Schwierigkeiten für die Einheimischen

Daniel Arenas ist der Präsident des Immobilienverbands ABINI. | FOTO: B. RAMON

Laut der Immobilienplattform pisos.com beträgt der derzeitige Quadratmeterpreis auf den Balearen 5.108 Euro – spanienweiter Rekord. Die hohen Preise ließen weiterhin auf eine hohe Nachfrage schließen, wird der Verantwortliche für die Studie, Ferran Font, in einer Pressemitteilung zitiert. Er unterstreicht darin auch die Schwierigkeiten, die der Preisanstieg für Käufer und Mieter mit einheimischen Einkommen mit sich bringt.

Verkäufe auf Vorjahresniveau

Daniel Arenas, Präsident des balearischen Immobilienverbands ABINI, bestätigt diese Analyse. Besonders im Luxussegment sei einmal mehr ein starker Preisanstieg bemerkbar. Die Verkaufszahlen würden sich derzeit auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, was nach dem Boom in den Jahren 2022 und 2023 in der Post-Corona-Zeit einen Rückgang bedeutet. Damals hatten vor allem ausländische Interessenten verstärkt auf der Insel gekauft. Deutlich teurer seien vor allem Neubauten geworden, ergänzt Arenas.

Um weniger investieren zu müssen, setzen manche Kaufinteressenten deshalb auf andere Strategien. Sie erwerben renovierungsbedürftige Immobilien, um diese entweder komplett umzubauen oder abzureißen und somit Bauland für einen Neubau zur Verfügung zu haben. Der Nachteil: Eine Renovierung dauert Monate. Bei einem Abriss können bis zu vier Jahre vergehen, ehe die nötigen Genehmigungen eingeholt sind.

Meist ist die Strategie, die Immobilie länger zu halten, um den höchstmöglichen Preis herauszuschlagen. Denn die Nachfrage wird ob der beschränkten Zahl an verfügbaren Häusern tendenziell weiter zunehmen. Besonders beliebt sind derzeit laut ABINI Immobilien im Preisbereich zwischen drei und sechs Millionen Euro. Das war 2022 und 2023 noch anders, als es einen regelrechten Ansturm auf noch teurere Häuser gab. Zudem verzeichnet die Branche gewissermaßen einen Generationenwechsel. Gab es früher eher ältere Zweithausbesitzer auf Mallorca, die auf der Insel ihren Urlaub verbrachten, sind es nun eher jüngere Paare mit Kindern, die direkt auf die Insel umziehen.

Nah an der Schule

Da der Nachwuchs meist im schulpflichtigen Alter und der spanischen Sprache nicht mächtig ist, suchen ausländische Käufer häufig die Nähe zu den internationalen Privatschulen. Viele von ihnen befinden sich in Calvià, was die Gemeinde attraktiv für Kaufinteressenten macht. Besonders Bendinat und Portals Nous sind laut Arenas gefragte Ecken. Allerdings gibt es dort nur wenige Häuser, die zum Verkauf stehen. Manche Familien mieten daher lieber erst einmal eine Immobilie, um weiter den Markt nach dem passenden Objekt abzugrasen.

Der Umzug auf die Insel geht meist auch mit einer Verlagerung des eigenen Geschäfts nach Mallorca einher. Die Neuankömmlinge seien nicht nur digitale Nomaden, sondern melden sich hier auch beim Einwohnermeldeamt an und zahlen demzufolge auf der Insel ihre Steuern. Mallorca biete den Ausländern Sicherheit und schnelle Flugverbindungen, zählt Arenas die Vorteile auf. So ist es nicht verwunderlich, dass laut den neuesten Zahlen der Plattform idealista.es im zweiten Quartal 2025 rund 31,5 Prozent derjenigen, die sich für eine Immobilie auf Mallorca interessierten, aus dem Ausland stammten.

Harter Konkurrenzkampf

Durch den Boom des Luxussektors nach der Corona-Pandemie war es zu einem deutlichen Anstieg der Zahl von Immobilienmaklern auf der Insel gekommen. Diese Welle ist laut Arenas langsam abgeklungen. ABINI spricht sich generell für härtere Regeln aus, damit schwarze Schafe vom Markt verschwinden. Ein obligatorisches Makler-Register lehnte die Zentralregierung aber ab.

