Ihr Paradies auf Mallorca wartet auf Sie – fertig zum Einzug!

Das ist Ihre Chance: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc ist eine wertbeständige und attraktive Investition in Meeresnähe im sonnigen Südosten der Insel. Direkt vom Bauträger Urnova angeboten, vereint sie modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl.

Modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl / Urnova

Leben nah am Naturparadies Es Trenc

Hier genießen Sie zeitgemäßen Komfort inmitten ursprünglicher Landschaft. Der Standort bei Sa Ràpita in der Gemeinde Campos kombiniert Ruhe, Erholung und Annehmlichkeiten des Alltags. Die moderne Architektur fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und liegt nur wenige Minuten von einem der letzten unberührten Strände Mallorcas entfernt. Der sechs Kilometer lange Strand Es Trenc gehört zum Naturschutzgebiet Ses Salines und begeistert mit feinem Sand, Dünen und türkisblauem Wasser – ein Schatz für Naturliebhaber und Sonnenfreunde.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Jetzt einziehen: Innovatives Wohnen in Einklang mit der Natur

Adelfas de Es Trenc steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Privatsphäre. Wählen Sie zwischen Erdgeschosswohnungen mit Garten oder Penthäusern mit Dachterrasse. Die hellen Gebäude sind so angeordnet, dass maximale Privatsphäre gewährleistet ist. Moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme, darunter Video-Gegensprechanlagen, bieten zusätzlichen Komfort. Jede Einheit verfügt über zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder – eines davon en suite – sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit Nolte-Küche und großen Terrassen. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine energieeffiziente Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen. Je nach Typ bieten die Wohnungen 123 bis 156 m² Wohnfläche, ergänzt durch Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder Privatgärten mit 60 bis 90 m². Stellplätze mit Solarpanels für E-Ladestationen und ein Abstellraum sind ebenfalls inbegriffen.

Erdgeschosswohnungen mit Garten oder Penthäusern mit Dachterrasse - immer maximale Privatsphäre. / Urnova

Umgeben von mediterraner Gartenlandschaft

Auf dem 36.600 m² großen Grundstück sind über 15.000 m² Grünflächen als Ruhezonen gestaltet. Die Anlage bietet einen Salzwasserpool (33 x 14 m) mit Kinderbereich, ein modernes Fitnessstudio und eine Sauna. Der Name „Adelfas de Es Trenc“ geht auf den Oleander zurück, der hier ganzjährig blüht. Die mediterranen Gärten sind wasserarm und nachhaltig angelegt – mit Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin und Lavendel. Rund um den Pool wachsen im „Green Element“ tropische Pflanzen und Palmen, die zahlreiche Vogelarten anlocken.

Die Anlage bietet einen Salzwasserpool mit Kinderbereich. / Urnova

Natur, Aktivität und Lebensqualität

Ob Wassersport, Wandern oder Radfahren – der Süden Mallorcas ist ein Paradies für Bewegung und Entspannung zugleich. Sandstrände, Buchten und Wege durch Wälder und Dünen laden zu Outdoor-Erlebnissen ein. Die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol bieten Möglichkeiten zum Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder Motorbootfahren. Auch Ruhesuchende finden an den Stränden Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita Rückzug und Erholung.

Das milde Klima und über 300 Sonnentage im Jahr machen diese Region zu einem idealen Ort für dauerhaftes Wohnen. In Campos, nur wenige Minuten entfernt, finden Sie alle wichtigen Einrichtungen – von Supermärkten und Schulen über Ärzte bis hin zu Wochenmärkten und Mietservices. Die Gegend überzeugt außerdem durch ihr kulinarisches Angebot: von Tapas-Bars bis zu Restaurants mit mediterraner Küche. Palma und der Flughafen sind in nur rund 30 Autominuten erreichbar.

Sogar eine moderne Sauna gehört zu der Wohnanlage. / Urnova

Ihr mediterraner Wohntraum – direkt vom Bauträger

Das Neubauprojekt Adelfas de Es Trenc bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, den Traum vom Leben am Meer zu verwirklichen – mit der Sicherheit und Erfahrung eines Bauträgers mit über 35 Jahren Erfolgsgeschichte. Urnova steht in Spanien und insbesondere auf Mallorca für Qualität, Design und Exklusivität. Entdecken Sie diese außergewöhnliche Wohnanlage in einer der letzten naturbelassenen Lagen Mallorcas – und überzeugen Sie sich selbst von ihrer einzigartigen Wohn- und Lebensqualität. Zögern Sie nicht – 45 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft und das Projekt ist vollständig abgeschlossen.