Neue Immobilienhilfe auf Mallorca: Bis zu 10.000 Euro für junge Residenten unter 40 angekündigt

Ministerpräsidentin Marga Prohens hat am Dienstag (7.10.) während der Generaldebatte im Parlament eine neue Linie direkter Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro für junge Menschen unter 40 Jahren angekündigt, die ihre erste Wohnung kaufen möchten Die Unterstützung richtet sich ausschließlich an Personen, die einen Mindestwohnsitz von fünf Jahren auf den Balearen nachweisen können – im Einklang mit der politischen Linie der Regierung, den Zugang zu Wohnraum vorrangig für „die Einheimischen“ (la gent d’aqui) zu fördern. „Wir machen einen weiteren Schritt, damit junge Menschen ein eigenes Zuhause haben können – so wie es ihre Eltern oder Großeltern hatten. Wir müssen ihnen die Hoffnung zurückgeben, sich selbstständig zu machen und eine Familie zu gründen“, erklärte Prohens in ihrer Rede.

Die Regierungschefin betonte, dass diese neue Förderlinie eine Ergänzung zu bereits bestehenden Maßnahmen sei, die den Zugang junger Menschen zu Wohneigentum erleichtern sollen – etwa der „Hipoteca Joven“, bei der die Regierung bis zu 100 Prozent des Hypothekendarlehens bürgt, oder der kompletten Befreiung von der Grunderwerbsteuer (ITP) für unter 30-Jährige, die ihre erste Immobilie erwerben. Von letzterer Maßnahme hätten bereits mehr als 1.500 junge Menschen profitiert, so Prohens.

Zudem kündigte die Präsidentin an, dass der Höchstpreis der Immobilien, die in den Genuss dieser steuerlichen Vergünstigungen kommen können, von 270.000 auf 378.000 Euro angehoben werde, „um ihn der Realität des balearischen Immobilienmarktes anzupassen“.

Pläne im Bereich des Wohnungsbau

Im Bereich Wohnungsbau hob Prohens außerdem die Fortschritte beim Dekret über den Wohnungsnotstand und beim Gesetz über strategische Wohnungsbauprojekte hervor, die den Bau von erschwinglichem Wohnraum beschleunigen und bebaubare Flächen freigeben sollen. Nach Angaben der Präsidentin sind bereits 5.000 Wohnungen zu erschwinglichen Preisen geplant, die Einwohnern mit mindestens fünf Jahren Wohnsitz auf den Inseln vorbehalten sind. „Die Regierung setzt auf ein Wohnungsmodell, das auf Familien, mittlere Einkommen und die jungen Menschen von hier ausgerichtet ist“, betonte Prohens. Ziel ihrer Politik sei es, „das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu korrigieren“, das durch Jahre steigender Immobilienpreise entstanden sei.