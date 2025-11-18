Wahrzeichen von Felanitx: So soll das Industriedenkmal Es Sindicat einmal aussehen

Eines der charakteristischsten Gebäude auf Mallorca soll in den kommenden Jahren wieder erstrahlen: Die seit Jahren brach liegende Weinkellerei Es Sindicat in Felanitx steht kurz vor ihrer Sanierung. "Re[Vi]ure Es Sindicat" (auf Deutsch schwer zu übersetzen, weil das Vi für Wein steht, aber in etwa: "Es Sindicat wiederaufleben lassen") heißt das Projekt von fünf jungen Architekten von Mallorca für den Bau, das mit dem Entwurf den renommierten internationalen Architekturwettbewerb Europan gewonnen hat. Der Zuschlag für die Sanierung des historischen Gebäudes von geht damit an Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual und Sergi Pérez.

Ihre Planung sieht eine multifunktionale Einrichtung mit einem Zentrum für kulturelles und künstlerisches Schaffen, einem Ausstellungsbereich, der der Erinnerung an die Vergangenheit als Weinkellerei gewidmet ist, sowie einem "Gastronomie-Labor" für lokale Produkte, mit Geschäft und Restaurant vor. Ferner soll für Menschen mit Wohnsitz in Felanitx ein Bereich entstehen, in dem Projekte für genossenschaftlichen öffentlichen Wohnraum verwirklicht werden sollen.

Kombination verschiedener Nutzungen

Die Jury des Wettbewerbs ließ sich von dem Konzept überzeugen, das naturähnliche und urbane Räume kombiniert. Ebenso berücksichtigte sie für ihr Urteil die vorgesehene Wiederbelebung des Gebäudes mit regelmäßigen Aktivitäten. Das Projekt der fünf mallorquinischen Architekten sieht verschiedene öffentliche Nutzungsmöglichkeiten vor. Dabei bekommt die Essenz der ursprünglichen Funktion als Bodega ebenso Raum wie frische Ideen aus dem Kulturbereich.

Raum für Kunst und die Vergangenheit

In dem ehemaligen Industriekomplex wird es künftig Räume für künstlerisches Schaffen und Projektionssäle sowie weitere Räume für temporäre Ausstellungen geben. Die Fermentierungshallen, in denen die großen Betonbottiche erhalten sind, werden in Ausstellungsbereiche umgewandelt, die der Erinnerung an die Vergangenheit des Gebäudes als Weinkellerei gewidmet sind. Sie sollen auch Elemente beherbergen, die die Geschichte anschaulich erklären, wie etwa die Prozesse der Weinherstellung. Darüber hinaus soll ein Konferenzsaal eingerichtet werden, in dem unterschiedliche Veranstaltungen steigen können.

So sieht das Siegerprojekt zur Sanierung von Es Sindicat aus. / CAIB

In den Seitenschiffen ist das künftige "Labor für lokale Gastronomie" geplant, zusammen mit einem Geschäft und einem Restaurant. Dort sollen im Außenbereich angebaute Produkte, wie etwa verschiedene Gemüsesorten, sowie andere lokale Lebensmittel und Weine, die mit der landwirtschaftlichen und weinbaulichen Identität des Gebiets verbunden sind, angeboten werden.

Genossenschaftlicher Wohnbereich

Im Raum der Ölmühle (almàssera) wird ein Labor und ein Schulungszentrum für architektonische Materialien eingerichtet. Das Projekt umfasst auch einen genossenschaftlichen Wohnbereich für Anwohner, der Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen kombinieren soll. Die Fassaden werden dabei so angepasst, dass Privatsphäre und Lebensqualität gewährleistet sind.

Die Außenbereiche werden in ein großes öffentliches Areal umgewandelt – mit Wegen, die den Ortskern mit den hinter Es Sindicat liegenden Hügeln verbinden. Auch die einheimische Flora und Fauna sollen gewürdigt werden: So dienen Nachbarschaftsgärten, die mit gesammeltem Regenwasser versorgt werden, dazu, Lebensmittel und mallorquinische Kräuter zu kultivieren.

Die nächsten Schritte

Basierend auf dem Siegerentwurf wird die Generaldirektion für Wohnungsbau und Architektur der Regierung gemeinsam mit dem Architektenteam, dem Inselrat von Mallorca (dem Eigentümer des Gebäudes) und der Gemeindeverwaltung von Felanitx zusammenarbeiten, um die Inhalte und Interventionsrichtlinien des Projekts voranzutreiben.

Anfang Dezember wird zudem das Nationale Komitee des Wettbewerbs Europan Spanien ein erstes Arbeitstreffen im Ministerium für Wohnungswesen und Stadtplanung abhalten, an dem die ausgezeichneten Teams aller spanischen Standorte teilnehmen. Danach soll die Basis für den Beginn der Sanierungsarbeiten feststehen.

Geschichtsträchtiges Gebäude

Über die Zukunft des denkmalgeschützten Baus wird seit Jahren debattiert. Unter anderen wollte bereits Mallorcas bekanntester Künstler, Miquel Barceló, hier ein Kulturzentrum einrichten. Ein Vorteil des Europan-Wettbewerbs ist nun, dass die Preisträger-Projekte – sofern das Geld da ist – direkt und ohne weitere langwierige Ausschreibung in Auftrag gegeben werden können.

Die Kellerei einer Wein-Kooperative wurde zwischen 1919 und 1922 errichtet. Seit 1991 wird das Gebäude nicht mehr genutzt. Im Juni 2019 kaufte Mallorcas Inselrat das Gebäude für 1,8 Millionen Euro von dem Unternehmer Pau Ripoll. Es Sindicat gehört zu den 100 bedeutendsten Industriedenkmälern Spaniens.

