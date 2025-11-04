Renovierung des Flughafens Mallorca geht in die letzte Phase: Woran jetzt noch gearbeitet wird

Die Bauarbeiten am Flughafen Mallorca sollen nun in die letzte Phase gehen. Nach dem Ablauf der Urlaubssaison wird ab Ende November wieder verstärkt gearbeitet. Für den kommenden Sommer soll die größte Renovierung des Airports in den vergangenen 20 Jahren praktisch abgeschlossen sein.

Wer im Winter fliegt, wird die Bauarbeiten bemerken. Der größte noch fehlende Schritt ist die Verbindung der einzelnen Etagen im Terminal. Gab es bislang lediglich den Aufzug, sollen nun Rolltreppen und normale Treppen gebaut werden, um die drei Ebenen im Flughafengebäude zu verbinden.

Die Büros der Flughafen- und Handlingfirmen sollen umziehen, damit deren Arbeitswege kürzer werden. Das wäre auch für die Strecke vom Modul C, wo die meisten deutschen Urlauber ankommen, zum Ausgang wünschenswert. Darüber gibt es bislang aber keine Informationen. Für die Passagiere sollen zwei neue Check-in-Schalter entstehen.

Weg zum Parkhaus wird überdacht

Im Außenbereich soll der Weg vom Terminal zum Parkhaus überdacht werden, damit die Passagiere im Trockenen und im Schatten von einem Gebäude zum anderen wechseln können. Unbekannt ist, ob die Bänke an den Bushaltestellen ausgebessert werden. Diese sollen zwar neu sein, sind aber schon wieder kaputt und ähneln mehr einer Wippe.

Das Modul D bleibt den Winter über geschlossen, um Arbeiten an der Decke vornehmen zu können. Die Beleuchtung, die Klimaanlage und die Zwischendecke werden erneuert. Die Module A und D bekommen zudem neue Gangways, damit den Passagieren die Fahrt mit dem Zubringerbus auf dem Rollfeld erspart bleibt. Diese Arbeiten sollen den Flugverkehr nicht stören.

Zuletzt soll die Außenterrasse hinter der Sicherheitskontrolle, das sogenannte Solarium, verschönert werden. Geplant sind neue Cafés, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen, in denen die Passagiere auf ihren Flug warten können.

Insgesamt soll die Renovierung des Flughafens 560 Millionen Euro kosten. Flughafenbetreiber Aena gab bekannt, 80 Millionen Euro aus dem Budget von 2027 vorgestreckt zu haben, um die Arbeiten zu beschleunigen.

