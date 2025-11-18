Tränen und Wut in Canamunt: Wie Investoren die Anwohner in Palmas Alstadt aus ihren Wohnungen vertreiben

Mehrere langjährige Bewohner des Viertels Canamunt in Palma haben in den vergangenen Wochen die Mitteilung erhalten, dass ihre Mietverträge nicht verlängert werden und sie ihre Wohnungen räumen müssen, in denen die betroffenen Familien teilweise seit Jahrzehnten leben.

„Allein in der vergangenen Woche haben vier Nachbarn erzählt, dass ihr Vermieter ihnen den Vertrag nicht verlängern wird. Es ist eine Situation, an die wir längst gewöhnt sind und die trotzdem weiter schmerzt“, erklärt Carme Verdaguer, Anwohnerin und Mitglied des Nachbarschaftsvereins "Asociación de Vecinos Canamunt–Ciutat Antiga".

Der Verein hatte am Montagnachmittag (17.11.) eine Versammlung organisiert, um über das Problem zu sprechen und nach Alternativen in dieser wohnungspolitischen Notsituation zu suchen. „Wir wollen uns treffen und diese Realität sichtbar machen. In den vergangenen Jahren sind viele Menschen gegangen, und neue Investoren kommen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie sich das für sie rechnen soll – bei diesen völlig überzogenen Preisen“, sagt Verdaguer.

Nach 18 Jahren das Zuhause verlassen

Die Familie von Rosa Deyà gehört zu denjenigen, die nun von der Verdrängung betroffen sind: „Wir leben seit 18 Jahren in derselben Wohnung in Canamunt. Man hat uns bereits mitgeteilt, dass wir ausziehen müssen, weil der Mietvertrag nicht weiter verlängert wird.“ Deyà lebte schon zuvor in der Altstadt; ihre beiden Kinder wurden im Viertel geboren. „Die Situation ist sehr schwierig. Wenn man nach Alternativen sucht, merkt man schnell, dass man im selben Viertel wegen der absurden Mieten nicht bleiben kann.“

Deyà erzählt, dass einige Eigentümer bereit seien, einen „fairen, wenn auch hohen“ Preis zu verhandeln, andere jedoch völlig „unnatürliche“ Mieten verlangten: „Man findet Wohnungen mit drei Zimmern für 1.700 oder 1.800 Euro im Monat.“

Eigentümer wollte keine Renovierungen vornehmen

Einige Eigentümer vertrieben die Nachbarn aus reiner Profitgier. „Sie setzen mich vor die Tür, weil der Eigentümer meine Wohnung mit weniger als 80 Quadratmetern für mehr als eine Million Euro verkaufen will“, berichtet ein weiterer Anwohner, dessen Vertrag ebenfalls nicht verlängert wird.

Der Mann – der seinen Namen aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen nicht nennen möchte – sagt, er habe mehr als ein Jahrzehnt im Viertel gelebt und immer ein gutes Verhältnis zum Eigentümer gehabt, bis dieser verärgert gewesen sei, weil bestimmte Reparaturen fällig wurden: „Er wollte grundlegende Dinge wie die Rohrleitungen nicht in Stand setzen. Er sagte mir, er würde mir das noch heimzahlen.“

Palma gehe "an seinem eigenen Erfolg zugrunde"

Der Nachbar erklärt, das Viertel sei „seit Langem dem Sterben nahe“ und warnt, Palma könne „nicht dauerhaft nur von den Menschen leben, die die Stadt besuchen“. Deshalb müsse sich die Stadtverwaltung des Problems annehmen: „Wenn nicht, werden wir am Ende ein wunderschönes Altstadtviertel haben, das an seinem eigenen Erfolg zugrunde geht.“

Die Mitteilung, dass er die Wohnung verlassen müsse, sei völlig unpersönlich gewesen: „Man sagte mir, sie würden sie verkaufen, weil sie wüssten, dass sie ein Vermögen wert ist. Ich glaube aber, sie übertreiben – die Wohnung ist sehr alt und braucht umfassende Renovierungen.“

Canamunt gehört zu den Vierteln, die am stärksten unter der Gentrifizierung leiden, die Palma weiterhin heimsucht. Der Luxustourismus und neue Bewohner, die die Illusion leben wollen, Teil der Stadt zu sein, treffen dort auf die Gier mancher Eigentümer – Eigentümer, denen es gleichgültig ist, dass Palma zu einer hübschen Hülle wird, aber ohne Inhalt und Seele.

